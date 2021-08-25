Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин согласился объявить 2023 год в стране Годом педагога. Об этом глава государства заявил в среду, 25 августа, на встрече с представителями общественности.

С соответствующим предложением в ходе сегодняшней встречи выступила одна из участниц мероприятия Екатерина Гришина.

- В 2023 году мы будем отмечать 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского. Он был одним из основателей российской педагогики. 2023 год надо объявить Годом педагогов. Это хорошая идея, хорошее предложение, спасибо, - сказал Владимир Путин, поблагодарив участницу встречи.

Глава государства также подчеркнул, что руками и талантами учителей создается будущее страны.

Как писал сайт kp.ru, сегодня российский лидер также сообщил, что в стране необходимо совершенствовать оплату труда педагогов, однако исходить при этом следует из бюджетных возможностей.