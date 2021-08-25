Руководитель арктической экспедиции «Комсомольской правды» Дмитрий Шпаро: Самое большое счастье в жизни я испытал на Северном полюсе

Дмитрий Шпаро с сыном Матвеем - тоже знаменитым путешественником, внесенным в Книгу рекордов Гиннесса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

23 августа отметил 80-летний юбилей один из самых знаменитых путешественников в мире - Дмитрий Игоревич Шпаро.

За его плечами много приключений, но самое дорогое - высокоширотная экспедиция «Комсомольской правды». Тогда, в 1979 году, о нем и его команде узнал весь мир. Ведь впервые за историю человечества великолепная семерка смельчаков дошла на лыжах до Северного полюса. Поход по ледяной пустыне продолжался 76 дней. И каждый день был борьбой - с погодой, усталостью, обстоятельствами, собой...

О том, как это было, юбиляр рассказал в совместной программе Радио «КП» (97,2 FM) и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников».

«Мы готовы были прятаться в торосах»

- Дмитрий Игоревич, какое самое яркое воспоминание об этой экспедиции?

- То, что нам в конце концов разрешили пойти. Команда была готова стартовать еще в 1973 году, но нам все не давали зеленый свет, согласовывали, откладывали... И вдруг в 1979 м вызывают в ЦК комсомола и так просто заявляют: «Ребята, можете идти!» Мы не поверили даже сначала...

И еще из яркого - это, конечно, наш старт 16 марта со скал острова Генриетты. Очень проблематичный и опасный: тогда один из нас сразу провалился в полынью и утопил лыжу. Только тогда и поверили, что все по-настоящему...

- Есть легенда, что чиновники потом испугались, что вы не дойдете и будет позор на весь мир - и был дан приказ о срочной эвакуации. И знаменитый журналист «КП» Василий Песков отправился в ЦК отвоевывать вас...

- Это не легенда. Не знаю, правда, ездил ли еще и Василий Михайлович. Но точно знаю, что из ЦК КПСС команда поступила: снять команду с маршрута. Но, подозревая и такое развитие событий, мы разработали систему маскировки. Если прилетит вдруг вертолет, чтобы нас забрать, то мы спрячемся в торосах и фиг нас найдешь!

- Пришлось в итоге прятаться?

- Слава богу - через какое-то время секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов сказал, что эта экспедиция нужна стране. После этого от нас наконец отстали... Кстати, может, это заступничество Пескова сыграло роль...

История с фотографией

- Песков же и сделал тот знаменитый снимок вашего лагеря с воздуха...

- Это отдельная история. Василий Михайлович на Ан-2 кружил над нами безумно долго. Шли переговоры с бортом по рации: встаньте так, нет - встаньте эдак... А мы никак не можем понять, чего ж нас так мучают? Потом выяснилось, что на самом деле Песков хотел, чтобы на фото в «Комсомольской правде» все в мире (и прежде всего наши партийные чиновники) увидели четко семь человек. Потому что уже бродили какие-то слухи, что в команде есть потери, что кто-то сошел с дистанции... Нужен был документальный кадр, который развеял бы домыслы и объяснил: все семь человек живы, здоровы, по-прежнему идут к Северному полюсу.

- Это из-за инцидента на старте слухи появились?

- На самом деле, что лыжа была утоплена, мы тщательно скрывали от ЦК КПСС. Этого никто не знал. Это была тайна за семью печатями, потому что это резко усугубило бы волнения в высоких московских кабинетах и повысило вероятность посылки за нами этого самого пресловутого спасательного вертолета. А мы не хотели, чтобы нас спасали. Мы хотели дойти.

Трое суток шагать, трое суток не спать...

Та самая историческая фотография Василия Пескова - группа Шпаро на пути к макушке земли. Фото: Василий ПЕСКОВ

- И что вы почувствовали, когда дошли?

- Сначала - ничего. Мы трое суток шли практически без отдыха наперегонки с ледовым дрейфом. Нас сносило в канадский сектор мимо полюса. И когда мы поняли, что все-таки победили, то единственное, что сделали: сообщили о том, что мы на полюсе, поставили палатку, упали в ней не раздеваясь и отключились до прилета самолета.

Был один важный нюанс. В команду кроме семерых лыжников входили четверо базовых радистов (от них зависело очень многое) и ответственный секретарь штаба Владимир Снегирев - тогда журналист «КП». И у нас была важная договоренность: первыми на полюс к нам должны прилететь они. И вот, наверное, тот самый яркий момент. Их самолет сел, мы идем от нашей палатки навстречу ребятам... И в этот момент постепенно приходит понимание, что мы сделали... И накрывает волна абсолютно неповторимых чувств, которые ни с чем сравнить невозможно. Причем и у нас, и у тех людей. И вот мы шли навстречу друг другу. И были абсолютно счастливы... Дай бог каждому испытать в жизни такое же чистое и абсолютное счастье…

- Дмитрий Игоревич, ваш сын Матвей Шпаро пошел по вашим стопам в самом прямом смысле. И тоже стал первым в мире, достигнув на лыжах Северного полюса в течение полярной ночи. Когда он пришел и сказал: «Папа, я иду на полюс», - что вы почувствовали? Страх за сына? Или гордость?

- Страха точно не было. Мы ведь с ним еще в 1972 году пересекли пролив Лонга - место между островом Врангеля и Чукоткой, где с бешеной скоростью идут льды и пройти от суши до суши крайне сложно... А много позже мы с Матвеем вдвоем прошли через Берингов пролив. А это намного сложнее, чем пролив Лонга. В итоге у Матвея уже был такой большой запас прочности, что, когда он решился на свою экспедицию, никаких вопросов у меня не возникло. Он был к этому абсолютно готов. Я в нем был абсолютно уверен, как и в своей команде, с которой шел к Северному полюсу.

Сверяйте компасы по ним...

Поэт Андрей Вознесенский специально прилетел на полюс поздравить героев. Там же он написал эти строчки:

Ты перенес ледовую жестокость,

радировал со льдины при свече.

Наверно, полюс собирает в фокус

все абсолютное в тебе.

Призеры и фанаты горизонта,

в тюльпанных куртках шедшие сюда,

к торосам, озаренно-бирюзовым,

лечите душу синим светом льда!

Опасен полюс и необходим.

Лица ребят оплавлены, как в тигле.

Пусть компасы магнитные ошиблись.

Сверяйте компасы по ним!

При поддержке Русского географического общества.