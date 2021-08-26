Минздрав зарегистрировал пятую российскую вакцину от коронавируса: «ЭпиВакКорона-Н» – ответ на возрастающий спрос

По составу это - та же прежняя вакцина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, что Минздрав России зарегистрировал еще одну отечественную вакцину против COVID-19. Информация об этом появилась в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС). Новая прививка называется «ЭпиВакКорона-Н», что сразу наводит на мысль о ее сходстве с препаратом Новосибирского научного центра «Вектор» - вакциной «ЭпиВакКорона». И это не случайно.

Как поясняют разработчики, по составу это - та же прежняя вакцина. «Мы не меняли ни действующие, ни вспомогательные вещества, - говорят в «Векторе». - Основу вакцины по-прежнему составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды – небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса. Отличие лишь в том, что два из трех пептидов были объединены в один. Это не влияет на их иммуногенные свойства (то есть способность вызывать иммунный ответ. - Ред.)».

Но зачем тогда понадобилась «ЭпиВакКорона-Н»? По словам разработчиков, речь идет об усовершенствовании для «оптимизации выпуска вакцины».

- «ЭпиВакКорона-Н» – наш ответ на возрастающий спрос (на прививки от ковида. - Ред.). Новая вакцина имеет технологические особенности производства, обеспечивающие значительное масштабирование.

Иными словами, обновленный препарат проще и легче будет выпускать в еще больших объемах, чем сегодня производится «ЭпиВакКорона». Планируется, что в ближайшее время выпуском «ЭпиВакКороны-Н» будут заниматься три производственные площадки: сам «Вектор», АО «Вектор-биальгам» и компания «Герофарм».

Несмотря на то, что пятая российская прививка по составу повторяет одну из ранее зарегистрированных, ее создателям пришлось заново проводить клинические исследования (КИ), рассказали в «Векторе». Таковы требования нашего законодательства.

На сегодня в ГРЛС значится, что новая прививка, как и предыдущие, зарегистрирована на основании промежуточных итогов КИ I-II фазы, в которых участвовали 300 добровольцев 18-60 лет. Стартовали эти испытания 8 апреля нынешнего года, а завершение планируется 30 ноября 2021 года. Проверка эффективности вакцины на широком круге лиц (III фаза клинических исследований), судя по Госреестру КИ, еще не начиналась.

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