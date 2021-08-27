Александр Збруев: «То, что сегодня происходит во многих московских театрах, - ужасно»

Трудно поверить, но это так: в этом году исполняется 60 лет, как пришел в «Ленком» народный любимец Александр Збруев Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Театр подошел к новому сезону во всеоружии. Директор Марк Варшавер похвастался, что почти вся труппа сделала прививку от коронавируса. И те сотрудники, которые привились до 15 июля, получат по три тысячи рублей премии. С этой приятной новости началась традиционная «раздача слонов» и поздравление юбиляров. Целоваться и обниматься привитым лауреатам теперь, конечно, можно.

Трудно поверить, но это так: в этом году исполняется 60 лет, как пришел в «Ленком» народный любимец Александр Збруев. Александр Викторович почти такой же подтянутый, деятельный и улыбчивый, как 60 лет назад. По 45 лет служат в "Ленкоме" актеры Татьяна Кравченко, Александр Сирин и Александр Садо. Их тоже поздравили. В октябре отметят 40 лет спектаклю «Юнона и Авось». Это по-прежнему ленкомовский хит. На ноябрь билеты на спектакль-визитную карточку театра уже проданы (хотя продавались через Интернет по QR-коду).

Александр Викторович почти такой же подтянутый, деятельный и улыбчивый, как 60 лет назад Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Премией Евгения Леонова (2 сентября 95 лет со дня рождения народного артиста СССР) за лучшую мужскую роль наградили Сергея Степаненко (за роль молочника Тевье в спектакле «Поминальная молитва»), Анну Якунину (за роль второго плана в спектакле «Вечный обманщик»). Премию за лучшую женскую роль получила Олеся Железняк (она Голда в «Поминальной молитве»), Александра Волкова - за роль второго плана. За работу в эпизоде наградили Нину Горшкову. Эта актриса, как и Александр Збруев, служит в «Ленкоме» 60 лет. Александр Сирин получил премию за роль второго плана в «Поминальной молитве»… При Марке Захарове такой щедрой «раздачи слонов» не было. Возможно, кто-то и проворчит: мол, это обесценивает саму премию. Но, с другой стороны, в прежние годы сегодняшние лауреаты почти ничего не играли или играли крошечные роли. Зато сейчас они расцвели и стали востребованы, как, например, Олеся Железняк. И чего в этом плохого?

27 августа «Ленком» открыл 95-ый юбилейный сезон Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- У нас талантливая, чудесная, уникальная труппа. Не знаю, есть ли ещё такая в любом другом театре Москвы, - поддержал актеров Марк Варшавер. – А главное - все актеры работают, играют спектакли, причем выступают они не в массовке. В этом ковидном сезоне мы выпустили 6 новых постановок и сделали 92 ввода в текущий репертуар. Почти сотня артистов получили новые роли. Многие наши спектакли зазвучали по-другому. Почти вся труппа «Ленкома» работает. Все актеры поверили, что они очень талантливые. Это помогает двигаться дальше и делать интересные спектакли…

Теперь о наших планах. Уже заключен договор с Леонидом Трушкиным на постановку спектакля «Дальше тишина», - Марк Варшавер рассказал «КП», что в спектакле Трушкина должен играть Геннадий Хазанов. - Заключен договор и с режиссером Александром Морфовым. На завтра запланирована моя встреча с еще одним режиссером. Подробности сообщу позже.

Однако Марк Борисович рассказывал KP.ru, что есть договоренности с режиссером Алексеем Франдетти на постановку музыкального спектакля «Али-Баба и 40 разбойников».

В этом году в труппу «Ленкома» принят Андрей Миронов – сын артистки театра Марии Мироновой. В конце прошлого сезона вышла премьера спектакля «Доходное место», где Миронов-младший сыграл главную роль Жадова. Много лет назад Жадова играл его знаменитый дед в спектакле театра Сатиры в постановке Марка Захарова.

К весне «Ленком» получит еще одну сцену и зрительный зал на 608 мест (в самом театре 625 мест) в Московском дворце молодежи на Фрунзенской.

- Нам нужен филиал, чтобы играть спектакли. Сейчас в нашем репертуаре 22 названия. Скоро появится еще три. Нужна еще одна сцена, оснащенная технически. В марте и апреле мы начнет осваивать сцену на Фрунзенской, - сообщил Марк Варшавер.

После официального открытия сезона, журналисты пообщались с актёрами.

83-летний Александр Збруев занят в 4-х спектаклях театра. Из суеверия Александр Викторович не захотел говорить о планах. Но у театра есть задумка поставить спектакль «Перед заходом солнца» с его участием.

- Я вообще, не понимаю, что такое 60 лет служить в одном театре. Тем не менее, это случилось со мной… Что дальше - поживем увидим, - не без кокетства говорит подтянутый и моложавый Збруев. - Надеюсь, будет продолжена работа над спектаклем «Перед заходом солнца» по Гауптману. Спектакль придуман от и до, осталось только воплотить его на сцене. И найти деньги на эту постановку. Сегодня каждый спектакль напрягает любой театр с точки зрения финансов. Но, думаю, деньги найдутся.

Журналисты спросили Александра Викторовича, как ветерана сцены, что он думает о скандалах, которые захлестнули московские театры…

- То, что происходит в театре им. Ермоловой, - ужасно. Но и во многих других московских театрах тоже не сладко. Настоящую драму переживают актеры. Нет работы. У нас в «Ленкоме», Слава Богу, ничего подобного нет. Марку Борисовичу Варшаверу удается удерживать наш театр на плаву. По сравнению с другими мы живем в шоколаде, в том числе в смысле заработка артистов. Ну или почти в шоколаде, денег никогда не бывает много.

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