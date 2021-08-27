Губернатор Оренбургской области обсудил в Москве вопросы улучшения школьного образования

В мероприятии принял участие и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Перед заседанием в Москве прошел важный семинар-совещание, где губернаторы различных областей и представители федеральных органов власти обсудили задачи регионов в сфере общего образования.

Впервые в мероприятии участвовали школьники: участники всероссийского конкурса «Большая перемена», являющимся проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», и члены Российского движения школьников. К слову, работа с целеустремленной молодежью для главы Оренбуржья не в новинку, ранее он уже встречался с победителями конкурсов из Самары и Башкирии, когда они посещали заповедник «Оренбургский», и рассказал школьникам об интересной истории и особенностях нашего края.

Во время семинара ученики поделились на группы и работали вместе с губернаторами и главами ведомств над идеями по модернизации образования. Были затронуты такие вопросы, как развитие технологий обучения, совершенствование системы оценки качества общего образования и подготовка молодых педагогических кадров.

- В Оренбургской области мы продолжаем работать не только над цифровизацией образования и образовательной инфраструктуры, но и делаем акцент на работе с педагогами. Сегодня от учителей требуются новые компетенции, о которых десять лет назад ничего еще не знали в профессиональной среде. Для этого уже в сентябре в нашем регионе мы откроем центр непрерывного повышения профмастерства педагогов, а в 2022 году на базе педагогического университета появится «Кванториум» для будущих учителей, - поделился Денис Паслер.

На заседание президиума Государственного совета обсудили важный момент, что базовым принципом российского образования должна быть справедливость. Школьникам необходимо получать образование в равных условиях, вне зависимости от места проживания и социального статуса их родителей.

Кроме того, рассмотрели пилотный проект по ведению воспитательной работы в учебных учреждениях. Оренбуржье пока не вошло в число регионов, где с этого года к своим обязанностям приступят советники директоров по воспитанию, но не исключено, что уже в ближайшем будущем наш край поддержит эту практику.

- Эксперты обратили внимание Президента на необходимость снизить проверочные мероприятий в школах. Я с этим полностью согласен, будет правильно, если в свободное от заполнения отчетов и документов время педагоги посвятят детям. Как показал опыт прошлого года, живое общение с учителем не могут заменить никакие современные технологии, - сказал губернатор Оренбургской области.

В Оренбуржье с 1 сентября за парты сядут более 238 тысяч школьников. Проделана огромная работа, чтобы ученики хотели и могли посещать свои учебные учреждения: ремонт образовательных организаций, открытие центров дополнительного образования, оснащение и переоснащение школ, возведение новых храмов знаний, внедрение интересных программ и технологий, закупка безопасного и современного транспорта и многое другое.

По словам Дениса Паслера, самое главное – учебный год в российских школах, в том числе и в Оренбуржье, начнется очно. В области уже наработан опыт организации учебного процесса в условиях пандемии. Безопасность детей и педагогов остается для всех основным приоритетом.