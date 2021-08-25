Руководитель арктической экспедиции «Комсомольской правды» Дмитрий Шпаро: Самое большое счастье в жизни я испытал на Северном полюсе

Дмитрий Шпаро с сыном Матвеем - тоже знаменитым путешественником, внесенным в Книгу рекордов Гиннесса.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
23 августа отметил 80-летний юбилей один из самых знаменитых путешественников в мире - Дмитрий Игоревич Шпаро.
За его плечами много приключений, но самое дорогое - высокоширотная экспедиция «Комсомольской правды». Тогда, в 1979 году, о нем и его команде узнал весь мир. Ведь впервые за историю человечества великолепная семерка смельчаков дошла на лыжах до Северного полюса. Поход по ледяной пустыне продолжался 76 дней. И каждый день был борьбой - с погодой, усталостью, обстоятельствами, собой...
О том, как это было, юбиляр рассказал в совместной программе Радио «КП» (97,2 FM) и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников».
- Дмитрий Игоревич, какое самое яркое воспоминание об этой экспедиции?
- То, что нам в конце концов разрешили пойти. Команда была готова стартовать еще в 1973 году, но нам все не давали зеленый свет, согласовывали, откладывали... И вдруг в 1979 м вызывают в ЦК комсомола и так просто заявляют: «Ребята, можете идти!» Мы не поверили даже сначала...
И еще из яркого - это, конечно, наш старт 16 марта со скал острова Генриетты. Очень проблематичный и опасный: тогда один из нас сразу провалился в полынью и утопил лыжу. Только тогда и поверили, что все по-настоящему...
- Есть легенда, что чиновники потом испугались, что вы не дойдете и будет позор на весь мир - и был дан приказ о срочной эвакуации. И знаменитый журналист «КП» Василий Песков отправился в ЦК отвоевывать вас...
- Это не легенда. Не знаю, правда, ездил ли еще и Василий Михайлович. Но точно знаю, что из ЦК КПСС команда поступила: снять команду с маршрута. Но, подозревая и такое развитие событий, мы разработали систему маскировки. Если прилетит вдруг вертолет, чтобы нас забрать, то мы спрячемся в торосах и фиг нас найдешь!
- Пришлось в итоге прятаться?
- Слава богу - через какое-то время секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов сказал, что эта экспедиция нужна стране. После этого от нас наконец отстали... Кстати, может, это заступничество Пескова сыграло роль...
- Песков же и сделал тот знаменитый снимок вашего лагеря с воздуха...
- Это отдельная история. Василий Михайлович на Ан-2 кружил над нами безумно долго. Шли переговоры с бортом по рации: встаньте так, нет - встаньте эдак... А мы никак не можем понять, чего ж нас так мучают? Потом выяснилось, что на самом деле Песков хотел, чтобы на фото в «Комсомольской правде» все в мире (и прежде всего наши партийные чиновники) увидели четко семь человек. Потому что уже бродили какие-то слухи, что в команде есть потери, что кто-то сошел с дистанции... Нужен был документальный кадр, который развеял бы домыслы и объяснил: все семь человек живы, здоровы, по-прежнему идут к Северному полюсу.
- Это из-за инцидента на старте слухи появились?
- На самом деле, что лыжа была утоплена, мы тщательно скрывали от ЦК КПСС. Этого никто не знал. Это была тайна за семью печатями, потому что это резко усугубило бы волнения в высоких московских кабинетах и повысило вероятность посылки за нами этого самого пресловутого спасательного вертолета. А мы не хотели, чтобы нас спасали. Мы хотели дойти.
Та самая историческая фотография Василия Пескова - группа Шпаро на пути к макушке земли.
Фото: Василий ПЕСКОВ
- И что вы почувствовали, когда дошли?
- Сначала - ничего. Мы трое суток шли практически без отдыха наперегонки с ледовым дрейфом. Нас сносило в канадский сектор мимо полюса. И когда мы поняли, что все-таки победили, то единственное, что сделали: сообщили о том, что мы на полюсе, поставили палатку, упали в ней не раздеваясь и отключились до прилета самолета.
Был один важный нюанс. В команду кроме семерых лыжников входили четверо базовых радистов (от них зависело очень многое) и ответственный секретарь штаба Владимир Снегирев - тогда журналист «КП». И у нас была важная договоренность: первыми на полюс к нам должны прилететь они. И вот, наверное, тот самый яркий момент. Их самолет сел, мы идем от нашей палатки навстречу ребятам... И в этот момент постепенно приходит понимание, что мы сделали... И накрывает волна абсолютно неповторимых чувств, которые ни с чем сравнить невозможно. Причем и у нас, и у тех людей. И вот мы шли навстречу друг другу. И были абсолютно счастливы... Дай бог каждому испытать в жизни такое же чистое и абсолютное счастье…
- Дмитрий Игоревич, ваш сын Матвей Шпаро пошел по вашим стопам в самом прямом смысле. И тоже стал первым в мире, достигнув на лыжах Северного полюса в течение полярной ночи. Когда он пришел и сказал: «Папа, я иду на полюс», - что вы почувствовали? Страх за сына? Или гордость?
- Страха точно не было. Мы ведь с ним еще в 1972 году пересекли пролив Лонга - место между островом Врангеля и Чукоткой, где с бешеной скоростью идут льды и пройти от суши до суши крайне сложно... А много позже мы с Матвеем вдвоем прошли через Берингов пролив. А это намного сложнее, чем пролив Лонга. В итоге у Матвея уже был такой большой запас прочности, что, когда он решился на свою экспедицию, никаких вопросов у меня не возникло. Он был к этому абсолютно готов. Я в нем был абсолютно уверен, как и в своей команде, с которой шел к Северному полюсу.
Поэт Андрей Вознесенский специально прилетел на полюс поздравить героев. Там же он написал эти строчки:
Ты перенес ледовую жестокость,
радировал со льдины при свече.
Наверно, полюс собирает в фокус
все абсолютное в тебе.
Призеры и фанаты горизонта,
в тюльпанных куртках шедшие сюда,
к торосам, озаренно-бирюзовым,
лечите душу синим светом льда!
Опасен полюс и необходим.
Лица ребят оплавлены, как в тигле.
Пусть компасы магнитные ошиблись.
Сверяйте компасы по ним!
При поддержке Русского географического общества.