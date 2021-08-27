Мошенники четыре дня тянули деньги с бухгалтера крупной нефтяной фирмы и украли почти 12 млн рублей

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшей аферы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 48-летняя главный бухгалтер «Газпромнефть Бизнес-Сервис» Марина В.* Женщина сообщила оперативникам, что стала жертвой мошенников. Несколько дней назад на телефон Марины позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем по экономическим преступлениям МВД Сергеевым. Сергеев рассказал женщине, что на ее счетах происходит подозрительная активность, вероятнее всего - работают мошенники и сбережения Марины под угрозой. Но есть выход: необходимо обналичить все имеющиеся на счетах деньги и перевести их на специальные, безопасные счета. Марина поверила в слова афериста и направилась в ближайший банкомат, где сняла свои накопления, около 460 тысяч рублей, и стала переводить деньги на продиктованные мошенником счета.

Когда все накопления Марины оказались в руках аферистов, они решили продолжить «обрабатывать» жертву. Сразу после последней транзакции, Марине снова позвонил неизвестный, на этот раз уже якобы из Центрального Банка РФ. Новый аферист сообщил женщине, что преступники оформили на ее имя кредит более чем на четыре миллиона рублей. Чтобы не позволить мошенникам завладеть этими средствами, нужно самой подать заявку на кредит и «перебить» этим действия злоумышленников. Марина согласилась выполнить все условия лже-сотрудника ЦБ и оформила на себя кредит на четыре миллиона рублей, которые в дальнейшем тоже перевела на «безопасные» счета.

Мошенники почувствовали, что могут продолжать обворовывать бухгалтера и стали все наглее в своих запросах. Аферисты звонили Марине еще несколько дней, каждый раз придумывая все новые безумные предлоги и отправляя женщину оформлять все новые и новые кредиты.

В конечном счете, на пятый день аферисты дошли до того, что велели Марине взять кредит под залог ее квартиры. В тот момент женщина поняла, что происходит что-то неправильное и, по всей видимости, ее обманывают. Отказавшись закладывать свою квартиру, Марина направилась в отдел полиции, где написала заявление на аферистов.

- Неизвестные мошенники четыре дня звонили 48-летней главному бухгалтеру нефтяной компании Марине В.* и под разными предлогами убеждали женщину оформлять на свое имя кредиты на крупные суммы денег, а потом переводить средства на якобы безопасные счета. За 4 дня бухгалтер успела перевести злоумышленникам 11 680 051 рубль, - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшей аферы. Мошенников разыскивают. *Имена героев изменены

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