Катрин Денёв распродает свою коллекцию обуви

Катрин Денев решила расстаться с коллекцией обуви. Фото: EAST NEWS

Французская актриса Катрин Денев решила пустить с молотка практически всю свою обувь.

Вниманию фанатов Денев, а также ценителей дизайнерской обуви будут представлены 125 пар дизайнерских моделей.

Лодочки, сандалии, босоножки, ботильоны, сапоги, балетки – в них актриса ходила по красным ковровым дорожкам кинофестивалей, бывала на светских раутах, снималась в кино. Размеры – от 37 до 39,5. А начальная стоимость за пару – от €30 до €150.

- Я без ума от обуви! – признавалась Денев в интервью. - Мне нравятся туфли на плоской подошве, балетки Chanel в бежевых или ярких тонах, люблю обувь на каблуках. Женщина, которая носит туфли на шпильке, заслуживает комплиментов, перед такой дамой все двери открыты.

Всего актриса выставила на торги 125 пар дизайнерских моделей. Фото: EAST NEWS

Особо ценными лотами на аукционе станут красные замшевые сандалии Prada, их Катрин Денев надевала в 2013 году на Каннский кинофестиваль. Также особое внимание поклонников приковано к паре черных лакированных туфель от бренда Yves Saint Laurent, на каблуке которых изображен логотип это модного дома, сообщает Voici.

Все средства, вырученные в ходе аукциона, актриса направит на благотворительные цели.

Начальная аукционная стоимость за пару стартует от €30 и доходит до €150. Фото: EAST NEWS

Для Денев – это не первый опыт подобного рода: в 2019 году она уже продавала с аукциона свою одежду и аксессуары. Тогда покупатели смогли приобрести принадлежавшие ей роскошные вечерние и повседневные наряды. Самым популярным лотом стало расшитое стеклярусом розовое платье, ушедшее с молотка за €11000 при стартовой цене в €4000. В нем Денев познакомилась с режиссером Альфредом Хичкоком в 1969 году.

А самым дорогим стал ансамбль из шифоновой блузы, юбки из тафты и шали: в них легенда французского кинематографа присутствовала на церемонии вручения премии «Сезар» в 1978 году. При стартовой цене €3000 он был приобретен за €52000.

Несмотря на свой почтенный возраст – актрисе 77 лет – Денев по-прежнему хороша. Кутюрье со всего мира приглашают ее на дефиле и дарят ей платья в надежде, что именно в них она выйдет в свет.