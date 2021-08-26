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Общество26 августа 2021 6:14

Юрист рассказал россиянам об упрощении правил по вступлению в наследство

Теперь всего лишь достаточно зайти в соответствующий реестр на сайте Федеральной нотариальной палаты
Источник:kp.ru
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В России в 2021 году оформление и вступление в наследство стало проще. Для проверки информации об открытии наследственного дела гражданам нужно всего лишь зайти в соответствующий реестр на сайте Федеральной нотариальной палаты. Об этом россиянам напомнил председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.

По его словам, наследникам не нужно будет самостоятельно запрашивать в банках и госучреждениях сведения, например, о банковских счетах или неполученной пенсии наследодателя. Теперь этим будет заниматься нотариус, пишет "Прайм".