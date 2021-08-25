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Общество25 августа 2021 21:59

Член комитета Госдумы по образованию и науке Алёна Аршинова: «Предложение Путина объявить 2023 год в России Годом педагога - знаковое событие»

Координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» прокомментировала итоги заседания Госсовета
Ксения БОГДАНОВА
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Алёна Аршинова рассказала «КП» об итогах Президиума Госсовета

Алёна Аршинова рассказала «КП» об итогах Президиума Госсовета

Предложение президента РФ Владимира Путина объявить 2023 год Годом педагога - важное и знаковое событие, считает член комитета Госдумы по образованию и науке, координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Алёна Аршинова. По ее мнению, это решение будет способствовать повышению статуса и престижности профессии учителя, а также поможет привлечь внимание общественности к задачам российского образования.

Алёна Аршинова рассказала «КП» об итогах Президиума Госсовета, посвященного качеству повышения образования в регионах России. Заседание Госсовета прошло 25 августа в режиме видеоконференции. Перед его началом президент Владимир Путин провел встречу с педагогами и учащимися школ и вузов.

- Президиум Госсовета поддержал ряд важнейших инициатив партии «Единая Россия» в сфере общего образования, в том числе по реализации программы капремонта школ и закупки оборудования, по развитию единой цифровой образовательной среды, по обеспечению безопасности детей в образовательных организациях, повышению доступности качественного образования для каждого ребёнка, созданию доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, по устранению проблем в обеспечении младшеклассников качественным и сбалансированным горячим питанием, в том числе посредством усиления родительского контроля, по подготовке и повышению квалификации учителей, совершенствованию оплаты их труда, повышению в целом престижа и статуса педагогической профессии, - сообщила Алёна Аршинова.

Координатор партийного проекта «Новая школа» отметила, что единороссы ранее уже выработали соответствующие предложения и передали их в Министерство просвещения РФ.

- Кроме того, на втором этапе съезда партии мы утвердили программу партии, в которую вошли все важные и актуальные предложения и инициативы в сфере образования, - рассказала Алёна Аршинова. - Поэтому «Единая Россия» окажет Правительству и региональным властям всестороннее содействие в реализации принятых сегодня Президиумом Госсовета решений. Это не только наша общая работа, но и приоритетное направление для партии «Единая Россия».

По ее словам, региональные отделения партии и координаторы проекта «Новая школа» возьмут на особый контроль реализацию этих мер во всех регионах страны. Они будут оперативно реагировать на каждую проблему или сбой.

- Эффективный механизм контроля нами уже выработан в рамках партийного проекта «Новая школа» во всех регионах страны, в том числе при строительстве детских садов и школ. Поэтому «Единая Россия» обеспечит успешное выполнение и этих важных задач, - подчеркнула Аршинова. - Партия «Единая Россия» не только взяла на контроль выполнение этих масштабных и важных задач для будущего нашей страны, но и в плотном режиме будет обеспечивать реализацию предусмотренных программой партии мер в сфере образования. Они, безусловно, станут приоритетными в нашей работе в рамках проекта «Единой России» «Новая школа» и в законодательной работе в Государственной Думе.

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