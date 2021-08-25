Показали все, что скрыто: после реставрации «Девушка, читающая письмо» Яна Вермеера Делфтского стала другой картиной

Еще в конце 1970-х эксперты из Картинной галереи старых мастеров заметили, что фрагмент стены справа от девушки замазан краской. Фото: SKD

Ян Вермеер Делфтский (1632-1675) был забыт на протяжении двух веков, заново открыт в XIX веке, и ныне считается одним из величайших мастеров живописи в истории. От него осталось только 34 картины, и «Девушка, читающая письмо у открытого окна» - одна из самых известных. Поэтому искусствоведов результаты реставрации, проведенной в дрезденской Картинной галерее старых мастеров, потрясли.

Название картины полностью описывает то, что на ней происходит: у открытого окна стоит девушка, читающая письмо. Ее лицо отражается в оконном стекле. Она явно взволнована и опечалена, но о содержании письма нам остается лишь догадываться. Вермеер намекает на него, размещая около девушки вазу с яблоками (это аллюзия на грехопадение Адама и Евы). Открытое окно трактовалось как желание вырваться на свободу. Исследователи заключали, что девушка, запертая в родительском доме, получила письмо от возлюбленного, скорее всего - неверного.

Еще в конце 1970-х эксперты из Картинной галереи старых мастеров заметили, что фрагмент стены справа от девушки замазан краской. На этой части картины явно было что-то изображено. Рентгенограмма показала, что в оригинале на стене комнаты висела картина - обнаженный Амур с луком. В 2017 году начали проводить реставрацию, скальпелем под микроскопом убирая позднейший слой кусочек за кусочком. Теперь картина с Амуром проявилась совершенно четко. И смысл полотна стал совсем однозначным: да, девушка поражена стрелой Купидона, письмо она получила от любовника.

Раньше искусствоведы полагали, что Амура в какой-то момент убрал сам Вермеер, но сейчас стало очевидно, что кто-то другой по совершенно загадочным причинам «отредактировал» картину через много десятилетий после ее создания, в XVIII или XIX веке. Так что теперь мы видим полотно таким, каким его задумал сам художник. (Пока видим только на фотографиях, размещенных в интернете: оригинал будет показан публике 10 сентября, когда в Дрездене откроется выставка Вермеера, на которую привезут еще девять его работ).

Но при этом ценители Вермеера, привыкшие к «отредактированному» полотну, сами не могут понять: лучше стала картина или хуже? Может, тот, кто убрал Амура, был по-своему прав? Искусствовед Слава Швец в фейсбуке задала этот вопрос своим читателям, и получила сотни ответов. Мнения разделились примерно поровну: одни пишут «Мне, конечно, эта тревожная стена за плечом больше нравилась» и «Мне без Амура кажется намного лучше. Минимализм, ничего не отвлекает от главного - девушки и ее отражения» до «Появился контраст. Этот пухлый театральный амур, как бы задергивающий занавес, эта карнавальная маска - и эта нетеатральная, подлинная, пронзительная история». Но все сходятся на том, что с Амуром картина изменилась радикально.

Напомним, «Девушка, читающая письмо у открытого окна», как и другие шедевры дрезденской Картинной галереи старых мастеров, после войны находилась в Москве. В 50-е Никита Хрущев принял решение вернуть собрание в Дрезден, который тогда находился на территории братской ГДР. Некоторые советские искусствоведы просили немцев оставить в Москве хотя бы две картины (как раз вермееровскую «Девушку» и «Спящую Венеру» Джорджоне), «в знак признательности за сохранение и возвращение всемирно известных сокровищ Дрезденской галереи», но получили отказ.

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