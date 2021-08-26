Украинец навязывал москвичам дорогие похоронные услуги, пугая конкурентов сотрудниками ФСБ

Задержанный Евгений Данилов навязывал гражданам похоронные услуги. О смерти их родственников он узнавал от сотрудников полиции, которым платил за информацию.

В Москве по статье "дача взятки" и "получение взятки" задержан 30-летний житель Украины Евгений Данилов. Приезжий сначала устроился работать на кладбище, а потом организовал в столице России свой собственный бизнес. Он стал навязывать гражданам похоронные услуги. О смерти их родственников он узнавал от сотрудников полиции, которым и платил деньги за информацию.

- Сотрудники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово города Москвы длительное время систематически получали денежное вознаграждение в крупном размере от представителей ритуального агентства за предоставление информации служебного характера о вызовах полиции по фактам смерти граждан или наличия признаков летального исхода. Указанные сведения использовались предпринимателями для незамедлительного установления телефонного контакта с представителями умершего и прибытия в кратчайшее время в проходящий по вызову адрес агента ритуальной компании в целях навязывания дорогостоящих услуг по захоронению, - пояснили в ФСБ России.

По этому уголовному делу уже задержаны пять человек.

Организатору преступной схемы Евгению Данилову тоже не удалось сбежать на Украину. Его поймали при попытке пересечения государственной границы России.

В ходе обысков в офисе похоронной компании обнаружен список клиентов, которые пострадали от поборов. По предварительной информации, похоронная компания навязывала услуги под видом государственной, а ее сотрудники пугали конкурентов полицией и сотрудниками ФСБ, которые якобы их крышевали.

- В автомобиле Данилова обнаружен поддельный пропуск с символикой УФСБ России по городу Москве и Московской области, - отметили в ФСБ России.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.