Прощайте, белорусские креветки: Лукашенко отменил налоговые поблажки для экспорта европейских товаров в Россию

Похоже, белорусские морепродукты окончательно переходят в разряд анекдотов. Фото: Shutterstock

Похоже, белорусские морепродукты окончательно переходят в разряд анекдотов. Не едать нам больше креветок под маркой Made in Belarus! И если бы только креветок. Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ об отмене «нулевого налога на добавленную стоимость» с 1 сентября. Это правило действовало 10 лет. Оно освобождало от уплаты НДС в Белоруссии тех поставщиков, которые завозили в эту страну товары для дальнейшего экспорта. Эту льготу давали компаниям, имеющим статус «уполномоченного экономического оператора» и включенными в белорусский реестр владельцев таможенных складов.

Пока действовало это правило, многие импортеры ввозили иностранные товары не напрямую в нашу страну, а сначала в Белоруссию, и уже оттуда отправляли в Россию. И речь не только о пресловутых креветках из западных морей и океанов, которые на территории союзного государства превращались в белорусские.

- Через Белоруссию в нашу страну ввозили импортный алкоголь, сигареты, различные продукты, одежду, обувь и многие другие товары, - говорит Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ».

Для чего поставщики делали этот крюк? Главных причин две. Во-первых, такая схема позволяла им отсрочить уплату НДС в России. То есть деньги дольше оставались в обороте компаний. А во-вторых, бытует мнение, что через Белоруссию проще доставить товар в РФ нелегально: тамошние таможенники не столь дотошны к продукции, которую везут с одной целью - отправить дальше в Россию и уже там платить налоги. Например, часть товаров, которые ввозятся в Белоруссию для дальнейшей отправки в Россию, импортеры могли просто не указывать в декларациях, чтобы сэкономить на пошлинах.

- Через Белоруссию в Россию нелегально попадали разные товары, главным образом алкоголь и сигареты из Европы, - приводит пример Алексей Коренев.

И раз с сентября импортерам придется платить НДС в Белоруссии, у поставщиков пропадает всякий смысл везти товары в Россию через эту страну. К слову, в Белоруссии НДС равен 20%, как и в России.

По словам Алексея Коренева, все это может привести к небольшому снижению импорта в Россию некоторых товаров - тех же продуктов или одежды. Но вряд ли это продлится долго - чтобы наладить поставки напрямую в нашу страну, импортерам не понадобится много времени. Так что дефицита точно не будет. Как и серьезного роста цен.

- Возможно, на считанные проценты подорожают импортный алкоголь, сигареты, продукты. Но, скорее всего, простые покупатели не почувствуют никаких изменений, - успокоил эксперт.