На «Новой волне» победил армянский Энрике Иглесиас

Обладателем первого места (3 млн 500 тысяч рублей, статуэтка «Хрустальные волны» и диплом) стал Saro Gevorgyan (Армения). Фото: Мария РЕМИЗОВА

В Сочи отшумела традиционная «Новая волна». Конкурс, который в своё время открыл Диму Билана, Сергея Лазарева, Анастасию Стоцкую и других ныне популярных артистов. Маэстро Игорь Крутой и высокий ареопаг жюри (в который в этом году вошли Филипп Киркоров, Димитрис Контопулос, Сергей Лазарев, Artik & Asti, Димаш Кудайберген, Loboda, Леонид Агутин, Дима Билан) назвали победителей музыкального смотра.

Обладателем статуэтки Приза зрительских симпатий от компании «АРС» стал россиянин MAX BOX.

MAX BOX Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Третье место (статуэтка «Хрустальные волны», диплом и денежный приз в размере 1 млн 190 тысяч рублей) занял Jorge Gonzalez (Испания).

Jorge Gonzalez Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Второе место (статуэтка «Хрустальные волны», диплом и денежный приз в размере 2 млн 310 тысяч рублей) досталось Денице Караславова (Болгария).

Деница Караславова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Обладателем первого места (3 млн 500 тысяч рублей, статуэтка «Хрустальные волны» и диплом) стал Saro Gevorgyan (Армения).

За роскошный вокал и яркую внешность этого красавчика уже прозвали армянским Энрике Иглесиасом.

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