Владимир Путин предложил снять "Форт Боярд" с учителями

Владимир Путин рассказал, что в последнее время сильно злит учителей. Фото: Евгений Паулин/ТАСС

В начале мероприятия Владимир Путин рассказал, что в последнее время сильно злит учителей.

- Многих педагогов задевает слово «услуга» по отношению к учительскому труду. Если это обедняет смысл этого труда и его общественную значимость, давайте подумаем о корректировке законодательства, чтобы это слово никак не было связано с высоким званием учителя и использовалось только в бюджетно-финансовых документах, - предложил президент.

Алихан Динаев, признанный в 2018-м учителем года, пожаловался, что конкурсами преподавательского мастерства мало интересуются. Учителя там делятся крутыми наработками, но о них не знают ни ученики, ни общественность. В ответ Путин предложил обновить конкурс Учитель года.

- Я уже упоминал - какой-то там «Форт Боярд», хорошо бегают-прыгают, но миллионы людей смотрят. Можно сделать с нашими учителями… Их не надо заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать такие программы можно на самом современном уровне, - предложил президент. Он еще добавил, что, если привлечь «креативные команды», то конкурс будет смотреться «как детектив».

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что в школах будут возрождать традицию поднятия государственного флага. Это же президенту до заседания Госсовета по видеоконференции предлагал воспитатель Артека Вячеслав Антипов. Путин тогда вожатому лагеря ответил, что флаги поднимают во многих странах.

- Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера — например, совершенно точно должен быть единый общероссийский, общегосударственный стандарт, - ответил Антипову президент.

Кравцов анонсировал еще одну новинку: с детьми начнут обсуждать школьное меню. Как раз в среду школьник из Мурманска Лев Афиногенов рассказал Путину — по видеосвязи до заседания Госсовета -, что у них детям первым дают продегустировать меню. И после того, как к мнению учеников стали прислушиваться, столовая принялась готовить любимую многими оленину.