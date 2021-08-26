"С себя снимала и отдавала одежду": Екатерина Васильева при монашеском постриге сменила имя

Последние два года актриса была послушницей в монастыре в Зосимовой пустыни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известие о том, что Екатерина Васильева приняла монашеский постриг, стало громом среди ясного неба для всех поклонников творчества Народной артистки. Однако для близких и коллег звезды фильмов "Обыкновенное чудо" и "Чародеи" ее решение стало вполне логичным. Она очень долго к этому шла и много лет мечтала уйти в монастырь.

"Да, могу подтвердить, это была ее многолетняя мечта", - сказал сын Екатерины Васильевой, настоятель московского храма святителя Николая на Трех Горах протоиерей Димитрий (Рощин). При постриге актриса сменила имя. Она приняла монашеское имя Василиса.

Обряд прошел в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова Пустынь в Новой Москве, передает ТАСС. Близкая подруга рассказала подробности.

"Я за Катю очень рада. Она обрела душевный покой. Ведь Катя к этому давно шла, отказывалась от всего - от больших гонораров (а у нее в свое время были очень большие гонорары за роли), от публичности - для нее это все потеряло смысл. Она ушла из МХТ больше 40 лет назад", - поведала заместитель директора МХТ им. Чехова Наталья Виноградова.

Поклонники, конечно, узнав о постриге, выказали предположение, мол, Васильева тяжело больна. Однако приятельница это опровергла. "Никакой болезни не было. Просто она встретила батюшку Владимира Волгина (он тогда служил в Курске), а он ловец душ, именно он открыл ей глаза на веру", - цитирует ее сайт mk.ru.

Последние два года актриса была послушницей в монастыре в Зосимовой пустыни. У нее была своя келья. Монашеский постриг - это очень суровая жизнь не по своей воле. На все теперь она должна спрашивать позволения и благословения от игуменьи.

Монахи мало спят, много молятся, у них совершенно другие посты. "Она изменилась на сто процентов. Вспомни эту курилку, матерщинницу, могла словом отбрить и обидеть. Но она боролась с этим и победила, стала совершенно другим человеком. Да никто не знает, скольким людям она помогла. На моих глазах с себя снимала и отдавала одежду. Милостыню могла подать тысячу рублей, хотя у самой денег толком не было. А получит - сразу раздаст", - отметила подруга.