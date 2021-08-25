Российские ученые доказали, что отказ от курения продлевает жизнь

Отказ от курения снижает и онкологическую смертность, специфическую, от рака легкого, и замедляется развитие заболевания, существенно улучшаются прогнозы лечения Фото: Shutterstock

Ежегодно в России заболевают раком легкого свыше 63 тысяч человек, причем подавляющее большинство заболевших – мужчины. Этот вид онкологии до сих пор сложно поддается лечению, часто диагностируется на поздней стадии и прогнозы на выздоровление, к сожалению, не утешительные.

По данным журнала «Практическая онкология», за год рак легкого уносит от 20 до 30 процентов заболевших. Однако недавнее исследование Национального медицинского исследовательского центра имени Н.Н. Блохина, опубликованное в американском научном журнале AnnalsofInternalMedicine доказывает, есть простой и эффективный способ улучшить прогноз на излечение от этого смертоносного заболевания.

ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ ДАЕТ ДВА ГОДА ЖИЗНИ

- Центр имени Блохина совместно с Городской клинической онкологической больницей № 1 в течение семи лет отслеживал состояние онкологических пациентов с раком легкого. Всего в исследовании участвовало 517 человек и результаты показали, что отказ от курения продлевает жизнь пациентов сроком до двух лет, - рассказал сайту KP.ru директор Центра имени Блохина, врач - онколог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН Давид Заридзе. – Это очень убедительный показатель. Отказ от курения снижает и онкологическую смертность, специфическую, от рака легкого, и замедляется развитие заболевания, существенно улучшаются прогнозы лечения.

Исследователи учитывали все параметры, по которым измеряется эффективность терапии. В их числе – стадия заболевания, возраст, применяемые лекарственные препараты и проведенные операции. И по всем этим и многим другим параметрам бросившие курить больные раком легкого жили дольше и лечились лучше, чем те, кто продолжал курить.

- Два года при диагнозе рак легкого - это очень много, - продолжает Давид Заридзе. - Продолжительность жизни у 18 % таких больных составляет пять лет. Это данные из США, где вопрос основательно изучается. И что важно, этот показатель не менялся многие годы и вот только сейчас нам удается немного подвинуть «временную границу». Помогают новые препараты для иммунной терапии, которые позволяют продлить жизнь таким пациентам. Но даже современные препараты не работают так, как это делает, казалось бы, простой отказ от курения.

ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ПЛЕНА: КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ

Рак легкого – это одна из наиболее неблагоприятных по прогнозу форм рака и при этом – одна из самых распространенных.

Чаще всего болеют мужчины. Например, в России рак легкого диагностируется примерно у 50 тысяч мужчин в год, а курят у нас в стране – 49 % мужчин из всего мужского населения.

Казалось бы, что проще?

Откажись от курения, раз уже пройден сложный путь по лечению, болезненный, напряженный, и повысь свои шансы на жизнь, на активность. Но процесс этот дается далеко не всем.

- Мое мнение, лечение никотиновой зависимости стоило бы включить в программу лечения онкологических больных, - говорит Давид Заридзе. – Стоило бы разработать полноценную программу, включающую и работу врача – психотерапевта, и применение никотинозамещающих препаратов, которые одобрены российским фармацевтическим комитетом и гарантировано способствуют отказу от курения. Плюс – подбор некоторых успокоительных препаратов, которые могут понадобиться тем, для кого никотин и курение выступает нездоровой формой ответа на сильный стресс и тревогу.

Причем, есть необходимость во врачах – психотерапевтах, которые бы работали именно с никотиновой зависимостью, знали бы специфику этой проблемы, ведь тут есть и физиологический фактор, и психологический - поведенческий, отмечает эксперт.

ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА

Еще один фактор, который стоит учитывать, общее угнетенное состояние человека, страдающего от такого серьезного заболевания, как рак легкого. И тут без квалифицированной поддержки врача – психотерапевта тоже не обойтись.

- Бывает и такое, что пациент считает, зачем мучиться и бросать курить, когда перспективы все равно не радужные, - говорит Давид Заридзе. – Но это не так. Доказано, что даже при очень, так скажем, сложном раскладе, отказ от курения способствует улучшению общего состояния и более оптимистичному прогнозу по лечению и продолжительности жизни. Да, наше исследование доказало, что это верно для времени в два года, но ведь в течение этих лет могут и новые препараты появиться, и сколько можно сделать в своей жизни.

Дело в том, что после того, как из легкого удалена первичная опухоль, но человек продолжает курить, в организм вновь поступают канцерогенные отравляющие вещества. Это зачастую способствует рецидиву опухоли на том же самом месте, откуда она была вырезана хирургом. Кроме того, курение способствует распространению раковых клеток в легком и возникновению опухоли в ранее здоровых его частях. Важно и то, что раковые опухоли отличаются по своему типу и тут возможно появление нового типа раковых клеток, не исключено, что этот тип будет, так сказать, хуже предыдущего.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Давид Георгиевич, а что бы вы сказали тем людям, которые, так скажем, в целом здоровы, но при этом курят?

- Самое главное, чтобы люди поняли, что вред от курения – это не басни! Если человек курит и не может отказаться от этой привычки усилием воли, даже осознавая все аргументы против курения, он нуждается в помощи, в терапии. Не можете отказаться от курения сами – идите лечиться. Курение вызывает 15 форм рака. Лечение – болезненное и сложное. Хотелось бы, чтобы центров отказа от курения было достаточно, с квалифицированными, умными и приятными врачами. Чтобы людям действительно помогали избавляться от этой вредной привычки.

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