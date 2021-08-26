В Кабуле после терактов не смолкает стрельба

Hа лицо спланированная террористическая атака, которая бьет и по талибам, и по американцем Фото: REUTERS

Тяжелый день для Кабула. Не успели американские и британские спецслужбы предупредить о готовящихся терактах, как столицу Афганистана сотрясли два мощных взрыва. Первый раздался рядом с восточными воротами кабульского аэропорта. Здесь в надежде пробраться на взлетную полосу постоянно осаждают стены аэродрома сотни афганцев. Путь им преграждает колючая проволока и американские морпехи. Здесь всегда людно. И со стороны Талибана*, который контролирует внешний периметр аэропорта, никаких мер безопасности не предусмотрено – ни служебных собак, ни рамок металлоискателя.

А значит террористу, который нес на себе взрывное устройство со множеством поражающих элементов, ничего не стоило пробраться в самую гущу, поближе к американским пикетам. Именно там он привел в действие СВУ. По предварительным данным, именно в этом месте погибли как минимум 13 американских военных. Хотя судя по кадрам, снятым очевидцами на месте, эта цифра может возрасти.

Не успели американские и британские спецслужбы предупредить о готовящихся терактах, как столицу Афганистана сотрясли два мощных взрыва Фото: соцсети

Второй взрыв раздался чуть позже около гостиницы, возле которой собирали американских граждан и афганцев, подлежащих эвакуации. В общей, по данным кабульских медслужб, погибли более 60 человек, около 120 ранены.

С наступлением ночи начали поступать сообщения о новых взрывах в столице Афагнистана. В одном случае речь шла о подрыве автомобиля движения Талибан* на самодельном взрывном устройстве. В другом – о двух диверсиях на окраинах Кабула.

Первый взрыв раздался рядом с восточными воротами кабульского аэропорта Фото: EAST NEWS

Вылезаю на крышу, окидываю взглядом столицу. Электричество есть – в окнах горит свет. Периодически в небо взмывают одиночные «трассеры». Слышен гул самолетов – как турбовинтовых, на которых продолжают вывозить людей – эвакуация не прерывалась даже во время терактов, так и реактивных, похожих на истребители. Никаких дымов, которые бы указывали на взрывы в ночном пейзаже не видно. Где-то на горизонте шарами раскрываются фейерверки – у кого-то праздник. Может быть салют кто-то принял за очередной теракт?

Впрочем, на лицо спланированная террористическая атака, которая бьет и по талибам, и по американцем. Этой диверсией ИГИЛ* (а именно он взял ответственность на себя) заявляет о себе, как о силе, противодействующей Талибану* и ставящей под сомнение его возможность обеспечивать безопасность в столице.

Тяжелый день для Кабула Фото: REUTERS

С другой стороны, гибель американских военных – это удар по высшему руководству США. Байден и так подвергается жесткой критике за неорганизованный спешный вывод военных, больше похожий на бегство, а также за хаос, который это бегство спровоцировало среди афганцев, сотрудничавших с американцами. Теракт, повлекший одновременно гибель такого количества морпехов, может стать серьезным ударом по хозяину Белого дома, которому многие уже прочат процедуру импичмента.

*Запрещенные в России террористические организации

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