Губернатор Калининградской области - о "включении" региона в состав Германии: "Я бы советовал такими вещами не играться"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в редакции "Комсомольской правды". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 27 августа, прошла информация о том, что в Германии в преддверии выборов появились плакаты с призывом голосовать за Христианско-демократический союз, ХДС, и Христианско-социальный союз, ХСС. Агитки развешаны на столбах в городе Тетеров, расположенном в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Как сообщают информагентства, плакаты представляют собой «реплику плакатов» 1949 года, на которых Германия... изображена в довоенных границах - с включенной в ее состав Калининградской областью, а также частью нынешних территорий Польши.

Узнав обо всем об этом, я тут же позвонил губернатору Калининградской области Антону Алиханову. Вот - дословно - наш разговор...

- ...Здравствуйте, Антон Андреевич, это Александр Гамов все по тому же дурацкому поводу. (Речь о том, что на Западе нередко появляется информация подобного содержания.)

- Я не слышал, что там за повод.

- Немцы, правящая партия, развесила плакаты 70-летней давности. И Калининградская область там включена в состав Германии.

- Саш, а можно я не буду это комментировать? Ну, пожалуйста.

- А по-немецки можете, sagen sie bitte? (Перевод - скажите, пожалуйста.)

- (смеётся) По-немецки могу, конечно, что-нибудь сказать.

- Ну, скажите хотя бы по-немецки.

- Нет, Саша, прекратите, не хочу я…

- Ну, …. sprechen Sie deutsch? (Перевод - вы говорите по-немецки?)

- Александр, ну, что тут скажешь? Я очень надеюсь, что это просто их досадная ошибка какая-то. Если нет, то это, конечно, крайне недружественное поведение. Мы можем тоже карты всяких разных веков, тысячелетий вспоминать и брать, но мне кажется, что это никак позитивно не повлияет на наши взаимоотношения. Поэтому я бы советовал такими вещами не играться, особенно серьезным политическим силам, которые на что-то претендуют в Германии.

Мне кажется, там и так есть всякие разные партии, которые вызывают тревогу в последнее время. Я имею в виду правых всяких разных. И не хотелось бы, чтобы классические консервативные партии, которые давно во власти в Германии, себя так вели.

- Danke schön. Auf Wiedersehn. (Перевод - спасибо, до свидания.)

- Да. Пока.