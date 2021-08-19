В какой стране мы бы жили сегодня, если бы у ГКЧП всё получилось

Москва, 20 августа 1991 г. Митинг москвичей в поддержку демократии у здания Верховного Совета РСФСР. Фото Сергея Мамонтова /Фотохроника ТАСС/

В ГКЧП — Госкомитет по чрезвычайному положению вошли 8 человек — вице-президент, премьер, министры силового блока... Их задачей было - остановить развал СССР, не дав президенту Горбачеву и лидерам тогда еще советских республик подписать новый Союзный договор. Подписывать его должны были 20 августа 1991 года. Но 19 августа стране объявили: Горбачев болен, власть переходит к ГКЧП, наслаждайтесь, граждане, Лебединым озером в телевизоре.

Однако, уже 22 августа все члены ГКЧП и те, кто им помогал, были арестованы. Еще через 4 месяца СССР не стало...

ПУТЧИСТАМ ПРИСЯГНУЛИ ВСЕ РЕСПУБЛИКИ

Хотя, все шансы на победу у мятежников были, об этом говорят сами участники:

Сергей Бабурин, в 1991 году член Совета Республик Верховного Совета РСФСР, сторонник ГКЧП:

- Я порадовался, что все сепаратисты и Закавказья, и Прибалтики, и Молдовы присягнули КГЧП в верности и сказали: «Будем исполнять советские законы». И только предательство из Москвы, со стороны команды Ельцина повели к разрушению Советского Союза.

Виктор Алкснис, в 1991 году полковник Советской Армии, народный депутат СССР:

- В большинстве республик - в Белоруссии, в Средней Азии - ГКЧП было воспринято с восторгом. Закавказье, Прибалтика, Молдавия и Украина просто затихли. Там все прекрасно понимали, что силовой ресурс СССР и ГКЧП, многократно превосходил то, что они могли противопоставить. Даже на той же Украине не было никаких массовых волнений и протестов. Активное противодействие ГКЧП было только в Москве. Вторым центром власти во главе с Ельциным.

Члены ГКЧП во время пресс-конференции 19 августа 1991 г. Фото: Владимир Мусаэльян, Александр Чумичев/ТАСС

- Считается, что у ГКЧП был единственный шанс победить — арестовав Ельцина. Почему не арестовали?

- Я разговаривал с группой «Альфа» (спецназ КГБ. - Ред.) после их отсидки в «Матросской тишине». Они рассказывали чудеса: «18-го числа поступила команда от Крючкова (председатель КГБ. - Ред.) выехать на аэродром «Чкаловский», встретить спецрейс из Казахстана с Ельциным и задержать его. Приехали на аэродром, Ельцина в невменяемом состоянии выносят из самолета и везут в резиденцию на Рублевке. Едем за машиной. Остановились в районе дачи, кортеж заехал на территорию. Докладываем об этом это непосредственно Крючкову. Ответ: «Ждите команду!». Ждем до вечера, каждый час уточняем, что делать дальше. - «Ждите команды». Прождали в кустах всю ночь. Утром, когда СМИ объявили о создании ГКЧП, Ельцина, видно, подняли с похмелья и он помчался в Москву. Мы за ним. Докладываем: «до Москвы 20 километров» – «ждите команду». «До Москвы 10 километров» – «ждите команду». «Проезжаем кольцевую автодорогу» – «ждите команду». «Подъезжаем к Белому дому» – «ждите команду». Ельцин заехал на территорию Белого дома... Мы там посидели еще пару часов. Ну, что ждать команду, когда все уже слили?»

Борис Ельцин на трибуне во время митинга у Дома Советов 22 августа 1991 г. Фото Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС/

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ БЫЛ ОБРЕЧЕН

А если бы ГКЧП победил? По какому пути тогда пошла бы страна? Об этом «Комсомолка» поговорила с историком, автором телеграм-канала «Толкователь» Павлом Пряниковым.

- Мы бы так и жили в СССР?

- Процесс распада Союза всё равно был уже запущен. Но прошел бы не так скоротечно. Было бы примерно, как в Югославии, но без больших этнических войн. Ясно, что Прибалтика к тому времени уже уходила и с этим практически согласился Центр, были запущены процессы на Кавказе. Причем, Северный Кавказ тоже, скорее всего, отвалился бы - в Чечне всё к этому шло.

- То есть, республики все равно разошлись бы?

- Не все. Часть Союза бы всё-таки осталась.

- То есть снова Страна Советов?

- Да, но с постепенной демократизацией. К тому времени, общество, и самое главное, номенклатура, подходили к мысли, что нужно конвертировать власть в собственность. Процесс уже пошел. Просто это было бы не за 4 месяца, как в 91-м, а лет за 5-6. Не было бы войн в Таджикистане, Приднестровье, на Северном Кавказе… Всё прошло бы мягче, без шоковой терапии. Умеренно левый путь. Он бы состоялся где-нибудь к середине 90-х годов.

МЕНЬШЕ УБИЙСТВ И ПОТРЯСЕНИЙ

- Как бы этот путь выглядел?

- Точно бы не было приватизации целых отраслей и крупных предприятий. То есть сама приватизация прошла бы, но на мелком уровне - никто же не против оформить в собственность квартиру, но 90% народа не нравится приватизация нефтяных и металлургических компаний. Безусловно, номенклатура захотела бы оттяпать часть отраслей, но это было бы проведено не так нагло. Так что крупные сырьевые и инфраструктурные предприятия остались бы в собственности государства. Отмерла бы часть колхозов, особенно в Нечерноземье. Тем более, что был большой запрос на фермерское хозяйство. В общем, тот же переход к рынку, но более сглаженный, гуманный.

- Не похож ли тот гипотетический Союз на то, что мы видим сейчас в России? Такое же огосударствление экономики...

- Да, результат примерно тот же, только путь другой. Без такого количества жертв, которое мы видели в 90-х. Одних убийств и пропавших без вести — около миллиона человек, как гражданская война. Есть такой термин «сбережение народа». Вот оно бы происходило. Сейчас население России было бы не 146 миллионов, а миллионов 180. И нынешняя Россия была бы лево-демократической страной.

- В каких границах?

- Скорее всего удалось бы сохранить Солженицынское предложение «Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан». Тесное конфедеративное государство. Некое подобие Евросоюза. С единой валютой, внешней политикой. И населением 250 миллионов.

- Может и бывшие соседи вернулись бы?

- Вряд ли. Прибалтика и так не хотела. Молдавия и Кавказ тоже. Но точно была бы чуть лучше ситуация в Средней Азии. Они бы, может, и не присоединились к новому Союзу, но скорее всего остались бы тесные связи, экономическая кооперация. Как следствие, не было бы нищеты гаитянского уровня, как там сейчас и такого количества гастарбайтеров у нас — у них дома была бы работа.

Военная техника на улицах Москвы 19 августа 1991 г. Фото Эдуарда Песова и Владимира Мусаэльяна /Фотохроника ТАСС/.

С МИЛЛИАРДЕРАМИ, НО БЕЗ ОЛИГАРХОВ

- Кто бы руководил государством?

- Партия. Но скорее всего она бы поменяла название. Безусловно, был бы парламент, где были бы и более мелкие партии. Но одна была бы главной.

- В том 2021 году мы бы жили лучше, чем в нашем?

- Думаю, да. Потому что не было бы провала 90-х годов. А если бы и был, то короткий. Не было бы самых плохих 5-6 лет. Рост начался бы уже примерно в 95-м, а не в 99-м. Подушевой ВВП к сегодняшнему дню был бы раза в полтора-два выше, чем сейчас.

Не зародился бы и класс сырьевого беспардонного олигархата, который складирует деньги в оффшорах и не думает о развитии страны. При этом, конечно же, были бы крупные предприниматели, миллиардеры, но это уже другой тип буржуа.

ХОТЕЛИ КАК В КИТАЕ?

А был ли у путчистов план реформирования СССР — вопрос, который даже спустя 30 лет не дает покоя сторонникам и противникам ГКЧП. Одни говорят, что нет и весь мятеж был только ради сохранения себя у власти: «мол, отстраним Горбачева, заткнем Ельцина, а там разберемся». Другие твердят, что была готова программа и Союз точно догнал бы и перегнал сами знаете кого в этом «социалистическом соревновании».

Якобы, силовики, которые 19 августа с трясущимися от волнения руками объявляли чрезвычайное положение, могли повести страну по китайскому пути. В Китае к тому времени подавили демонстрации на площади Тянанмынь и вовсю реформировали экономику. И на глазах стали вторым центром силы в мире после США.

Могли ли в советских реалиях быть проведены такие же реформы, КП рассказал Василий Кашин, эксперт по Китаю, замдиректора Центра комплексных европейских исследований Высшей школы экономики.

КОММУНИСТ КОММУНИСТУ РОЗНЬ

- Почему у китайцев получилось, а у нас нет?

- Китайские реформы — это реформы партии. Именно стабильность аппарата позволила Китаю преодолеть кризис и сохранить управляемость страной. У нас же в 91-м году партия была дезорганизована. А Компартия Китая была еще молодой. Она взяла власть позже, чем коммунисты в России. Ее возглавляли люди, которые совсем недавно прошли через войны с Японией, корейскую войну, «культурную революцию». Качество аппарата, дисциплина у них были выше. Их можно сравнить с теми, кто был у власти в СССР в 1930-40-х годах. Под руководством кого произошел технологический прорыв и выиграна война. Согласитесь, сравнивать этих людей с аппаратчиками 1980-х годов просто нельзя. Да, они уступали по уровню образования, но по опыту и масштабу личности превосходили в разы.

- То есть дело только в людях?

- Нет. В Китае еще не было проблемы разделения партии на 14 автономных частей по республикам, где начал назревать сепаратизм. И экономические задачи, которые стояли перед СССР были совсем другие. Советский Союз в 1980-х — полный антипод Китаю. Там - аграрная страна, где больше 80% населения живут в деревне, продолжается демографический рост, есть неисчерпаемые резервы рабочей силы. А СССР — страна со стареющим населением (если не считать Среднюю Азию), урбанизированная, с мощнейшей промышленностью и нехваткой рабочей силы. Нужны были совсем другие меры.

Баррикады на подступах к "Белому дому" в Москве, август 1991 г. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

РАНЬШЕ НАДО БЫЛО ДУМАТЬ

- То есть идти по «китайскому пути» - было уже невозможно?

- Шансов не было. Если бы это начали лет на 10 раньше, тогда...

Важно вот что: считаю, что в какой-то момент советская элита сама потеряла заинтересованность в сохранении государства и выступила бенефициаром его распада и раздела собственности. В Китае такой возможности не было. Там верхушка понимала, что если бы потеряла власть, ей бы было очень плохо. Отступать было некуда. А большая часть нашей элиты, особенно хозяйственной, видела, что сильно выиграет от раздела страны. Собственность на первых порах распилили именно они - «красные директора» и «комсомольские вожаки» и они же разбогатели.

А ЧТО ЕСЛИ...

Был еще один путь — Горбачевский Союз

20 августа 1991 года Советский Союз должен был прекратить свое существование. На этот день было запланировано возвращение Михаила Горбачева из отпуска в Форосе и подписание нового Союзного договора между республиками СССР. Тогда бы начался отсчет совершенно измененной страны. Как бы мы жили сейчас, если состоялся Союз Суверенных Государств, который планировал создать Горбачев и который сорвал путч ГКЧП? Своим видением этой альтернативы с КП поделился известный экономист, социолог, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав ИНОЗЕМЦЕВ.

У ГОРБАЧЕВА БЫЛ ШАНС

- Тогда в Кремле шел очень сложный процесс поиска компромисса между руководителями союзных республик. Его можно было найти, но то, что сделали путчисты показало, что центральная власть в Москве его не хотела. И это разрушило последние надежды на новую страну.

- Но ведь власти республик готовы были пойти за путчистами.

- Я не верю в это. В республиках всё бурлило. Возможно власти каждой из них и «взяли под козырек», и подчинились ГКЧП, но, лишь для видимости и не надолго - через пару недель или месяцев они бы отказались от своих слов.

Экономист, социолог, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Фото: Иван ВИСЛОВ

- А как же мартовский референдум «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза...»?

Да кому он уже тогда был нужен? Даже его формулировка «Сохранение страны, как обновлённой федерации равноправных суверенных республик...» - это «за всё хорошее против всего плохого». Конечно все проголосуют «За». Но даже при такой беззубой постановке вопроса почти четверть населения проголосовали «против». Это очень много.

- Вот они все и разбежались.

- У Горбачева был шанс преобразовать эту структуру в некую федерацию. Это не был бы Советский Союз в классической форме, но сохранилась бы структура с едиными вооруженными силами, валютой, хозяйственными связями. Убежден, что те, кто говорят, что СССР был полностью обречен, не совсем правы. Понятно, что Прибалтика бы скорее всего ушла, но в остальном он был вполне спасаем. А ГКЧП убил эти попытки и пустил создание нового Союза под откос.

- На чем новая система могла бы держаться?

- А вы вспомните - 90-е годы были временем, когда все надежды рухнули, уровень жизни упал. Граждане поняли, что их заводы гибнут без связей с бывшими советскими республиками. В том же 93-м году люди в Москве были разочарованы, в регионах — еще больше, в других республиках — вообще в отчаянии. Хороший пример — Польша. После того, как либералы там взяли власть, они проиграли следующие выборы. И кому? Бывшим коммунистам! То есть люди хотели вернуться к чему-то, на что можно опереться. Этим и могло бы стать союзное пространство. С тем же самым Горбачевым. Или кем-то вместо него.

ЕВРОСОЮЗ БРАЛ БЫ С НАС ПРИМЕР

- Надо было сыграть на проблемах?

- Да, и коммунистическая верхушка могла бы использовать эти проблемы, чтобы не только сохранить новый Союз, а еще и закрепить его какими-то вещами. Не военными.

- Но страна уже была развалена. Пришлось бы снова собирать окраины?

- Когда есть какая-то референсная точка, всё играет в другом свете. Когда её нет, то тогда уже всё разрушено. Балтика — не Советский Союз. 2-3 процента территории на окраинах — не делают погоду. Но фундаментальная основа — Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан - могли бы сохраниться. А если сохраняется основное ядро, периферия может вернуться. И тогда бы уже встал вопрос о том, что лучше: быть в единой стране или оставаться мелкими окраинами.

- Дожил бы новый Союз до сегодняшнего дня — до 2021-го?

- Уверен, да. Конец 80-х — очень интеграционный период. Как раз складывался Европейский Союз. Договор ЕС был подписан в 92-м году через несколько месяцев после распада СССР. Но Европа так и не стала единым государством. Это сложный союз с отдельными странами, разными визовыми зонами, иногда даже с разной валютой. У нас был бы аналогичный путь. Тогда в мире было бы два огромных объединения, каждое из которых - не отдельная страна, а альянс. Запад Европы и Восток Европы. В одной была бы рублевая зона, в другой — еврозона. Было бы три центра силы в мире: Евросоюз, Восточный Союз и США с Канадой. И потенциал сотрудничества был бы намного больше.

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ

«Да если б я знал...»

Тогда, в 91-м году были три варианта: ГКЧП проиграл, ГКЧП победил и его не было вообще (ну, арестовали бы путчистов до того, как они выступили). Причем, итог двух последних совершено одинаковый. Но страна пошла по иному пути, как мы видим сейчас — самому жесткому. Мы получили и катастрофическое сокращение населения, и повальную нищету, и несправедливую приватизацию, и колоссальное расслоение.

Действительно, в жажде новой жизни после опостылевших Советов, люди бросились этот свет в конце тоннеля защищать. Спустя 30 лет со дня неудавшегося переворота уже всем очевидно: тогда ГКЧП проиграл, но ГКЧП победил — в умах сегодняшних. И симпатий к нему (судя по опросам) сейчас куда больше, чем к стороне Ельцина и Горбачева, которые привели великую страну к развалу. Жаль, что история не терпит сослагательных наклонений.

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