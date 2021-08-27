Прививки в портфеле: нужно ли вакцинировать школьников во время пандемии коронавируса

Обратите внимание, все ли необходимые прививки получил ваш ребенок и при необходимости составить вместе с врачом график «догоняющей» вакцинации Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве прошла VI Всероссийская медицинская конференция «Время жить», посвященная вакцинации в эпоху пандемии коронавирусной инфекции. Данные за 2020-й год показали высокое снижение распространения гриппа, чуть затихли такие традиционные инфекционные болезни, как коклюш, корь, гемофильные инфекции (под ударом - органы дыхания, головной мозг), снизилось распространение пневмококка – частой причины воспаления легких.

Повлияло на это то, что мы все же научились соблюдать главные санитарные меры предосторожности, стали носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию. Однако такая ситуация может быть только затишьем перед возможной бурей, отмечает Сусанна Харит, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Научно-исследовательского Института детских инфекционных заболеваний ФМБА России.

Исследования показывают, что уровень общей вакцинации против таких болезней, как гемофильная инфекция, корь, коклюш, пневмококк, дифтерия, столбняк снизился в 2020-м году по всему миру. Пандемия COVID-19 вызвала самые масштабные нарушения графика вакцинации в новейшей истории. Многие дети, подростки и взрослые остались незащищенными от самых распространенных болезней. Их вспышки, в свою очередь, могут повлиять и на то, что борьба с пандемией COVID-19 может затянуться. Первые звоночки уже начинают звучать в отдельных странах, таких как Демократическая республика Конго, например, где в начале 2020-го года была вспышка кори среди детей. Выросла заболеваемость полиомиелитом в неблагополучных по этой инфекции странах. В 2021-м году затронут этой болезнью был и недалекий от нас Таджикистан.

По словам Сусанны Харит, глобальный охват вакцинацией снизился на 3 – 5 %, а это значит, что миллионы детей не получили вакцины. Однако дополнительные усилия со стороны врачей и родителей вполне способны изменить ситуацию.

ЧТО ДЕЛАТЬ

- проверить здоровье ребенка перед школой – пройти диспансеризацию,

- обратить внимание, все ли необходимые прививки получил ваш ребенок и при необходимости составить вместе с врачом график «догоняющей» вакцинации с возможным использованием комбинированных вакцин, которые защищают сразу от нескольких инфекций.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

- Зачем нужна вакцинация от других болезней, когда главная опасность сейчас - коронавирус?

- Коклюш, пневмококк, гемофильная инфекция доказано являются факторами, которые осложняют течение COVID-19.

- Можно ли делать ребенку больше двух прививок от разных болезней?

- Учитывая, что все вакцины, которые применяются сейчас для вакцинации детей и взрослых – «неживые», в них нет вируса, способного к регенерации, к воспроизведению себя, параллельная вакцинация при разумном составленном вместе с врачом графике не только возможна, но и желательна.

- Не собьется ли здоровый иммунитет ребенка от вакцин?

- Ребенок никак не может быть перегружен вакцинами. Иммунная система человека (и взрослого, и ребенка) способна к восприятию огромного числа антигенов (молекул, формирующих целенаправленный иммунитет к определенной болезни, - прим. ред.). Вакцинация – это система тренировки иммунитета, которая позволяет поддерживать адекватный и активный иммунный ответ на всех уровнях. Кроме того, своевременная иммунизация и детей, и подростков при помощи вакцин приводит к снижению риска аллергических заболеваний, формирует определенный защитный эффект в плане формирования злокачественных заболеваний, острых лейкозов и системных патологий.

- Безопасна ли вакцинация в пандемию ковида?

- Большинство стран мира пришли к выводу: прививать детей в пандемию COVID-19 безопасно. Риска инфицирования коронавирусом вакцинация от других болезней не дает, и, напротив, может формировать неспецифическую защиту от коронавируса за счет стимуляции иммунной системы. Этот эффект пока не доказан, но является предметом широких исследований.

- А если ребенок заражен коронавирусом, но переносит его без симптомов, прививки от других болезней делать можно?

- Ребенок может быть носителем совершенно разных инфекций в инкубационном периоде, это не оказывает никакого негативного эффекта на его здоровье. Важно, чтобы у пациента не было никакого заболевания в острой форме на момент вакцинации. К тому же, защищая детей, мы зачастую защищаем и всю семью, и бабушек и дедушек, которые не успели привиться от инфекционных болезней. Вакцины должны нас снова сблизить.

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