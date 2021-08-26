«Джамаат Аминовка» или дача по шариату: как спецкор КП покупал участок в мусульманском поселке, и что из этого вышло

Эта новость вызвала нешуточный скандал в СМИ и социальных сетях: якобы в Подмосковье появился специальный поселок для мусульман. Фото: instagram.com/poselenie_aminovka

Эта новость вызвала нешуточный скандал в СМИ и соцсетях: якобы в Подмосковье появился специальный поселок для мусульман, где запрещено употреблять спиртное, курить, держать свиней, ходить в шортах и футболках – все по законам ислама. А жителей для этого поселка отбирает комиссия. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин выехал на место, чтобы увидеть все своими глазами.

ПРАВИЛА БЕГСТВА

Разумеется, никакой Аминовки на карте Подмосковья нет. Это самоназвание поля у деревни Нечесово. Примерно в 140 километрах от Москвы по Новой Риге. Природа тут почти первозданная, дороги отличные. До Шаховской, одного из самых развитых и уютных малых городов Московской области, всего 16 километров. В Шаховскую ходит электричка, и в целом, место для Аминовки подобрано со вкусом.

По-другому и быть не могло – организатор поселения, Амина Шабанова, модельер исламской одежды и блогер. В светские медиа она попала первый раз, когда пыталась отстоять свое право ходить в МГУ в хиджабе. Теперь, судя по фото в соцсетях из поселка-джамаата, Амина бродит в хиджабе среди русских полей и березок, призывая к себе единомышленников. И уже 50 человек построили свои дома в Аминовке, чтобы жить праведной жизнью, без куфра (неверие, самый страшный грех в исламе – прим. корр.). Тем более, что в поселке, кроме обычной инфраструктуры запланирована мечеть или, как минимум, исламский молельный дом.

Любопытно, что на сайте проекта, об исламе ни слова. Глаз цепляется за слоган главной страницы: «Объединяем проснувшихся!». У людей, переживших 90-е годы в сознательном возрасте, сразу возникают стойкие ассоциации с иеговистами и журналом «Пробудись!», который россиянам впаривали с доставкой на дом говорливые люди в черных похоронных костюмах…

Разумеется, никакой Аминовки на карте Подмосковья нет. Это самоназвание поля у деревни Нечесово. Фото: instagram.com/poselenie_aminovka

Копаю дальше официальный сайт Аминовки, ищу про ислам. Ни слова. Есть вот такой посыл: «О нас. Сила — в единстве. И наша цель — объединиться в одном поселении, чтобы создать сообщество зрелых осознанных людей. Мы не только делим гектары земли, но и разделяем схожие взгляды на жизнь. Это касается разных сфер, но в основе — осознанность, зрелость, экологичность».

Листаю Устав Аминовки, солидный документ. Действительно, кандидатов на жизнь в поселке будет утверждать спецкомиссия. Но это не все:

«На территорию экопоселения «Аминовка» и в члены Партнерства не допускаются представители нетрадиционной сексуальной ориентации». Тут я внутренне согласен, конечно. Но чем дальше, тем удивительнее:

«Мужской пол от 12 лет: закрытый торс, при ношении шорт - длина ниже колена. Женский пол от 12 лет: непрозрачная и не обтягивающая одежда длиной ниже колена, закрытое декольте». Так же в Аминовке запрещен алкоголь, наркотики, громкая музыка, химические удобрения и свиноводство. И ни слова о религии, которая должна связать людей, купивших здесь землю по цене 35 тысяч рублей за сотку. И это очень странно, зачем скрывать? Это напрягает не только меня. Нужно разбираться на месте.

Любопытно, что на сайте проекта, об исламе ни слова.

«ТОЧКА ВХОЖДЕНИЯ»

Выехал в Аминовку по холодку, с первым солнышком. Дорога не близкая и было время обдумать, почему из-за Аминовки так напряглись местные жители и вообще российская общественность? Почему, если бы кто-то организовал христианский поселок «Небесные палисады» со строгими правилами, никто бы не возбудился, за исключением бесноватых городских сумасшедших?

Организатор поселения, Амина Шабанова, модельер исламской одежды и блогер. Фото: instagram.com/poselenie_aminovka

Ответ на поверхности. За последние 30 лет в России нашелся только один подчеркнуто-православный террорист - Никола Королев, он сидит на пожизненном. А что у нас с радикальными исламистами? Понятно, что ислам – религия мира, но и простые люди не идиоты. Ладно. Я лично не болен исламофобией, я даже посчитал, сколько я прожил бок о бок с мусульманами под одной крышей, ел из одного котла, прятался в одном окопе, на Кавказе, на Ближнем Востоке – годы, если сложить все мои командировки! И мы прекрасно понимали друг друга и дружили. Откуда же такой негатив, который проецируется на всю умму?

Правила поведения в поселке

Я объясню. Вся разница в менталитете. Можно представить, чтобы отдельная область, город или поселок в равнинной России принципиально не платили за газ и электричество годами? Отключат за неделю, провода-трубы отрежут. Сложно такое представить. А вот на Кавказе - запросто, 50 миллиардов только за свет должен СКФО. И самое неприятное, что в этом регионе нет даже понимания, что электричество не берется из воздуха, на деньги абонентов электросетей оно вырабатывается, и сами сети - сложнейший механизм, их нужно поддерживать в порядке и это дорого. Это лишь один пример. А знаете, почему на Кавказе нет брендированных АЗС и крупного ритэйла? Ну, подумайте на досуге.

И вот такое мироощущение, почему-то моментально возникает в местах "компактного расселения", где внутренние законы общины важнее государственных. Заканчивается это плохо. Я работал в Кондопоге, в степных районах Ставрополья - видел. В «точке вселения» сразу же возникает среда, которую можно ярко ощутить в Махачкале и Нальчике. Четкие пацанчики на заниженных жигах снуют и что-то прикапывают в клумбах. Таксисты - «борщи» начинают получать от новых коллег с оранжевыми фонарями под сиденьями. Появляются кафешки и магазинчики, которые налогов не платят, а кому платят - вообще непонятно. Но кому-то платят, так говорят.

Фото: instagram.com/poselenie_aminovka

Местные менты закармливаются пловом до полной потери чувства собственного достоинства. Им не выписывают счета в кафе и диаспоральных автосервисах, оказывают рахматы с кисточками, приносятся шукранчики в позвякивающих пакетах. Бесперебойно осуществляется "спонсорская помощь" РОВД - на закупку писчей бумаги: отказные местным писать, и с этого момента в 02 можно уже и не звонить. А звонить надо, потому что приезжие граждане начинают учить жизни окружающих. Учить и прибирать то, что, как им кажется, плохо лежит или управляется.

На этом этапе начинают появляться прихлебатели из местных, которые поняли, что нужно приспосабливаться к новым порядкам и против сплоченных, богатых и могущественных новых соседей выступать не стоит. Потом внезапно возникает много безусых, но бородатых мужчин, в коротких холщовых штанах свободного кроя и таких же рубахах...тут скорее всего в локацию уже приезжают всевозможные силовики на "Тиграх". Либо озверевший местный народец, о котором никто не подумал, берет натурально вилы и силовики все равно приезжают. Это неизбежно – конфликт и силовики в последней серии.

Конечно, я не сомневаюсь, что ничего подобного вокруг экопоселения Аминовка не возникнет. И в Аминовке не будут слушать Саида Бурятского с телефона. Там будут жить только верующие благочестивые многодетные семьи, но, увы, по своим законам. Как нам и было анонсировано. А что у них за законы - нам неведомо. Вот это и напрягает.

В будний день деревня Нечесово была пуста: по данным на 2010 год в ней всего два постоянных жителя, остальные – дачники. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Один в поле – не джамаат

В будний день деревня Нечесово была пуста: по данным на 2010 год в ней всего 2 постоянных жителя, остальные – дачники. Деревня тупиковая, в одну улицу. То, что все называют Аминовкой, - пустые 80 га, притулившиеся на окраине деревни. Хотя, самого «экоджамаата» в реальности нет. Есть колодец в чистом поле и две составленные в ряд бытовки с навесом. Под навесом – длинный стол и все застелено коврами и подушками. На горизонте пылила какая-то строительная техника, пыталась прокладывать в будущем поселке дороги. Под ногами - знакомый глинозем, в который машина садится как муха в мед – хлоп, и все, можно идти искать трактор. Как мне потом объяснили местные:

- Купит у них кто-то участок, сразу технику пригоняют. Не купят – все тихо.

Из бытовки ко мне вышел благообразный аксакал с седой бородой, назвался Джоном. Джон сразу меня определил, как татарина. Я не стал спорить, половина семьи с Волги. Но, на вопрос, «мусульманин ли я?», пришлось ответить отрицательно, что было сущей правдой. Джон страшно этому удивлялся, когда поил меня чаем: «Как это, татарин и неверующий?». Дальше должна была начаться проповедь ислама, но я перевел разговор на участки. Мол, ищу землю для брата – вот он-то, и есть самый правоверный. Мы бессмысленно покатались по полю. По словам Джона, вся земля давно раскуплена и лишь на краях остались какие-то свободные участки.

В поселке, кроме обычной инфраструктуры запланирована мечеть или, как минимум, исламский молельный дом. Фото: instagram.com/poselenie_aminovka

Позвонили Амине, она прислала карту поселка. Справа – список исламских имен покупателей, среди которых затесалась какая-то Оксана. На местности, в карте разобраться было решительно невозможно – голое поле, в котором торчали кое-где палки с красными тряпочками. Конечно, никаких проживающих 50 мусульманских семей тут не было. Не было даже сарайчиков, с которых каждый русский и нерусский человек начинает осваивать свою землю.

План поселка

Но, Джон был настроен оптимистично, зимовать в бытовке ему явно не хотелось:

- Сейчас дороги закончат, будут дома строить. Быстро построят, сейчас дом за месяц строят.

Я с сомнением покачал головой – кто же в зиму строится? Спросил, как местные к нему относятся, к первому жителю Аминовки? Как ожидалось, люди у нас добрые:

- У меня же электричества нет. Соседи мне все заряжают, телефон, фонарь, в магазин возят. Хорошо относятся.

Сами соседи были слегка напряжены. Татьяна, барышня с коляской, логично заметила:

- Ничего против мусульман не имею, но мы сюда отдыхать приезжаем, зачем нам все эти обещанные супермаркеты, бассейны и прочее в нашей тихой деревне?

Юрий и Ольга, пара в годах, промывала гравий из шланга. Сначала они пытались отказаться от разговора, мол, «нам все равно, мы на отшибе живем». Но, потом Юрия прорвало, не для печати. Когда ругательства иссякли, собеседник сообщил, что была какая-то инициативная группа из старух, собирался сход – против Аминовки, но чем там все закончилось Юрий не знает, не интересовался. Зато мне все высказал, по сути, впустую сотряс воздух. Знакомые парадоксы русской жизни. И я пошел к властям.

Есть колодец в чистом поле и две составленные в ряд бытовки с навесом. Фото: Дмитрий СТЕШИН

«ЭТО ВСЕ — РЕКЛАМНЫЙ ХОД»

В районной администрации, конечно, со мной не очень хотели говорить, пока я не заметил:

- Скандал все равно начался. А я единственный, кто приехал на место, значит, буду разбираться объективно.

В кабинете Ольги Дементьевой, первого зама главы администрации, всплыли любопытные подробности. «Джамаат Аминовка» на глазах стал превращаться в ловкий медийный проект, на котором организаторы уже конкретно хайпанули:

- Эти 80 га - бывшие паевые земли сельхозназначения, - объясняла мне Ольга Николаевна. - В 2011 году их выкупил наш местный предприниматель, он уже 37 лет здесь живет, Хизри Муталов. Разделил их на 171 участок и начал продавать…

Как оказалось, земля без коммуникаций и на отшибе продавалась плохо. И в 2019 году, к продаже подключилась, без преувеличений, талантливый маркетолог Амина Шабанова.

Маркетинг, как говорится, превзошел все ожидания.

Я это понял, когда в кабинете появился сам Хизри Муталов, он только что говорил с главой администрации. Похоже, это был неприятный разговор – бизнесмен был распарен, как после бани и перевозбужден:

- Да, всем! Всем продаются эти участки! Никто в паспорт не смотрит! Нет национальности в паспорте, нет вероисповедания! У меня еврейка 11 га купила, православные семьи купили!

Судя по всему, самому Хизри идея с джамаатом не нравилась. Тем более, что не смотря на вселенский скандал, из 171 одного участка реально пока продали лишь 31. В чем же был гешефт?

Ольга Дементьева, напротив, была абсолютно спокойна:

- Нет никакой Аминовки. Есть разбитые по кадастру участки под дачное строительство, это даже не населенный пункт. Аминовку придумали, это медиапроект. И у него нет никакой юридической основы. Это все - рекламный ход.

То, что все называют Аминовкой, - пустое поле размером в 80 га, притулившееся к окраине деревни. Фото: Дмитрий СТЕШИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

А провал спишут на «исламофобов»

Точку в истории поставил религиовед, наверное, самый компетентный специалист по современному российскому исламу Роман Силаньев:

- В этом «проекте Аминовка» участвует Руслан Курбанов, он сейчас в Думу баллотируется. Его пять лет назад прокатили на выборах в Общественную палату из-за «восстания роботов».

- ?

- Он нанял какого-то программиста, который ему накрутил результаты голосования. Курбанов известный персонаж, друг дагестанских «лесных», все его окружение перестреляли в 2000-х, но он оказался самым умным и выжил.

- То есть, на «джамаат Аминовка», все напряглись правильно?

- Мне эта история напоминает судьбу секты «Звенящие кедры России», когда адептам за миллионы продавали бросовые земли под «экопоселения», якобы это «места силы». Ну тоже самое же! Обычные неудобья объявить исламским поселком и продавать в втридорога.

- Пока я видел только чистое поле, будку со сторожем и фото Амины, которая расхаживает по полям в хиджабе.

- Это называется сейчас «инфоцыганство», активные блогеры пытаются получить долю с доверчивых товарищей. Ничем эта история с Аминовкой не кончится.

- Почему вы так уверены?

- А это не первая попытка создать подобный анклав. До сих пор деньги обычно разворовывались, организаторы сбегали.

- Принято считать, что мусульмане дружнее и более способны к организации на низовом уровне.

Силантьев долго и заразительно смеется.

- Наши мусульмане еще менее чем русские способны к объединению. И наоборот, ставят в пример солидарность русских! Я много раз сталкивался, что мусульмане мне, православному, доверяют больше, чем единоверцам. Почему общественность так отреагировала на Аминовку? Это просто совпало с очередной волной русофобии в Средней Азии. Кстати, организаторам проекта «Аминовка» это очень удобно. Когда вся эта история закончится ничем, провал спишут на «исламофобов».

МНЕНИЕ

Мы дожили до подмосковного джамаата. Поздравляю

Обозреватель kp.ru Сергей Мардан - о появлении в России поселков «для правоверных мусульман» (подробности)