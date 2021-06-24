ЕС ввел экономические санкции против Минска: как они отразятся на белорусской экономике и причем тут Россия

Солигорск, Беларусь. Вид на "Второе рудоуправление" предприятия ОАО "Беларуськалий". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Новые санкции ударят не по конкретной компании или человеку, а по целому сектору экономики. Под прицелом: нефтепереработка, калийные удобрения, банковский сектор, торговля табаком. Европейские чиновники заявили, что наказывают республиканские власти за нарушение прав человека и принудительную посадку самолета Ryanair.

ИРАН ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

Ничего хорошего Белоруссию, к сожалению, не ждет. Нефтянка и калийные удобрения — два главных источника валюты для бюджета. Но все же: республиканская экономика провалится в инферно или у нее получится выплыть?

- Основные покупатели калийных удобрений у Белоруссии: Китай, Индия и Бразилия. Более того, в Азии сейчас нехватка этого товара, поэтому Минск должен без особых сложностей найти новых покупателей, - считает ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Алексей Шурубович.

А вот с нефтянкой так просто выкрутиться не получится. Белорусские НПЗ ориентированы на экспорт в Европу, и быстро найти какие-то новые рынки сбыта для топлива крайне сложно.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Лукашенко может провернуть такой же трюк, какой в свое время сделал Иран.

- В России же продаются креветки из Белоруссии? Вот и в Европе будет продаваться бензин и дизтопливо из России. Никто не докажет, что они на самом деле белорусские. Минск через фирмы-прокладки у нас продолжит торговать с ЕС. Похожее делал Иран, когда против него санкции ввели США, - рассказал эксперт.

Судя по всему, в Белоруссии заранее начали готовиться к возможным секторальным санкциям. Еще весной Минск пустил экспорт нефтепродуктов через российский порт Усть-Луга в обход Прибалтики.

Ленинградская область. На территории инновационного терминала по перевалке удобрений в морском порту Усть-Луга. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Интересно, чем для Лукашенко обернутся санкции против банковской системы.

- Складская компания Bremino Group, «Глобалкастом — менеджмент» (они уже под ограничениями ЕС — ред.) - это все так называемые кошельки Лукашенко. Бизнесмены дают деньги на покупку лояльности местных белорусских элит. В ответ они получают возможность выгодно работать. Думаете, санкционка сама по себе попадает на российские рынки из Белоруссии? За этим прибыльным бизнесом стоят коммерсанты близкие Минску, - пояснил Шурубович.

Кошельки Лукашенко сейчас под ударом. Чтобы сохранить их поддержку, главе республики придется придумать новые прибыльные схемы. Вслед за креветками нам стоит ждать белорусский хамон и вино?

ПОТЕРИ МИНСКА ОПЛАТИТ МОСКВА?

Никто точно не знает, сколько денег из-за новых санкций потеряет Белоруссия. Сначала надо посмотреть на реакцию Минска и Москвы. Но прогнозы экономисты уже строят: проевропейские эксперты говорят о падении ВВП на 15-20%, прореспубликанские утешаются снижением на 3%.

Все опрошенные нами эксперты согласны в одном: Лукашенко вынужден будет пойти на углубление интеграции с Россией.

- Белоруссия пыталась играть в многовекторность, независимость. Не получилось — летать над ЕС нельзя, торговать нельзя. Сейчас Лукашенко будет просить у Москвы торговые преференции, кредит на компенсацию бюджетного дефицита. Дальнейшая кооперация с нами — единственный вариант для Минска удержать экономику, - считает профессор Института экономики РАН Борис Шмелев.

Пекин уже осудил санкции ЕС против Белоруссии. Да, Китай политически поддерживает режим Лукашенко, но вряд ли за счет одного этого получится преодолеть кризис. «Республика нужна Китаю, как еще один рынок сбыта. Спасать Минск за свой счет Пекин точно не будет», - добавил Шмелев. Цифры подтверждают слова эксперта: Поднебесная покупает у Белоруссии товаров на 700 млн. долларов, а продает на 4 млрд. долларов.

«Комсомолка» решила сама посчитать, сколько недополучит Белоруссия из-за санкций, если не выйдет найти новые рынки сбыта. Сумма получилась приличной, ведь ЕС покупает много топлива и удобрений, но мало промышленных товаров из республики, а значит почти вся торговля прекратится. Это еще с учетом того, что Украина пока не поддержала ограничения. Если Киев присоединится к ЕС (как было с запретом на полеты), то потери смело можно умножать в полтора раза.

- В последний раз Лукашенко просил у Путина кредит на полтора миллиарда долларов. Мы согласились на 500 миллионов. Видимо, сейчас миллиард все же придется дать, - заключил Жарихин.

Сочи. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной морской прогулки, май 2021 г. Фото:Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЭКСПОРТ БЕЛОРУССИИ В ЕВРОПУ

68,5 млрд долларов — общий объем экспорта в 2020 году.

45% - доля России

4,3% - доля Польши

4,3% - доля Германии

4,2% - доля Нидерландов

3,6% - доля Литвы

11,5 млрд. долларов приходится на четыре главных торговых партнера Белоруссии из ЕС.

* По данным, национального статистического комитета РБ.