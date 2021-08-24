Какая жизнь ждет женщин при «Талибане»*: За цветной лак отрежут руку, за джинсы изобью плетью

Первым общим требованием по отношению к женщинам стало обязательное ношение одежды, полностью скрывающей тело Фото: REUTERS

Фотографии, на которых афганские женщины щеголяют в купальниках и платьях с декольте, разлетелись по мировым СМИ, когда «Талибан»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) захватил Кабул. Эти знаменитые снимки были сделаны в 70-е годы, когда Афганистан еще считался светской страной.

За права афганских женщин сначала ратовал СССР, а затем западная коалиция во главе с США. Но теперь есть риск, что все былые устремления будут забыты. Приход к власти талибов напугал не только тех, кто работал с американцами и иностранными организациями, но и женщин. В 90-е годы, когда «Талибан» впервые захватил власть в стране, именно женщины первыми испытали на себе всю жестокость законов шариата.

В течение пяти лет - с 1996 по 2001 года - женщин могли забить камнями, если они появлялись на улице без бурки или никаба, избить плетями за иные прегрешения, например, измену. Им было запрещено выходить на улицу без сопровождения мужчин - родственника или мужа, поскольку лицо женщины могут видеть только родные. Как свидетельствуют данные Amnesty International, только в декабре 1996 года талибы подвергли наказанию более 200 дам. В частности, за накрашенные лаком ногти женщину могли лишить пальцев.

Под запрет попало образование и занятие общественной и профессиональной деятельностью. Девочкам была доступна только начальная школа, с наступлением периода полового созревания их уже ждало замужество.

Помимо этого, женщин фактически лишили медицинской помощи, потому что врачи-мужчины не имели права их касаться - только врачи-женщины, которых категорически не хватало. За нарушение этого требования медика-мужчину могли подвергнуть наказанию - аресту или избиению.

- Мы заявляем, что никакого насилия в отношении женщин не будет, - заверил представитель «Талибана» Забихулла Муджахид, когда боевики вошли в Кабул спустя 20 лет 15 августа 2021-го.

- Мы не хотим, чтобы женщины становились жертвами, - вторил член комиссии «Талибана» по культуре Энамулла Самангани.

За эти годы в Афганистане почти в 40 раз увеличилось число женщин, получивших образование. Представительницы слабого пола получили право работать и занимать руководящие должности. Например, мэром города Майданшахр стала 29-летняя Зарифа Гафари. Афганки нашли свое место в армии и полиции.

Но жительницы Афганистана не особо верят «Талибану». Все их обещания, что женщины смогут заниматься общественной деятельностью и продолжат работать, расходятся с реальными делами. Доведенные до отчаяния женщины готовы на все, чтобы покинуть родину.

- Пустите нас! Пустите внутрь! Талибы уже идут за нами! Они нас убьют, - кричала, задыхаясь, женщина, протягивая сквозь прутья руки к иностранным военным, охраняющим вход в аэропорт Кабула.

- Единственный способ спастись - это бежать из страны, - признаются местные жительницы.

Первым общим требованием по отношению к женщинам стало обязательное ношение одежды, полностью скрывающей тело. Из-за этого резко подскочили цены на бурки - почти в 10-12 раз. В первые же дни были закрашены вывески салонов красоты, на которых красовались восточные красавицы. Все действия укладывались в утверждение: «Лицо женщины - источник разврата для мужчины».

В ряде провинций дамам снова запретили выходить на улицу без мужчин. А за накрашенные ногти пригрозили отрубанием пальцев. Под запретом и каблуки, поскольку «никто не должен слышать женские шаги».

В провинции Фарьяб талибы забили женщину прикладами автоматов за то, что она отказалась их накормить. А другую, которая все-таки согласилась, за плохую стряпню «в благодарность» подожгли. В провинции Тахар боевики застрелили местную жительницу за то, что она не была в парандже.

- Я бежала с работы домой, боясь, что талибы убьют меня, потому что я была одета в деловой костюм, - вспоминает еще одна жительница Кабула о дне, когда «Талибан» занял афганскую столицу.

На западе страны были отмечены случаи, когда студенткам и преподавательницам не давали пройти в университет. А возле аэропорта талибы в качестве устрашения нападали на женщин и детей с кнутами и палками.

Досталось, к слову, и мужчинам. Боевики требуют, чтобы и они носили подобающую шариату одежду. Заметив на улицах Кабула подростков в футболках и джинсах, талибы жестоко их избили кнутами и угрожали застрелить, обвиняя в неуважении к исламу.

Являются ли эти случаи общим требованием или инициативой на местах, пока непонятно. Возможно, это попытка талибов проверить, сколь жесткие ограничения может стерпеть население Афганистана.

* Признан в РФ террористической организацией и запрещен.