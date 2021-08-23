Новая война в Афганистане: Против талибов* восстал сын Ахмад Шаха Масуда

Сын Ахмад Шаха Масуда Мансуд младший Фото: REUTERS

«Талибан»* (запрещенная в России террористическая организация) уже вовсю насаждает в Афганистане свои порядки, хотя контролирует не всю страну. В Панджшерском ущелье на северно-востоке засели войска, не готовые служить новому режиму. Об эту местность сломала зубы советская армия, проведшая 9 безуспешных операций командира моджахедов Ахмад Шаха Масуда. А теперь его сын готов биться с талибами.

ПУШТУНЫ ПРОТИВ ТАДЖИКОВ

Эту провинцию до последнего раскрашивали на картах как «находящуюся под контролем правительства». И когда отряды движения «Талибан»* после ухода американских войск без боя вошли в Кабул — те же территории на северо-востоке страны подняли знамя сопротивления.

Речь о провинции Панджшер. Впрочем, называть ее «очагом свободы» язык не поворачивается. Это одна из самых диких и гористых частей Афганистана, установить полный контроль над которой не могла даже советская армия в 1980-е. Когда после ухода СССР пришли исламисты (из них в 1994 году и возник «Талибан») — Панджшерское ущелье не смирилось, выставило отряды сопротивления под названием «Северный альянс». А пришедшие в 2001 году американцы предпочли с этими горцами просто договориться: вы в нас не стреляете, а мы закрываем глаза на ваши контрабандные схемы. В Панджшере и соседних провинциях находятся богатейшие залежи изумрудов, лазурита и других драгоценных камней…

То есть, как вы поняли, «контроль кабульского правительства» над Панджшером всегда был номинальным, здесь управляли местные племенные вожди. Самым известным был Ахмад Шах Масуд, которого даже советские офицеры уважали за отвагу, называя «настоящим львом».

Силы против талибов собираются в труднодоступном Панджшерском ущелье. Фото: REUTERS

Так, выходит, талибы — злобные исламисты, а «северяне» во главе с кланом Масудов — поборники демократии? Нет, все сложнее. Просто талибы — это в основном этнические пуштуны, а панджшерцы — этнические таджики (которые составляют до 40% населения многонационального Афганистана). Они и говорят на разных языках: первые — на пушту, вторые — на дари. Вот и сражаются друг с другом, ведь царь горы на Востоке может быть лишь один. Хотя, действительно, на фоне пришедшего «Талибана» с массовыми казнями, Панджшер выглядит почти либеральным раем.

ПОЛЕВОЙ КОМАНДИР С ЛОНДОНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Сейчас сложилась патовая ситуация. «Северяне» покидать свой базовый район не могут — там, где живут их противники-пуштуны, поддержки от земли им не будет. Но и для более многочисленного «Талибана» штурмовать почти неприступные панджшерские горы — самоубийство. Впрочем, у возрожденного «Северного альянса» (который сейчас называется «Фронт национального сопротивления») есть и козыри.

Первое — в его армию массово вливаются опытные солдаты и офицеры бывшей афганской армии. В основном этнические таджики и узбеки, которых при талибах не ждет ничего хорошего («легитимный» повод для расправы всегда найдется — например, «сотрудничал с американцами»).

Второй козырь — молодой харизматичный лидер, сын покойного Шах-Масуда, которого зовут почти так же: Ахмад Масуд. Кстати, первое интервью с ним 20 лет назад сделал спецкор «КП» Александр Коц. Тогда 11-летний мальчик заявил, что «предпочитает общаться с журналистами в письменном виде». В общем, сразу было видно — далеко пойдет.

Теперь 32-летний Ахмад Масуд требует от талибов включить его в новое правительство Афганистана в ранге премьер-министра (второго человека в государстве). В противном случае обещая продолжить борьбу.

32-летний Ахмад Масуд требует от талибов включить его в новое правительство Афганистана в ранге премьер-министра Фото: REUTERS

Ибо есть и третий козырь — Масуда-младшего привечают на Западе. Его образование — Королевская военная академия в Сандхерсте и Лондонский городской университет. Как говорится — без комментариев. О поддержке Масуда уже заявили во Франции (его отец некогда учился во французском лицее в Кабуле и имел связи с Парижем). Правда, лучшая помощь — это оружие, а вот его «западные партнеры» поставлять не спешат.

Что дальше? Талибы и «северяне» создадут коалиционное правительство — или продолжат многолетнюю гражданскую войну? Как объяснил «КП» Фаршад Гользари, один из крупнейших иранских ученых-экспертов по Афганистану:

— В этой стране даже самые детальные доклады спецслужб об «оперативной обстановке» остаются актуальны максимум 12 часов. А что будет после — не знает никто.

* Движение «Талибан» признано в России террористическим.

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