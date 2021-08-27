Как получить наследство в 2021 году: пошаговая инструкция с советами экспертов

В 2021 году процесс получения наследства стал намного удобнее. Фото: Shutterstock

В 2021 году процесс получения наследства стал намного удобнее.

- Например, налоговые органы по запросу нотариуса должны сообщать ему обо всех счетах умершего наследодателя, эту информацию налоговой предоставляют банки, - рассказала kp.ru управляющий партнер адвокатского бюро «Инюрколлегия» Лилия Перекрест. - Прежде такой возможности не было. Нотариус посылал запросы в банки, которые указывал наследник, но если тот не знал, где именно хранил деньги его умерший родственник, то мог и не получить их. Теперь, благодаря развитию цифровых технологий, эти сведения стали более доступны.

Еще одно новшество - на завещание и на свидетельство о праве на наследство наносятся QR-коды. Это защитит наследников от подделок. Избежать обмана поможет и начавшая действовать с 2021 года единая биометрическая система Центробанка, по которой можно проверить личность претендента на наследство.

Обратившись к нотариусу, можно узнать, есть ли у наследодателя недвижимость — такую информацию ему предоставит Росреестр. Причем не только по самому умершему, но и в отношении его супруга или супруги.

- Это важно для наследника, поскольку все совместно нажитое в браке имущество является общим, независимо от того, на кого оно зарегистрировано, - уточнила адвокат. - И например, если на вдову записан дом, приобретенный в браке с умершим, то половина этого дома должна входить в наследственную массу. Конечно, при условии, что иное не оговорено брачным контрактом.

Кроме того, на сайте Федеральной нотариальной палаты уже несколько лет действует сервис, с помощью которого можно проверить, открыто ли наследственное дело. Услуга доступна всем желающим, не надо даже регистрироваться на сайте. Достаточно ввести в специальную форму фамилию, имя, отчество умершего человека (это обязательно, а дополнительно — даты рождения и смерти), и сайт выдаст информацию, у какого нотариуса открыто это наследственное дело.

Корреспондент «КП» для проверки узнал таким образом, у какого нотариуса находятся, например, наследственные дела Армена Джигарханяна, генерала Валентина Варенникова и других ушедших из жизни известных людей. Перепроверил и по своим ушедшим близким — сведения на сайте точны.

Что делать человеку, если он вдруг увидит на этом сайте информацию об ушедшем родственнике и захочет проверить, имеет ли он право на наследство?

- Надо понимать, что если вы видите эту информацию на сайте нотариальной палаты, значит кто-то уже обратился с заявлением об открытии наследственного дела, - говорит адвокат Лилия Перекрест. - Ничего страшного — обращаетесь к нотариусу, указываете степень родства, а нотариус сообщает вам, кто открыл дело и уже обращался для получения наследства. Тут же станет ясно, можете вы претендовать на наследство или есть более близкие родственники.

- А если человек уверен, что на него оставили завещание?

- Это тоже может проверить нотариус - у них есть доступ к базе завещаний. Если оно составлено у другого нотариуса, то надо будет на завещании поставить отметку, что оно не изменялось и не отменялось, и с этим завещанием обратиться к тому нотариусу, который ведет наследственное дело. А ведет его тот нотариус, который открыл наследственное дело по вашему заявлению Тот, на кого составлено завещание, имеет приоритет перед наследниками по закону, проще говоря, родственниками за исключением тех кто имеет право на обязательную долю. Но в любом случае важно помнить, что обращаться к нотариусу нужно в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. Многие почему-то считают, что к нотариусу надо идти после того, как пройдет этот срок. Ни в коем случае! Исправлять ошибку очень сложно. Надо будет обращаться в суд, и найти уважительную причину, почему срок пропущен. Объяснения в стиле «Извините, я не так понял» судом приниматься не будут - незнание закона не является уважительной причиной.

- И все потеряно?

- В случае пропуска 6-месячного срока есть еще возможность в судебном порядке признать фактическое принятия наследства. Это значит, что человек в течение пропущенного срока относился к этому имуществу как к собственному — платил налоги, оплачивал коммунальные услуги. Если говорить о загородной недвижимости, то ухаживал за земельным участком, обрабатывал деревья, починил крышу, например, оплачивал взносы. Но все это нужно подтверждать. Суд может принять не только документы, но и показания свидетелей. Например, соседи могут подтвердить, что человек восстановил разрушенный дом…

- А нужно обязательно трудиться на даче или что-то оплачивать? Просто приехать шашлыки пожарить — это не считается?

- Если не хотите проиграть дело, то такие «доказательства» лучше в суд не представлять. Еще важный момент: принимать наследство может только тот, кто имеет право наследовать. Например, если сиделка продолжает жить в квартире умершей старушки, то даже при условии, что она оплачивает коммунальные платежи, никакого права на квартиру она не имеет.

ВНИМАНИЕ!

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Получить свидетельство о смерти наследодателя.

2. В шестимесячный срок со дня смерти наследодателя обратиться с заявлением о принятии наследства к нотариусу по месту жительства умершего.

3. Представить нотариусу документы, подтверждающие родство с умершим, либо завещание.

4. Определить наследственную массу. Это сделает нотариус — пошлет запросы в банки, налоговую, Росреестр, Пенсионный фонд (начисленные, но не полученные пенсии тоже входят в состав наследства)

5. После 6 месяцев наследникам выдается свидетельство о праве на наследство.

6. Если наследство - недвижимость, то со свидетельством о праве на наследство наследнику нужно обратиться в Росреестр (можно через МФЦ) и зарегистрировать переход права собственности от наследодателя к нему.

7. Наследник получает выписку из ЕГРН — в ней он указан как собственник. А правоустанавливающим документом (на основании чего человек стал собственником) будет являться свидетельство о праве на наследство.

ВАЖНО

А ЕСЛИ СПОР?

- Все спорные вопросы решаются в суде. Нотариус спорами не занимается. Как только у наследников возникают разногласия и кто-то подает в суд, то дело у нотариуса приостанавливается.

Если спора нет, то наследники могут заключить у нотариуса соглашение о разделе наследственного имущества без суда. Например, двое унаследовали квартиру. Составляется соглашение, по которому квартира отходит одному из наследников, а другой выплачивает ему оговоренную сумму, в идеале, половину стоимости квартиры.

С этим соглашением можно идти в Росреестр и регистрировать квартиру уже на одного наследника.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

КАК СЕДЬМАЯ ВОДА НА КИСЕЛЕ ХОТЕЛА ОТЖАТЬ КВАРТИРУ, И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

- Ко мне, как к адвокату, обратился живущий за границей брат умершей в Москве женщины, чтобы я от его имени подала заявление о принятии наследства, - рассказывает Лилия Перекрест. - Основное имущество - квартира. Я обратилась к нотариусу открывать дело - оказалось, что оно уже заведено у другого нотариуса. Это было сделано по заявлению двоюродной племянницы — значительно более дальней родственницы. Причем, подавая заявление о принятии наследства, она не сообщила нотариусу о том, что есть еще и брат, хотя они поддерживали отношения, переписывались. Видно, надеялась, что он за 6 месяцев ничего не узнает. И даже вселилась в квартиру умершей — у нее были ключи. Пришлось выселять ее с помощью полиции и менять замки...