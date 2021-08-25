Кредитная карта – деньги, которые всегда под рукой

Зачем нужна кредитная карта?

Бывают жизненные ситуации, когда нужной суммы может не оказаться под рукой. Например, если потребовалось обновить гардероб. Или могут случиться непредвиденные траты, например, автомобиль и домашняя техника не всегда застрахованы от поломок. Во всех этих случаях есть несколько вариантов.

Способ раздобыть деньги, который приходит на ум первым, занять деньги в долг. Но нужную сумму бывает найти не так-то просто, да и просить деньги взаймы бывает неудобно. Конечно, идеальный вариант — иметь накопления для таких случаев. Но их может не оказаться. А бывает и так, что деньги лежат на вкладе, но вывести их можно только с потерей процентов.

В любой ситуации кредитная карта СберБанка — оптимальный выход: ее легко получить, лимит — до 1 млн рублей, а деньги можно вернуть без процентов. А самое главное — эта сумма у вас всегда под рукой, даже если сегодня она нужна не полностью. Если в будущем потребуется больше – можно рассчитывать на всю сумму лимита без дополнительных усилий.

Чем СберКарта лучше других?

Обслуживание карты бесплатное, включая мобильный банк и СМС-информирование. Вы платите 0 рублей за оформление и ничего не платите потом — независимо от того, пользуетесь ли вы картой или просто держите ее про запас.

Нет строгих требований к пакету документов и кредитной истории. Вы можете получить карту даже с небольшим доходом и уже имеющимися кредитами в других банках.

Кредитный лимит по карте составляет до 1 млн рублей, независимо от предоставленных документов. Вы можете использовать любую часть одобренной суммы — ровно столько, сколько нужно сейчас, — и столько же вернуть.

Льготный период по карте — до 120 дней (4 месяцев). Беспроцентный период отсчитывается с 1 числа каждого месяца. Если вы весь сентябрь тратили деньги в пределах кредитного лимита, то с 1 октября по 31 декабря сможете возвращать средства и не платить проценты по кредиту. При этом новый льготный период начинается каждый месяц, а не только после того, как вы погасили всю задолженность по карте.

Карту удобно пополнять разными способами: с карты СберБанка — онлайн или через банкомат; с любой другой карты через мобильное приложение; наличными в отделении.

Вы заранее знаете, какая процентная ставка будет действовать по карте. Так, если вы не успели погасить долг в течение льготного периода, можно сделать это позже по фиксированной ставке 17,9% годовых. При этом на траты в категории «Здоровье» — то есть в аптеках и медицинских учреждениях, — а также на онлайн покупки в СберМегаМаркете действует пониженная ставка в 9,8%.

За покупки по кредитной СберКарте вы сможете получать до 30% кешбэка бонусами «СберСпасибо». Ими можно оплачивать до 99% стоимости покупок в магазинах, салонах и онлайн-гипермаркетах партнерской сети и совершать покупку буквально за 1 рубль.

Как оформить карту?

Чтобы открыть карту, в СберБанк Онлайн выберите раздел «Карты», подайте заявку на оформление и дождитесь решения банка. На это уйдет не больше 1-2 минут. Карту можно выпустить без пластика – и сразу добавить ее в SberPay или другой электронный кошелек в вашем смартфоне с функцией бесконтактной оплаты, чтобы сразу начать ей пользоваться. А если понадобится пластиковая карта, заберете ее в отделении, когда вам придет СМС о готовности.

Больше информации о СберКарте — на сайте банка.

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