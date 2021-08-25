Главный реквизитор Московского детского музыкального театра задержан с наркотиками

В рюкзаке сотрудника театра имени Наталии Сац Сергея Живова нашли наркотики. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несколько дней назад внимание патрульных в Лосиноостровском районе столицы привлёк молодой человек с рюкзаком. Один из оперативников заметил, что при виде полицейских мужчина занервничал, изменил направление движения и ускорил шаг. Это насторожило патрульных и они остановили молодого человека для проверки документов.

Он достал паспорт и показал полицейским, но продолжал сильно нервничать. Оперативники поинтересовались, что вызвало у молодого человека такую реакцию. Но внятного ответа не получили. Тогда полицейские решили досмотреть вещи мужчины. В карманах и куртке молодого человека ничего запрещённого они не нашли. Но при осмотре рюкзака оперативники поняли, почему молодой человек так испугался встречи с ними.

— В ходе личного досмотра 34-летнего Живова Сергея из принадлежащего ему рюкзака было изъято: сумочка серо-молочного цвета в которой находились прозрачные колбы различных размеров в количестве 7 шт., прозрачный полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета, пластиковая пробирка цилиндрической формы с порошкообразным веществом белого цвета, — сообщил источник kp.ru.

Хозяина рюкзака доставили в отдел для оформления. Во время составления протокола, выяснилось, что молодой человек работает главным реквизитором в Московском государственном академическом детском музыкальном театр имени Наталии Сац. Содержимое его рюкзака отправили на экспертизу. Вскоре было готово заключение специалиста, в рюкзаке сотрудника театра действительно были наркотики.

— Данное вещество содержит в своем составе наркотическое средство - производное Метилэфедрона, включенное в перечень наркотических средств, массой 0.46 грамма, — сообщил источник kp.ru.

На реквизитора завели уголовное дело за оборот наркотиков. У него дома провели обыск. Сейчас по данному делу ведётся следствие. Из театра молодого человека ещё не уволили.

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