Политолог: Теракты в аэропорту Кабула могут помочь наладить сотрудничество "Талибана"* и США

Пострадавшие от взрывов в одной из больниц Кабула. Фото: REUTERS

Произошедшие в четверг взрывы в столице Афганистана унесли жизни более ста человек и стали серьезным признаком того, что новые власти страны держат под контролем далеко не все радикальные силы. Для того, чтобы разобраться в ситуации KP.ru поговорил со старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН Мохаммадом Омаром Нессаром.

- Как повлияли вчерашние теракты на ситуацию в Афганистане?

- Эти события стали очень серьезным сигналом как американцам, так и самим талибам. Дело в том, что "Талибан"* буквально несколько дней назад сделал громкое заявление о том, что впервые за 40 лет на афганскую землю пришел мир, а в кабульских больницах нет раненных. А сегодня столичные госпитали уже переполнены раненными, что серьезно бьет по позициям новых властей и их притязаниям на доминирование в стране.

То что ответственность взяло на себя ИГ* – это серьезный знак новым властям страны. Потому что еще несколько дней назад складывалось впечатление, что ИГ* смогло договориться с талибами*, и снизило свою активность, но оказалось, что это не так.

Теперь же ситуация значительно поменялась, но другой стороны нападение ИГ* создает почву для налаживания хоть и косвенного, но сотрудничества между талибами и США. Ведь в рамках подписанного в феврале 2020 года соглашения в Катаре талибы обещали, что территория Афганистана не будет каким-либо образом использоваться против США, а вчерашние теракты как раз и можно трактовать как нападение на войска Пентагона.

Ответственность за теракты в Кабуле взяли на себя террористы из ИГ*. Фото: REUTERS

- Что будут делать в этой ситуации американцы?

- Вашингтон оказался в очень сложной ситуации. США так и не успели вывести всех, кого хотели, и теперь не знают что делать. Очевидно, что все происходящее, в том числе захват Кабула оказалось для них неожиданностью. Но пока их заявления и действия скорее нацелены не на исправление ситуации, а на успокоение "внутреннего потребителя", избирателей в самих Штатах.

- А ИГ может захватить власть в Афганистане?

- Пока оснований для такого продления я не вижу. Но сейчас очень чувствительный момент для талибов, т.к. движению надо консолидировать свою власть в государстве государство, искать общий язык с более либеральными движениям и к тому же надо не оказаться в международной изоляции. Одновременно лидерам "Талибана" придется сделать так, чтобы эти процессы не вызвали недовольство среди боевиков низкого и среднего уровня, которые настроены радикально и считают, что система управления в Афганистане должна быть выстроена в соответствии с самыми радикальными стандартами. Если эти люди останутся недовольными, то они могут присоединиться к ИГ, а вероятность этого высока. В таком случае ИГ станет серьезной угрозой для стабильности страны. И в этом контексте мне кажется, что вчерашние взрывы были неслучайны.

- А возможно ли продление сроков эвакуации американских войск после 31 августа?

- Судя по заявлениям талибов, они пока не намерены продлевать сроки вывода войск США. При всем этом силы Пентагона оказались в уязвимом положении – они оказались в аэропорту, а не на защищенной базе с необходимой инфраструктурой. Если даже какой-то компромиссный вариант будет найден, то надо будет убедить остальных членов "Талибана" выполнять договоренности. Сейчас у них такое настроение, что они победили. Насколько я знаю, сейчас рассматривается вариант вывоза тех, кого не успеют эвакуировать, в Панджерское ущелье, контролируемое противниками "Талибана"*.

* Запрещённые в России террористические организации

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Корреспондент kp.ru Александр Коц передает из столицы Афганистана (подробно)