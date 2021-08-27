Смерть после путча: почему в 1991-м по СССР прокатилась волна странных самоубийств и связано ли это с золотом партии

Не принявшие поражения ГКЧП маршал Ахромеев и «казначей партии» Кручина теперь лежат рядом на Троекуровском кладбище. Причем могилу первого кто-то разграбил в первую же ночь после похорон. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Ровно 30 лет назад, после августовского путча, по стране прокатилась волна странных самоубийств партийных функционеров. Один за одним свели счеты с жизнью управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина, его предшественник на этом посту Георгий Павлов, а затем и завсектором международного отдела ЦК Дмитрий Лисоволик. Все они имели отношение к международным счетам и так называемому «золоту партии». Ищем людей, которые знали их, и пытаемся разобраться - не помог ли им кто-то отправиться на тот свет.

«Я ШЕЛ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧТО НАМЕЧАЛИСЬ ОБЫСКИ У СОТРУДНИКОВ ЦК»

Члены и сторонники ГКЧП не ожидали, что на улицы против них выйдет так много народа. И после того как установить чрезвычайное положение не удалось, многие из них сильно опасались расправы «за предательство интересов народа». Юрий БЕЛИНСКИЙ, Николай БЕРКЕ

Ранним утром 26 августа 1991 года из окна своей квартиры в доме № 13 по Плотниковому переулку выбросился 63-летний управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина.

Это самоубийство стало уже третьим после подавления путча. 22 августа вместе с женой застрелился поддержавший ГКЧП министр внутренних дел Борис Пуго, два дня спустя в своем кремлевском кабинете со второй попытки повесился также вставший на сторону мятежников Герой Советского Союза маршал Сергей Ахромеев. И вот теперь ушел из жизни человек, державший в своих руках все нити управления партийными финансами и имуществом. Тогда еще никто не знал, что череда неожиданных добровольных уходов из жизни продолжится.

Корреспонденту «КП» удалось встретиться с человеком, знавшим Кручину, и одним из первых увидевших бездыханное тело всесильного партаппаратчика.

- Мне нужно было в этот дом по срочному делу — вечером 25 августа позвонил Нугзар Попхадзе, мы вместе работали в идеологическом отделе ЦК КПСС, а до этого он был секретарем ЦК Компартии Грузии, и попросил предупредить нашего общего знакомого, чтобы тот был поаккуратнее — по данным Нугзара, намечались обыски у руководящих сотрудников ЦК, возможно, аресты, - рассказал «КП» экс-сенатор Левон Чахмахчян. - Я приехал туда в начале седьмого утра. Калитка была открыта, во дворе - никого, только консьержка и дворник. Кто-то из них сказал: «Человек выпал из окна». И тогда я увидел — он лежал на асфальте, с той стороны дома, которая выходит на улицу Веснина, сейчас это Денежный переулок. Был одет в домашнюю пижаму или спортивный костюм, я не приглядывался. И подходить не стал — не люблю такие зрелища. Двор начал наполняться людьми, и тут я услышал, что это Кручина — я был потрясен! Мы же с Николаем Ефимовичем были хорошо знакомы, он помог мне в 1990 году получить квартиру. Меня только перевели в Москву из ЦК компартии Армении, и я жил в гостинице. Дали смотровые ордера на Селезневской, еще несколько квартир, но мне они не очень понравились. О чем я честно ему сказал, когда он спросил, почему я не вселяюсь. И тут же распорядился выдать мне с семьей на четверых трехкомнатную на Якиманке, 26. Сказал, что в доме пустуют 11 квартир из резервного фонда, надо занять, пока многодетные не захватили. Депутат Илья Заславский им в этом помогал…

«Я НЕ ЗАГОВОРЩИК, НО ТРУС»

Никто не мог сказать, что же побудило всесильного аппаратчика свести счеты с жизнью. А может, кто-то помог? Эта тайна не раскрыта до сих пор.

- Все разговоры о том, что его на это как-то запрограммировали или выбросили из окна, не соответствуют действительности, - сказал «КП» генпрокурор России в 1991-93 годах Валентин Степанков. - Мы проверили: в квартире он был вместе с женой, квартира была закрыта изнутри, посмертные записки он написал своей рукой. Была проведена экспертиза, исследования крови и внутренних органов - ядохимикатов и психотропных веществ обнаружено не было. Более того, его уход стал полной неожиданностью для родных. Офицер, дежуривший в подъезде, услышав удар тела о землю, он подумал, что это взрыв, выбежал на улицу, увидел лежащее тело, бежит обратно к телефону и встречает сына Кручины, он шел к родителям. Они поднимаются на пятый этаж в квартиру, мать открывает, сын спрашивает «Где отец?», она отвечает: «В кабинете спит». Она еще ничего не знала! Заходят - окно открыто, отца нет...

После смерти управделами были обнаружены две записки. «Я не заговорщик, но я трус. Сообщите, пожалуйста, об этом советскому народу. Н. Кручина», гласила одна, она была при нем, когда он выбросился из окна.

Вторую нашли в квартире: «Я не преступник и заговорщик, мне это подло и мерзко со стороны зачинщиков и предателей. Но я трус. (подчеркнуто-ред.) Прости меня Зойчик (жена Зоя Ивановна) детки внученьки. Позаботьтесь, пожалуйста, о семье, особенно вдове. Никто здесь не виноват. Виноват я, что подписал бумагу по поводу охраны этих секретарей. Больше моей вины перед Вами, Михаил Сергеевич, нет. Служил я честно и преданно.» (орфография сохранена)

В обеих посланиях повторялись две главные темы — попытка оправдаться и признание в трусости. Может, в этом причина рокового решения партаппаратчика?

«НА НЕГО МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ»

Своим высоким назначением Николай Кручина обязан Михаилу Горбачеву, который настойчиво порекомендовал его Андропову в 1983 г., когда с прежним управделами 72-летним Георгием Павловым (рассказ о нем ниже), работавшим еще с Брежневым, пришло время расстаться.

Будущий генсек, а тогда просто член Политбюро, обратил внимание на первого замзава сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС. «Порядочный, очень неглупый, инициативный и в то же время осторожный человек. На него можно было положиться», — напишет он позже в своих воспоминаниях. За плечами у Кручины целина, участие в венгерских событиях 1956 года (тогда же там был и Андропов), за что был награжден орденом Красного Знамени.

- Кручина был не просто человеком Горбачева, у него были еще и замечательные отношения с Раисой Максимовной, что немаловажно, учитывая, какую роль она играла в жизни Михаила Сергеевича, он был вхож в их дом, - вспоминает Чахмахчян.

В чем же оправдывался Кручина перед Горбачевым, он же не был членом ГКЧП. Увы, сказать, что его руки были абсолютно чисты, было нельзя: управделами подписал распоряжение выделить заговорщикам охрану и автомобили и оплатил эти расходы из партийной кассы.

- Кручина винил себя в том, что оплатил КГБ охрану Старадубцева и Тизякова и выделили им машины из ГОНа (гаража особого назначения) — и то, и другое было им не положено, это статусные атрибуты высшего руководства страны, - уточнил Валентин Степанков. - Он обеспечил их этими атрибутами, когда тех включили в состав ГКЧП, они пользовались охраной и машинами несколько дней. И эти действия расценивались Горбачевым как поддержка и признание путчистов.

Осознание, что даже такая малость — все равно предательство по отношению к человеку, который поднял тебя на такую карьерную вершину, пришло слишком поздно.

« ХВАТИТ ДУРАКА ВАЛЯТЬ!»

Партийный деятель Николай Кручина понимал, что на следствии может расколоться и подставить других. Фото: Владимир САВОСТЬЯНОВ, Валентин ЧЕРЕДИНЦЕВ/ТАСС

Усилить тяжелые ощущения могли и события 23 августа — последнего рабочего дня в комплексе зданий ЦК КПСС. С 21 августа, когда уже стало ясно, что ГКЧП не пройдет, на Старой площади под руководством Кручины полным ходом шло уничтожение финансовой и другой секретной документации. Узнав об этом от Геннадия Бурбулиса, Ельцин принудил Горбачева, тогда еще генсека, подписать документ о немедленной приостановке работы партийных учреждений.

Закрывать и опечатывать ЦК приехал при поддержке ОМОНа руководитель департамента мэрии Москвы Евгений Савостьянов, через несколько дней он получит статус зампреда КГБ СССР и возглавит управление по Москве и Московской области.

Кручина старался всячески отодвинуть время выселения, придумывая для этого различные предлоги — мол, надо составить комиссию, провести инвентаризацию.

- Я не испытывал перед ним никакого пиетета, я не состоял в партии, не присягал ей, для меня он был фигурой не такой уж глобальной, просто противником, которого надо было выкинуть из здания, - рассказал «КП» о встрече с могущественным партаппаратчиком сам Савостьянов.

Дальнейшее он описывает так.

«Я сильно ударил кулаком по столу перед самым его лицом и рявкнул: «Хватит дурака валять! Делай, что тебе сказано!». Кручина «сломался», обмяк, вспотел и снова побагровел. Пришлось налить ему стакан воды, чтобы он хоть немного успокоился».

Это был шок - вряд ли кто-нибудь еще так разговаривал со вторым человеком в партии. Через 45 минут здание опустело.

Впрочем, шок шоком, но, скорее всего, Кручина и другие ответственные работники находили возможность проникнуть в здание и после того, как оно было официально опечатано.

- Мы долгое время не знали все возможности входа и выхода из здания, - признался Савостьянов.

В результате коммунисты, как настоящие подпольщики, тайком туда проникали и продолжали уничтожение документов, скорее всего, сжигали. «Комендант докладывал о каких-то посторонних внутри здания и о запахе гари», вспоминает Савостьянов. Охрану усилили.

А то, что произошло в воскресенье, окончательно добило Кручину. После обнародования указа Ельцина о национализации имущества КПСС из уст в уста стала передаваться информация о готовящихся обысках и массовых арестах руководящих сотрудников компартии.

Возможно, сын Кручины Сергей, узнав об этом, для того и прибежал рано утром к отцу, чтобы предупредить. Но наверняка управделами уже и сам знал, что происходит. Тогда-то, возможно, и пришло окончательное понимание: низвергнут, презираем, спасения нет и жизнь летит в тартарары. Венцом орденоносной биографии станет позор, тюрьма и конфискация. Что тогда будет с женой и детьми?

А еще в памяти наверняка всплыли события 1956 года в Венгрии, зверские расправы с коммунистами, свидетелем которых был Кручина. Видевшая это жена Андропова (она поехала в Будапешт вместе с мужем) так до конца жизни и не оправилась от нервного потрясения. Сыграли роль и самоубийства министра внутренних дел Бориса Пуго и маршала Сергей Ахромеева.

Всем этим, скорее всего, и объясняется состояние, в котором Кручина приехал поздно вечером домой накануне смертельного шага из окна 5-го этажа. «Таким подавленным я никогда его не видел», расскажет днем позже охранник следователям прокуратуры.

… Похоронен Кручина на Троекуровском кладбище — бок о бок с могилой маршала Сергея Ахромеева, также добровольно ушедшего из жизни двумя днями ранее.

ПОСПЕШИЛИ?

- Не считаю, что Кручина преувеличивал опасность, - сказал «КП» бывший прокурор-криминалист Прокуратуры РСФСР Владимир Соловьев, принимавший участие в расследовании дела ГКЧП. - В российской власти были тогда такие настроения поначалу, что членов ГКЧП надо расстрелять. И мы, прокурорские работники, были в смятении — никто не хотел подводить людей под расстрельную статью.

Однако по мнению эксперта, те, кто свели счеты с жизнью, все же поспешили.

- Я с августа до конца 1991 года провел в тюрьме — допрашивали премьер-министра Валентина Павлова, - продолжил Соловьев. - И в те дни, когда мы реально опасались, что сверху будут требовать самых суровых мер, ему говорили: «Валентин Сергеевич, да покайтесь вы на камеру, попросите прощения у Горбачева, у Ельцина». А он в ответ: «Не буду я лить эти крокодиловы слезы. Полгода пройдет, пусть год, но все равно меня отсюда выпустят». Так и вышло. В 93-м его выпустили, а в 94-м амнистировали. Очень умный человек был.

И действительно, жесткие настроения сменились миролюбием. Гэкачепистов амнистировали, они влились в структуры российской власти либо стали заниматься бизнесом. Сотрудники партаппарата тоже оказались востребованы - перешли на работу в администрацию президента РФ, в правительство.

А ДЕНЬГИ?

Вот только с деньгами вопрос остался открытым. Получилось вернуть государству только то, что было на легальных счетах. А до того, что было спрятано на секретных счетах, государева рука дотянуться не сумела.

- Ну вот как вы себе представляете - российские следователи приедут, скажем, в Италию, и захотят изъять документы, провести проверку на итальянском предприятии, о котором мы думаем, что там есть и доля денег КПСС, - говорит Валентин Степанков. - Да кто нам даст проводить экспертизы - договоров о взаимной правовой помощи тогда еще не было. Я и заместители посетили несколько европейских стран, встречались с руководителями прокуратур. Ни из одной страны мы не получили сведений, что делались какие- либо отчисления в пользу советской стороны.

Так что же получается, тю-тю денежки? Именно так. Они остались на руках у так называемых доверенных лиц, которым партия поручила управлять счетами. Впрочем, не исключено, что деньги партии могли сменить хозяев.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Как следователь, занимавшийся финансовыми вопросами, я не исключаю, что нашлись люди с возможностями, которые обнаружили эти деньги и присвоили, - сказал «КП» известный в 80-е разоблачитель коррупции в высших эшелонах власти следователь Генпрокуратуры СССР Тельман Гдлян. - А народу сказали, что ничего не нашли.

ДОМ ПАВЛОВА

Партийный деятель Георгий Павлов Павлов обеспечивал роскошь бытия партийной верхушки. Тяга к роскоши его и сгубила. Фото: Владимир САВОСТЬЯНОВ, Валентин ЧЕРЕДИНЦЕВ/ТАСС

Гибелью Кручины череда самоубийств не закончилась. Спустя 40 дней, 6 октября 1991 г. из окна своей квартиры на 8-м этаже по улице Щусева, 10 (сейчас это Гранатный переулок) выбросился предшественник Кручины на посту управделами — 80-летний Георгий Павлов. Это событие осталось почти незамеченным общественностью — в тот же день был убит певец Игорь Тальков.

Пост управляющего делами Павлов занимал с 1966-го — практически с самого начала эпохи правления Брежнева. Они давно знали друг друга — вместе учились в Днепропетровском металлургическом институте, Павлов курсом младше.

По рассказам партийцев, это был настоящий барин. Крупный, холеный, разбирающийся в дорогих вещах и еде, высокомерный.

- По рассказам тех, кто его застал, запросто, как к Кручине, к нему было не зайти, - говорит Левон Чахмахчян. - Если кому-то из рядовых сотрудников ЦК такое пришло бы в голову, он в тот же день искал другое место работы.

Павлов обеспечивал роскошь бытия партийной верхушки. Тяга к роскоши его и сгубила. Когда в 1983-м в СССР прибыл лидер португальских коммунистов Алвар Куньял, Павлов отвел ему 3-комнатный люкс в гостинице «Октябрьская» (ныне «Президент-отель» на Якиманке). Еврокоммунист впал в ярость, увидев такое перерождение.

Для Андропова это стало удобным предлогом, чтобы избавиться от 72-летнего брежневского кадра.

Но через 8 лет после того, как отошел от дел, выбрасываться из окна? Что ему эта прокуратура и Ельцин?

За ответом отправляюсь на Гранатный, 10. Знаменитый еще с советских времен «дом Павлова» найти несложно. Проходишь переулками от Садового кольца, и вдруг попадаешь в островок такой тишины, что с непривычки уши закладывает. Утопающий в зелени двор за оградой с замком, в глубине — кирпичное 9-этажное здание с тремя лепестками. В каждом лепестке-секции по 2 квартиры, на этаж получается 6. Дом один из самых дорогих в Москве — квадратный метр стоит миллион рублей.

С незнакомцами местные общаются неохотно. Когда входят или выходят, норовят поскорее закрыть калитку, чтобы чужак не проскочил. Новеньких здесь немного. Слишком хороши квартиры — наследники номенклатуры не спешат с ними расстаться, если не живут сами, то сдают.

- Павлов? Управделами президента? Разве был такой, - удивляется вышедший за калитку житель.

Артур как раз и есть один из таких наследников. Фамилию не говорит. Прошу позвонить старшему поколению и узнавать про Павлова.

- Знаете, мои старшие на даче, а там очень плохая связь, оставьте свой телефон и давайте в сентябре созвонимся, - умело отфутболивает меня Артур.

Ничего не попишешь. Окликаю из-за ограды сидящего на скамейке пожилого мужчину в джинсах и фланелевой рубашке.

- У Павлова в этом доме две квартиры было — 44 и 45, прямо рядом, - рассказывает соскучившийся по слушателям собеседник. - Но не у него одного так. По две квартиры было у семьи Шауро, это завотделом культуры, очень цапался с Яковлевым, который идеолог перестройки. Сначала он Яковлева вытурил из ЦК, потом Як вернулся и «сбил» его на пенсию. А еще у Байбакова две квартиры здесь, помните такого - председатель Госплана СССР.

По словам собеседника (он не захотел ни представляться, ни пускать меня во двор — так и беседовали по обе стороны ограды), после путча осенью 1991-го дом жил ожиданием суда над КПСС.

- С Павлова, конечно, было, что спросить, - продолжил пожилой мужчина. - Он высшему руководству много чего обеспечивал, судя по его любви ко всему дорогому. Еще он опасался, что могут начать спрашивать по линии международного отдела. При Брежневе мы же воевали за мир во всем мире, поддерживали национально-освободительное движение в Африке и Южной Америке. А ведь это немалые деньги, кто их знает, как они это все проводили.

ПОЛЮБИЛ ЖЕНУ СЫНА

Международный отдел ЦК КПСС — одна из самых интересных структур в аппарате почившей компартии, наследник легендарного Коминтерна. В его активе - отправка добровольцев в Испанию, создание антифашистского подполья в Европе (самая знаменитая группа - «Красная капелла»), поставка оружия левые партии и движения. Значительную часть этих функций, надо полагать, унаследовал и Международный отдел ЦК. Некоторые даже называли его отдельной спецслужбой наряду с КГБ и военной разведкой.

Когда следователи российской генпрокуратуры наткнулись на одно из помещений в отделе (комната №516), они решили, что попали в декорации шпионского кино. Прессы для штампов на паспортах, оборудование для изготовления различных печатей, парики, накладные усы, бороды, грим. Самая известная и преданная огласке операция этого подразделения — изменение внешности чилийскому коммунисту Луису Корвалану и заброска его с колумбийским паспортом через Аргентину в Чили. Перед этим записали несколько видеосюжетов с его прежней внешностью и время от времени прокручивали их по ТВ. И пока все думали, что «товарищ Лучо» отсиживается в Москве, коммунист-подпольщик продолжал борьбу с режимом под носом у Пиночета.

Возможно, Павлов мог опасаться, что если его начнут допрашивать, то смогут выжать секретную информацию о поддержке Советским союзом «прогрессивных режимов». И учитывая стремление тогдашнего руководства страны к сближению с США, все секреты нелегальной работы, например, с подпольщиками Южной Америки, могли быть выданы ЦРУ и те просто перестреляли бы коммунистическую агентуру. Не лучше ли в такой ситуации покончить с собой — как это сделал профессор Плейшнер в фильме «Семнадцать мгновений весны»?

- Кто его знает, - пожал плечами собеседник. - За 8 лет, пока Павлов был на пенсии, имена, пароли, явки, могли измениться. Но была у Павлова еще и личная история, которую он наверняка не хотел, чтобы обсуждала вся страна.

Оказывается, важный партийный чиновник, как мальчишка влюбился. И не в секретаршу какую-то, а в жену своего сына. И когда супруга управделами умерла (она долго болела), Павлов испросил разрешения у Брежнева на брак с невесткой.

- Я уж не знаю, у них возникли отношения с Лорой - после того, как сын с ней развелся или наоборот, отношения стали причиной развода, но факт остается фактом: сын остался не у дел, а Павлов и Лора стали жить вместе.

НА МОГИЛЕ ЛИСОВОЛИКА НЕТ НИ ИМЕНИ, НИ ФАМИЛИИ, НИ ПОРТРЕТА

Партийный деятель Дмитрий Лисоволик заведующий сектором США зарубежного отдела ЦК КПСС. Фото: Владимир САВОСТЬЯНОВ, Валентин ЧЕРЕДИНЦЕВ/ТАСС

Заведующий сектором США зарубежного отдела ЦК КПСС 53-летний Дмитрий Лисоволик — наименее заметная и наиболее загадочная фигура среди покончивших с собой в 1991 г. партаппаратчиков. Его гибель прошла незамеченной как для СМИ, так и для следственных органов. В былые времена на ЧП с фигурой такого уровня наверняка выехали бы сотрудники КГБ и генпрокуратуры. Но спустя 2 месяца после закрытия компартии это был просто безработный. И на место происшествия прибыли милиционеры из местного отделения, а до следственной группы, занимавшейся партийными финансами, информация о потере возможного свидетеля по делу о финансах КПСС не дошла.

Он выбрал для самоубийства тот же способ, что и его товарищи по партии — 17 октября 1991 года выбросился из окна своей квартиры на 12 этаже номенклатурного дома на улице Лизы Чайкиной. Есть в этом доме свой секрет: нумерация квартир начинается не с единички, как обычно, а с 200. Заходишь — и тут же квартира №200. А квартира №1 — в соседнем доме, корпус №1, тоже номенклатурном, но поскромнее. Да и корпус №2, в котором жил Лисоволик — по нынешним временам не образец роскоши.

- Замучаешься вечером место для парковки искать, - пожаловался один из жителей.

Купил он здесь квартиру лет 10 назад, что тут было в 1991 году, знать не знает, фамилия Лисоволик ему ничего не говорит, а на вопросе, живет ли здесь кто-то из «бывших», сообщил:

- Жила одна старушка, говорят, в ЦК работала, но ее несколько лет назад в дурку отвезли. А вы зайдите в дом, поищите, кого вам надо — давайте я впущу вас.

Так я попал в подъезд, в котором 30 лет назад произошла трагедия. До этого путем нехитрых розысков я узнал номер квартиры, в которой жил Лисоволик — 233. Поднимаюсь на 12 этаж и вот она, слева от лифта. Миную просторный незапирающийся холл на три квартиры, звоню. За глазком виден свет, какое-то движение — значит, кто-то есть. Да и окна освещены — они видны с лестничной площадки. Но не открывают. Что ж, дело хозяйское.

В истории с Дмитрием Лисоволиком есть интересный поворот. Удалось найти его сына — это известный экономист Ярослав Лисоволик, еще он известен тем, что в детстве сыграл несколько ролей в кино. Ярослав закончил Гарвардский колледж, получил степень бакалавра. А поступил в него как раз в 1991 году, когда произошло несчастье с его отцом.

Ярослав не отрицать, что он сын погибшего сотрудника ЦК, но беседа не получилась.

- Большое спасибо за интерес, - сказал мне Ярослав, - но сейчас я занят, позвоните завтра.

Назавтра и в другие дни он просто не брал трубку. Можно его понять — не самая приятная тема.

По нынешним деньгам год бакалавриата в Гарварде стоит порядка 50 тысяч долларов — немало. Скопить столько с зарплаты проблематично. Но кто знает, может именно коммунистические деньги пошли на подготовку экономиста? Тогда можно сказать, что они потрачены с пользой для страны: сын Дмитрия Лисоволика, получив стартовое образование в США, продолжил его в России, здесь же защитил докторскую по экономике и работает в ведущих структура, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член Российского совета по международным делам.

Писали, что Лисоволик-старший ушел из жизни в состоянии депрессии из-за потери работы. Однако это не так, предложения у него были. Скорее всего, истинной причиной стало опасение, что его имя начнут склонять, и это скажется на судьбе сыновей (у Ярослава есть брат, экономист-международник).

Дмитрий Лисоволик не оставил предсмертной записки. Эстафета недосказанности продолжилась и после смерти. Тому, кто захочет побродить по Троекуровскому кладбищу, будет очень сложно отыскать могилу погибшего 30 лет назад партаппаратчика. На ней нет ни имени, ни отчества, ни фамилии, ни портрета — только даты рождения и смерти. И еще - крупно высеченная в мраморе роспись.

Как будто ушедший из жизни сотрудник ЦК, отвечавший за контакты с компартией США, наложил последнюю резолюцию — но не на финансовый документ, а на могильный камень. Сильный ход.

СЛОВО ПРОКУРОРА КРУЧИНА ПОНИМАЛ, ЧТО НА СЛЕДСТВИИ МОЖЕТ РАСКОЛОТЬСЯ И ПОДСТАВИТЬ ДРУГИХ

Бывший генпрокурор России Валентин Степанков — о том, что двигало высокопоставленным партаппаратчиком

- Кручина был погружен во все вопросы финансово-хозяйственной деятельности партии. Но эта деятельность не всегда укладывалась в рамки закона. Например, помощь зарубежным коммунистическим и рабочим партиям — она составляла до 22 млн долларов в год. Следователям удалось найти документальные подтверждения — например, для американской компартии было выделено 2 млн долларов в 1987 году и 3 млн долларов в 1988, для компартии Франции — один миллион в 1987-м...

Это не было оформлено никакими государственными договорами, просто валюту передавали лидеру или представителю зарубежной партии, это могло быть как в СССР, так и за рубежом. За рубежом для этого в качестве курьеров привлекали работавших там сотрудников разведки, что им совершенно не нравилось — был риск засветиться. Но отказаться от партийного поручения было нельзя. При этом зарубежные партнеры очень не любили оставлять расписки или подписывать расходные ордера.

Политбюро исходило из того, что Конституция отводила партии главенствующую, по сути, надгосударственную роль. Но даже после отмены этой нормы финансирование зарубежных партий на основании закрытых протоколов секретариата ЦК продолжалось. С позиции права это были незаконные валютные операции в особо крупных размерах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, секретариат ЦК КПСС обязывал Госбанк перечислять на поддержку различных зарубежных движений, партий и общественных организаций средства из госбюджета — никакого права они на это не имели.

Плюс к этому мы были обязаны проверить и такие версии: зарубежные коммунистические и другие дружественные партии, получив от КПСС деньги, какой-то процент переводили на счета, доступ к которому имели так называемые «доверенные лица» ЦК КПСС.

Были и другие приемы. Например, какому-то зарубежному предприятию по решению секретариата ЦК нефть продавалась по цене дешевле рыночной. Оно перепродавало эту нефть уже по рыночной цене. И возможно, переводило долю КПСС на указанный счет.

Пока партия была в силе, все это воспринималось как должное. Но после подавления путча и выхода указа Ельцина о приостановке деятельности компартии ситуация изменилась.

Дело по факту злоупотреблений и финансовых нарушений в ЦК КПСС было выделено из дела ГКЧП в отдельное производство в ноябре 1991 г. Но Кручина, человек, умеющий просчитывать ходы заранее, еще в августе понял, как могут развиваться события. И когда он увидел, что его покровители арестованы, то понял, что начнутся обыски, очные ставки, его будут, что называется, трясти по полной программе, и тогда он может оказаться крайним. Несмотря на то, что сам он решений не принимал, его многолетнее участие в этих действиях влекло бы за собой ответственность. Слово «трус» в предсмертной записке мы могли расценивать так: оценивая себя, он понимал, что при взыскательном расследовании мог рассказать всю правду о проводимых сделках и поставить под удар других людей. И посчитал за лучшее уйти из жизни.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ ЕВГЕНИЙ САВОСТЬЯНОВ: «ЭТО НЕ БЫЛ ДОБРОВОЛЬНЫЙ УХОД ИЗ ЖИЗНИ»

Бывший зампред КГБ рассказал, кому могла быть выгодна смерть высших партаппаратчиков 30 лет назад

- Я предполагаю, что это не был добровольный уход из жизни, - сказал «КП» зампредседателя КГБ СССР в 1991-93 годах Евгений Савостьянов. - Случаи, когда после каких-то событий люди вдруг начинали выпадать из окон, истории известны — например, в Чехословакии после событий 1968 года. Так и здесь.

- Почему вы так думаете?

- Прежде всего, сложно понять мотивы такого шага. Считать, что люди, отвечавшие за финансово-хозяйственную деятельность, в том числе международную, испытывали наибольшие душевные муки от крушения партии очень сложно. Еще можно было бы предположить, что из окон начнут выпрыгивать сотрудники идеологического отдела. Но когда хозяйственники начинают падать из окон, поневоле начинаешь думать о материальных причинах, а не о духовных.

- Но в квартирах тех, кто совершил самоубийства, не было посторонних, которые могли бы вытолкнуть их из окна...

- Это ни о чем не говорит. Есть такой состав преступления — доведение до самоубийства. Можно как-то воздействовать на человека, чтобы он написал записку, подошел к окну и выпрыгнул — только назвать это самоубийством в классическом виде трудно.

- Кому это могло быть выгодно?

- Мы знаем, что деньги инвестировались в разные проекты, и потом они не вернулись государству, а остались у конкретных людей. Эти люди, видимо и были заинтересованы в том, чтобы оборвать пуповину, связывающую их, как временных распорядителей денег, с бывшим собственником денег — КПСС, а после указов Ельцина - государством.

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