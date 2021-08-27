Маму девочки-маугли из Талдома отправили в колонию на три года: «8 лет занималась эскортом, воровала кошельки»

Мама девочки, Алприка Райнэ родом из Латвии. Фото: СОЦСЕТИ

В Талдомском городском суде сегодня, 27 августа, вынесли приговор матери девочки-маугли, которую полицейские нашли в разбитом частном доме в марте нынешнего года.

Напомним: 6-летняя девочка, практически без одежды, несколько месяцев жила в захламленном частном доме без отопления, передвигаясь в кучах мусора на четвереньках, питаясь кошачьим кормом. За ней приглядывал пожилой мужчина, местный алкоголик. Позже стало известно, что девочку мужчине отдала ее собственная мать, уроженца Латвии Юратэ-Алприка Рейнэ. Сама женщина в это время жила со старшей дочерью (ей 12 лет) в своей московской квартире и, с ее слов, пару раз в неделю приезжала в Талдом проведать младшенькую...

Девочек у мамы изъяли, самой женщине предъявили обвинение по статьям «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (максимальное наказание - лишение свободы до 3 лет) и «истязание несовершеннолетнего» (от 3 до 7 лет).

- Женщина рассказывала, якобы у ее дочери психическое расстройство, хотя врачам она девочку никогда не показывала, - рассказал kp.ru источник в следствии. - Якобы дома в Москве она постоянно кричала и мать решила отдать дочь своему знакомому в Талдом. Временно пожить, как она говорит. Хотя по факту девочка жила у постороннего мужчины около полутора лет. Медики отмечают у девочки задержку развития из-за того, что с ней никто никогда не занимался, как в нормальных семьях. Рядом был только постоянно пьяный пенсионер и кошки.

Прокурор просил для женщины 4 года колонии общего режима. Суд оказался гуманней - 3 года и 1 месяц.

При этом перед началом заседания Юратэ-Алприка Рейнэ рассказала журналистам, чем зарабатывала на жизнь. Одно время она воровала в ресторанах кошельки. А потом занялась эскортом.

- Эскортом я занималась восемь лет. Это не проституция. В каких условиях я там жила на фирме и сколько зарабатывала… Пусть хоть одна проститутка попробует заработать себе на трешку в Москве! - завила женщина в интервью Life.ru. - Это моя квартира. Мы не стояли на панели. Мы общались с таким людьми, к которым еще и не каждый подойдет. Меня эта работа устраивала.