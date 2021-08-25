Марина Федункив приехала на «Новую Волну» с молодым мужем

27 августа Марина Федункив отметит 50-летний юбилей и отпразднует свадьбу с 37-летним бизнесменом Стефано Маджи. Фото: Личный архив

На «Новой волне» 49-летняя Марина Федункив вела «День премьер». Вместе со звездой «Камеди» в Сочи прилетел ее молодой муж-итальянец.

27 августа Марина Федункив отметит 50-летний юбилей и отпразднует свадьбу с 37-летним бизнесменом Стефано Маджи.

Недавно пара тайно расписалась в МФЦ.

На звёздных дорожках «Новой волны» Стефано не стесняется проявлять чувства к супруге: постоянно припадает к ее рукам, обнимает.

А на вечеринке, посвящённой юбилею Николая Баскова, молодой муж Федункив пригласил ее на медленный танец. Символично, что танцевали супруги под хит Аллы Пугачёвой «Любовь, похожая на сон». Ведь когда-то роман Примадонны с юным Филиппом Киркоровым наделал много шума. Так и сейчас в прессе обсуждается разница в возрасте Федункив и ее спутника.

Впрочем, сама Марина на эти разговоры особо не реагирует. Дескать, переживала раньше, а сейчас уверена в чувствах Стефано.

- Конечно же, разница в возрасте меня смущала. Не то, что я человек консервативных взглядов, скорее, лично в себе сомневающийся, - говорит kp.ru юмористка. - А тут не только возраст, но и разница менталитетов, языков. Ну я и думала: ненадолго все это, нельзя волю чувствам давать. Да и не верила, скажу честно, что у меня могут такие яркие отношения случиться могут, уже сколько я с мужчинами обжигалась, что ни отношения – то какой-то облом. И в случае Стефано я по началу глупостями занималась: какие-то испытания ему устраивала. Мол, не выдержит, сбежит. Но нет, он очень четко и деликатно выходил из ситуаций. Позже поняла, что эта самая разница совсем не ощущается, когда людям друг с другом легко и комфортно. И я понимаю женщин, которые встречаются с мужчинами моложе себя: не хочу никого обидеть, но смотрю на мужчин-ровесников, они постарели, какие-то загруженные, тяжелые на подъем, а во мне еще очень много энергии. Со Стефано же мы на одной волне, с ним легко. Когда мы начали встречаться, я прямо-таки почувствовала, что расцвела, помолодела, сбросила вес, стала выглядеть лучше. Мы, кстати, наши отношения не афишировали и про них многие знакомые не знали. Но они видели мои изменения, не понимали причину и говорили мне: «Марина, что случилось, ты так поменялась, от тебя энергия и позитив бьют ключом».

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