Пантеон в Беслане и новый курорт: Путин поддержал развитие Кавказа

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло восемь раз попросил президента о помощи. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло встретился с президентом и восемь раз попросил о помощи с разными проектами в регионе

Владимир Путин в ответ благосклонно кивал и каждый раз обещал свою поддержку. В принципе, глава региона пришел к президенту с разумными предложениями, вытянуть которые в одиночку небольшой Осетии действительно было бы сложновато.

Меняйло рассказал, что в Беслане строится пантеон погибшим детям и музей профилактики терроризма. Но на все денег не хватает, и федеральное софинансирование не помешало бы.

- Конечно. Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет, - пообещал Путин.

Глава Северной Осетии сообщил, что хочет построить горнолыжный курорт «Мамисон». «Там нижнее плато – 2200, верхнее плато – 4200, и склоны, чистые от леса, плюс ледник. Там уже сегодня такой экстремальный туризм присутствует», - добавил Меняйло. Зимой будут кататься лыжники, летом пеший туризм по тропам.

Еще глава Осетии собирается возродить в республике реабилитационные и лечебные санатории. В горах «уникальный климат», которых хорошо влияет на легочных больных. «Мы получим шикарный центр для лечения и реабилитации», - пообещал Меняйло.

Путин ответил, что есть подходящая федеральная программа по развитию реабилитации больных. Регион должен в нее «вписаться»,

В конце встречи президент напомнил Меняйло, что новые проекты – это хорошо, но и про старые проблемы забывать не стоит.

- Вода и водоотведение – здесь вам своими силами точно не справиться. У нас большие программы, связанные с развитием ЖКХ, они обеспечены финансированием, и нужно республику вписать в эти программы, - поручил Путин.