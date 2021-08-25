Почувствуйте разницу: СССР строил в Афгане школы и мосты. А США - тюрьму и курятник

Советское и американское присутствие на Афганистане отразилось сильно, но принципиально изменить эту страну так и не смогло… Фото: REUTERS

Советский Союз с декабря 1979 по февраль 1989-го не только вел боевые действия против моджахедов на территории Афганистана, но и много строил, и помогал готовить военную и научно-техническую элиту страны.

США с осени 2001-го по август 2020-го вели боевые действия против талибов* и Аль-Каиды** и тоже что-то строили. Но итоги присутствия отличаются сильно. И покидали эту страны мы по-разному.

Руководитель Центра изучения Афганской политики Андрея Серенко полагает, что советское и американское присутствие на Афганистане отразилось сильно, но принципиально изменить эту страну так и не смогло…

ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО, ТО АМЕРИКАНЦУ?

Советский Союз предлагал Афганистану социализм. И это было ошибкой: социализм для афганцев противоестественен. Фото: Getty Images

- СССР и США предлагали Афганистану разные проекты развития?

- Оба проекта были модернизационные, и оба провалились. Во всех смыслах и социально экономических и военно-политических. Проект модернизации предлагает переустройство общества. Они были внешние, эти проекты, они не навязаны извне. Это не внутриафганские проекты. Они не были обусловлены внутренней эволюцией афганского общества. И подкреплены были проекты внешней военной силой. То есть не просто модернизационные, а с сильной военной компонентой. То есть действовали примерно по одной схеме и потому в общем похожи. То, что мы построили больше, чем американцы, имело один результат — крах. За время существования Афганистана было четыре попытки модернизации страны. Аманнулла-хан пытался модернизировать. Мухаммед Захир-Шах пробовал. Эти внутренние проекты частично были успешны, но терпели в итоге неудачи.

Внешних было два - советский и американский.

- Мы строили социализм при поддержке имевшейся там партии социалистической направленности?

- Руководители обеих фракций были на нашем содержании — Хальк и Парам Они имели оперативные псевдонимы, полностью зависели от СССР. И формировались они под советским влиянием. Это был наш инструментарий с разной степенью эффективности. А иногда афганский аппарат использовал нас - афганцы иногда дергали за ниточки , они мастера в этом.

- Американцы не избежали этого?

- Нет. Наши проекты похожи по своей структуре. Оба сильно идеологизированы. И предлагали не просто хозяйственные или экономические практики и элементы логистики, но и серьезное переустройство общества.

Афганец роет окоп для солдата американской армии. Фото: REUTERS

ДАЕШЬ СОЦИАЛИЗМ!

Время правления президента Наджибуллы, которого долго поддерживал СССР, афганцы признали лучшим за последние 40 лет. Фото: AFP

- Но мы же предлагали им жить по справедливости, по-социалистически?

- Это и стало причиной гибели модели. Но для афганцев социализм неестественен. Наша модель предполагала пропаганду атеизма — в насквозь исламском афганском обществе это сразу ставило крест. А политические репрессии против мулл? Это же единственный безусловный авторитет за пределами городов! Земельная реформа с отчуждение земли — для афганцев вещь вообще немыслимая. Это самоубийственно - в аграрной стране пытаться проводить коллективизацию и не учитывать при этом исламский фактор. Можно сколько угодно строить дороги и больницы и привозить докторов, но толку то?

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- А образование?

- Да, мы пытались выращивать свою афганскую элиту в том же Кабульском политехе. Как и США пытались выращивать свою в Американском университете в Кабуле. И вывозили молодых афганцев на обучение на Запад. Они это делали целенаправленно и достаточно массово. В Кабуле английский стал языком межнационального общения. Когда там молодые люди из разных этносов встречались, они не понимали друг друга, а сейчас встречаются — и общаются на английском. Вклад в развитие молодежи у американцев был не менее значительным, чем у СССР.

Международный экипаж космонавтов в составе гражданина республики Афганистан Абдула Ахада Моманда и Владимира Ляхова после приземления. Фото: Бабушкин А., Пушкарев Альберт/Фотохроника ТАСС

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ ВЫРЕЖУТ?

- Кто воспитал больше научно-технической и гуманитарной интеллигенции — мы или они?

- Формируется очень тонкий слой цивилизации. Один был ориентирован на СССР, другой на США. Но он легко срезается. После нашего ухода, а особенно после падения Наджибуллы, там вычистили всех. Часть успела сбежать в Россию, часть в постсоветские страны, ну и в бывшие страны-союзники. Немногие из них бежали на Запад. И то же самое будет сейчас происходить с выращенной американцами элитой. Немногие улетят на американских и британских самолетах, кого-то вычистят талибы, кто-то растворится в море вновь наступившей архаики. Архаика торжествовала всегда — при поддержке Пакистана.

- Нельзя говорить, что афганское общество само отвергало все модернизационные попытки?

- Нет, афганцы тоже люди, и тоже хотят жить хорошо. Иметь смартфоны, интернет и супермаркеты. Но в регионе есть традиционная сила, опирающаяся на архаику. Это Пакистан. Они приняли активную роль в обрушении советского проекта — пакистанские спецслужбы в первую очередь. Исламабад инструктировали и готовил командиров афганских отрядов - и направлял их.

- Нам Исламабад гадил, а американцам?

- Так они и американский проект обрушивали! Их разведка очень активно работала против западного проекта в Афганистане.

- И американцы об этом знают?

- Конечно. Если бы не поддержка Пакистана — талибы не победили бы. Но как начать давление на Пакистан, страну с 200-миллионным населением и ядерным орудием? Или надо сохранить их как формального союзника? Взвесив все за и против — американцы поняли, что первое слишком хлопотно.

Термез. 6 февраля 1989 г. Колонна советской боевой техники во время переправы по мосту через реку Амударья. Фото: Будан Виктор, Надеждин Георгий/Фотохроника ТАСС

ПАМЯТЬ О СОЮЗЕ

- Просоветская и проамериканская прослойки в Афганистане — они по численности или по влиянию равнозначны были?

- Прослойка, созданная американцами, пожалуй, выглядит более внушительной. И у них были технологии 21 века. Это несколько миллионов человек — они оказались сильно завязаны на западную помощь и на западный образ жизни. И надеялись, что Запад пришел в их страну всерьез и надолго. И пока американцы не начали переговоры с талибами, они были популярны среди немалой части афганцев. Ну, или в глазах прогрессивного афганского класса.

- Про то доброе, что принес СССР, там позабыли совсем?

- На самом деле, в состав этого афганского правящего класса входили и бывшие симпатизанты Советского Союза. Так, например, в окружении президента Гани было много людей, которые сформировались в советской ценностной системе, в том числе учившихся в нашей стране. И была молодая группа, в частности, помощник по нацбезопасности Мохиб — они Союз не застали, но они придерживаются технократических убеждений. И с интересом относились к опыту советской модернизации Афганистана.

- Почему — считали, что наша модель все же лучше американской?

- Если бы мы били такие классные то не было миллионов беженцев с 1979 по 1989-й годы. Молодые афганские технократы с одинаковым интересом изучали и советский проект, и американский. Это не сталкивало страну в архаику. Они пытались сделать Афганистан современным государством. Но Москва в какой то момент заигралась с талибами и все связи заблокировала.

- Заигралась?

- Президент Наджиб был убит талибами по приказу Пакистана. Он был последним символом модернизации по советскому проекту. Он долго считался фигурой абсолютного зла. Но Мохиб, секретарь совета безопасности в нынешнем кабинете— первый раз посетил могилу Наджибуллы, и назвал его великим патриотом Афганистана. И в последних боях с талибами в течении года бойцы афганского спецназа ходили в атаку со значками президента Наджибуллы. Причем спецназ этот уже был подготовлен американской разведкой.

- В нынешней афганской армии людей с советской военной подготовкой и пророссийски настроенных не осталось?

- Их достаточно. И не только на средних, но и на высоких командных должностях. Они принимали участие в создании ключевых родов войск. Генерал Ахмади — один из отцов основателей сил коммандос. Они и сдерживал талибов, но у них численность недостаточная. Он был выпускником Рязанского десантного училища.

Эвакуация вооруженных сил США из Афганистана Фото: REUTERS

- Прослойка афганцев, которая за модернизацию — она изучала возможности и нашего, и американского проекта и пыталась из них использовать то, что им подходило для превращения Афганистана в современное государство.

- Но Наджиб после нас продержался три года, а нынешний режим после ухода американцев и пары месяцев не устоял?

- Наджиб продержался потому, что мы оказывали ему долго всю необходимую помощь. Поставки боеприпасов и ГСМ шли до момента краха СССР. Когда к власти пришел Ельцин — его первая встреча прошла с Раббани. Это стало политической демонстрацией предательства нашего бывшего союзника. Ну, как сейчас американцы отказали в поддержке режиму Гани.

- Но нас не было в Афганистане с 1989-го - и местная власть держалась три года, а сейчас режим рухнул сразу после ухода американцев.

- Американцы отказали Гани в поддержке до своего ухода. Разная система обеспечения была создана. У СССР одна, у американцев— другие практики. Американцы создали свою систему. При Советах каждая воинская или полицейская часть имела запасов на 90 дней. Они даже в окружении могли три месяца продержаться в каждом уезде. Американцы создавали запасы для афганских ВС — на три дня. Три дня воюешь — потом новые поставки. Как только прерывается цепочка — армия встала.

- В том числе и потому так быстро сдавались города талибам?

- Американцы ввели в действие свой проект сдачи Афганистана под протекторат Пакистана. Он был запущен еще лет 10 назад: закончить войну, выйти из Афганистана и передать страну под контроль Исламабада. Талибы — не самостоятельны. Они полностью подконтрольны Пакистану, его спецслужбам. Которые в середине 90-х отказали в поддержке Хекматияру, решили что талибы более эффективны.

- А американцы?

- Американцы приняли политическое решение о сдаче Афганистана. Это частный случай, который подтверждает глобальное решение. Важнейшее решение, из-за которого талибы переломили ситуацию в свою пользу - это отсутствие воздушной поддержки со стороны США. Байден обещал афганским наземным силам массированную воздушную поддержку. До 1986-го мы доминировали в афганском небе и на земле наша армия и афганская имели преимущество. Но американцы поставили свингеры - и тут же изменилась ситуация. И начался обратный отсчет для режима Кармаля- Наджибуллы.

Афганцы покидают страну в грузовом отсеке американского самолета. Фото: REUTERS

КРУГОМ ПРЕДАТЕЛЬСТВО

- А теперь?

- В мае-июне афганская армия провела наступательные операции. Талибы были разгромлены почти по всем направлениям. Но ситуации с этого момента посыпалась — как только американцы снизили количество и качество бомбардировок, а потом и вовсе их прекратили. Командиры армейских частей получали приказ отдавать города. Армия бои фактически уже не вела.

- Талибы не победили — им отдали победу?

- Да. Бои за Герат, за Кандагар в мае-июне 2021-го — это феноменальные проявления героизма афганцев, их Сталинград. Они чувствовали поддержку союзников. У Герата было до 5 тысяч боевиков, из которых две трети составляли пакистанские наемники. И только когда американцы их сдали — начался процесс краха. В Кандагаре столько перемалывали мяса джихадистов! Там активный приток боевиков через границу ежесуточно шел на территорию от 500 до 1000 боевиков в июне.

- Американцы не бомбили эти переходы?

- Нет. Пролетал один Б-52 - и они панически боялись воевать. Никто не собирался умирать. Разговоры про то, что они сильные воины — это разговоры. Они хотят пограбить, прихватить баб и домик. Вот и все. Никто не хотел попасть в рай. Все хотели красиво жить на земле. А прилетал В-52 - и все разбегались.

ТРИ ПРИЧИНЫ

- В итоге наши модели не прижились - по каким причинам?

- Ментальным, религиозным, из-за воздействия третьей стороны — Пакистана. Чтобы афганцы не говорил под камеру, и советское и американское присутствие — это для них две оккупации. И американцы там построили тоже достаточно. Хотя и украдено было много. И влияние на образ жизни - существенное оказали. В любом случае там торжествует архаика. И посмотрим, что останется американцам.

- Талибы надолго?

- Находящиеся в Кабуле афганцы считают, что талибы не надолго и у них начнется развал. Если Пакистанцы не смогут быстро организовать управление колонией, потому что сами талибы это сделать не в состоянии. Они никогда не строили - только разрушали. Им придется брать старые кадры - и тогда начнет растворятся их система жесткого эмирата. И привычных афганских коррупционных правил. Кто станет управлять банками, компаниями, провинциями? Какие у них практики, кроме практик террора? Вскоре внутри Талибана начнется борьба за кормовую базу.

- И что случится дальше?

Американцы 30 лет спустя пытались внедрить западную демократию. И тоже безуспешно. Фото: Getty Images

- В последние 30-40 лет политическая система Афганситана— это слабое центральное правительство. Любое — социалистическое, моджахедское, демократическое. Был слабый Кабул — и этим пользовались разные повстанцы. Теперь талибы сами - центральное правительство. И в этой ситуации станут проявлять себя региональные анклавы. Авторитеты. А там от слов быстро переходят к делу. Они эту тенденцию не преодолеют.

- Масуд-младший в Панджшере закрепится?

- Там полно оружия. Стоят Грады и Ураганы с 80-х годов хорошем состоянии, и еще до 20 тысяч бойцов ополчения. Нахрапом Панджшерское ущелье не взять. 40-я армия не взяла - и талибы не смогут. У них авиации и тяжелой артиллерии нет, а у Масуда и вертолеты есть. У Панджшера есть шанс на успех — при внешней поддержке. При том любой вешний проект модернизации большинство афганцев встречают в штыки. Но качают из него деньги. Без денег Пакистана Талибан бы не выжил.

- И так - всегда?

- Если бы не поддержка в 90-е северного альянса со стороны России, Индии, Иран потом американцев - не было бы без них никакого Северного альянса. Второй момент — готовность лидеров сопротивления продолжать борьбу до конца. Не поддаться на уговоры талибов. Ни одному их слову верить нельзя. Если они не пойдут на соглашения и уловки — это важный момент. Проект оппозиции талибам может оказаться успешным. Если хотя бы одного фактора не будет хватать - проект не будет успешным.

НАШ НАДЖИБУЛЛА ДЕРЖАЛСЯ ДОЛГО

А вот что вспоминает полковник запаса, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

- Американцы уходят из Афганистана совсем не так, как советская 40-я армия?

- Нужно смотреть по результатам. Американцы вложили в эту страну даже не миллиарды, а триллион долларов за 20 лет. Мы 10 лет вкладывали не менее миллиарда в год - в строительство, в укрепление афганской армии. Когда мы уходили, в штабе Туркестанского военного округа строили прогнозы - сколько Наджибулла без нас продержится. Многие давали ему всего неделю! К великому удивлению, Наджибулла отбил первое же большое наступление. Мы тогда ему минимально помогли техникой.

- А американцы в «просоветского» Наджибуллу верили?

- Американцы давали Наджибулле от 3 до 6 месяцев. А он три года продержался! И контролировал не только Кабул, но и центры провинций, и магистрали.

- Но мы его больше не поддерживали?

- Да мы его предали! К нам приезжали афганцы: дайте боеприпасы, дайте горючее! Но тогда завершалось правление Горбачева и прошла команда: вообще ничего не давать Кабулу. Если бы дали топливо для их авиации и танков, то Наджибулла там долго бы еще держался.

- То есть армия афганская тогда была боеспособней, чем нынешняя?

- Да.

- Почему армия, подготовленная США, провалилась за три недели?

- У американцев были несопоставимые с нами вложения и в армию и в МВД - а что толку? Кто же там такие деньги разворовывал, этот триллион? И не только ведь афганцы воровали. Мне об этом наш посол в Афганистане рассказывал.

ПОСПЕШИЛИ С ВЫВОДОМ ВОЙСК

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Работавший послом на Ближнем Востоке, а ныне зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов считает, что ошибки в Афганистане совершали и мы, и американцы, но последствия несопоставимы.

- А в чем были ошибки СССР?

- У нас с Афганистаном были традиционно неплохие отношения. Но мы вводили войска неправильно.

- То есть?

- Я сам выступал в то время за ввод войск - но только в северную часть Афганистана, не в Кабул. Министр обороны Устинов мои аргументы не воспринял. А ему все верили, как построившему замечательную оборонную промышленность. В итоге мы и неправильно ввели войска, и не вовремя их вывели. В тот момент, когда ситуация с правительством Наджибуллы как раз начала налаживаться. Нам там было самое время закрепиться, а не уходить.

- То есть все-таки период мирной жизни там был?

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Я встречался с вице-президентом Афганистана в начале 1989 года, при Наджибулле. И он говорил, что никогда такой ситуации устойчивой не было. Но просил: вы только не бросайте нас, не выводите войска. А наше руководство бросило их. Сами афганцы говорят сегодня: Наджиб был лучшим главой страны в истории Афганистана. Он был и гибким, и честным, и сильным.

*Организации, запрещенные в России

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