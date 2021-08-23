Актеры театра Ермоловой открыто выступили против Олега Меньшикова: «Мы хотим, чтобы его сняли с должности»

Первое собрание было для избранной части коллектива, его провёл худрук Олег Меньшиков в гостинице Ritz-Carlton. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Сегодня прошло сразу два сбора труппы Театра им. Ермоловой. Первое собрание было для избранной части коллектива, его провёл худрук Олег Меньшиков в гостинице Ritz-Carlton. На гламурный бранч пускали только «своих». Охранник, стоявший на входе, сообщил, что аккредитованных журналистов не было. «С журналистами Олег Евгеньевич общаться не будет, - сказала мне некая Ксения, назвавшаяся пиар-директором театра. – Он разговаривает только с теми, кто корректно освещает ситуацию в театре».

«Ситуация» - это скандальное увольнение актеров Ермоловской труппы. В то же самое время, когда Меньшиков заседал в Ritz-Carlton, обиженные им актеры проводили пресс-конференцию в соседнем здании. В отличие от своего худрука, они журналистам были рады.

«КП» уже писала, что под сокращение попали 21 человек, но троих (включая многодетную мать и актрису-предпенсионерку) удалось «отбить» и вернуть в штат.

Началась пресс-конференция с цитаты...

«Я против государственных театров, против госфинансирования…Я за частный театр, - рассказал Меньшиков в интервью Александру Цыпкину, напечатанному в журнале Театра Ермоловой. Оказывается, есть такое издание. - Все эти замечательные помещения продать в частные руки. Ведь как весь мир существует? Собираемся шобла, делает спектакль, играет – ходят люди…И от государства ничего – никаких претензия ни к вам, ни у вас…».

Представьте себе, Олег Евгеньевич против государственных театров. Тогда зачем пришел в один из них руководить? Если он против госфинансирования, тогда почему государственный театр, работающий под его началом, заключает (!) с ним многомиллионные контракты? На сайте госзакупок есть информации, что за полтора года (с 1 января 2020 г. по 31 июля 2021г. ) Меньшиков должен был получить от Театра им. Ермоловой в качестве «гонорара» более 24 миллионов рублей. Это деньги сверх его зарплаты худрука – директора…

- Как можно руководить государственным театром, держа такие мысли в голове? Думаю, такой актив как наше историческое здание, которое расположено напротив Кремля, заставило Меньшикова прийти к нам, - считает актриса Василиса Пьявко, которая чудом «ускользнула» из-под сокращения. Сейчас она борется за своих пострадавших коллег. - Как только к нам пришел Олег Евгеньевич, большая часть труппы осталась без работы. Он сразу снял 85 процентов репертуара, по его распоряжению уничтожили декорации к спектаклям и коллекцию уникальных костюмов… Он снял наши успешные спектакли, вместо них стали играть спектакли его «Товарищества 814». Это его частная антреприза. Сцена государственного театра стала площадкой для его коммерческих проектов. Так образовалась новая труппа, которая сегодня ведёт репертуар. А мы остались без работы. За малейший проступок нам вкатывают выговоры. При этом Олег Евгеньевич постоянно отменяет свои спектакли «из-за болезни»…

Про «болезнь» Меньшикова в театральной тусовки ходят слухи давно. Но публично, вслух на эту тему заговорили впервые.

- Когда Меньшиков пришел в наш театр, было 23 отмены его спектаклей. Он пил как сапожник. И мы его еще жалели – «надо спасать Олежку», - рассказала актриса Наталья Потапова, которая руководит профсоюзом театра.

Актеры вспомнили удивительные гастроли в Самару, которые были сорваны из-за «болезни» худрука: как говорят, он был не в состоянии выйти на сцену. И ладно бы только это… Он запретил всей труппе играть без него.

- Вы представляете, что такое гастроли? Это не только актеров привезти, но и огромные декорации доставить в другой город, - пояснил актер Николай Токарев. – Мы съездили туда и обратно, считай, порожняком за государственный счет.

Актеры объяснили, почему об этих «художествах» своего начальника они раньше молчали. Потому что боялись... Боялись, что уволит, что снизит им категорию. Боялись напрасно: он и уволил, а до этого понизил актерам «андреевской» труппы (Владимир Андреев – прежний руководитель Ермоловского театра – Ред.) категорию. Теперь актеров высшей категории вызывают играть в массовке…

- Ему это было нужно для того, чтобы освободить более высокие категории для своих артистов, - пояснили актеры. - Он уволил наших режиссеров, билетный стол, администратора, кассиров, теперь – взялся за нас. Нас выбрасывают на улицу. Наша возрастная ниша (под сокращение попали в основном актеры 40+) занята. Рассчитывать, что мы устроимся в другой московский театр, не приходится. Поэтому мы хотим, чтобы провели проверку финансово-хозяйственной деятельности театра. У нас много вопросов к департаменту культуры Москвы... Где заканчиваются пределы полномочий нашего руководителя? Мы удручены, что нам назначили худруком человека, не способного к переговорам. Он не умеет и не хочет разговаривать с людьми.

- Когда я подошла к Меньшикову и попросила дать мне работу (актер не может сам себя назначить на роль), он раздраженно ответил: «Что вы ко мне все ходите?». Хотя по закону обязан предоставить нам работу, - рассказала актриса Анна Скварник. - Пришлось писать ему письмо – мое письмо в его приемной не приняли, сказали: отправляйте... почтой. У нас нет диалога с нашим руководителем. Он уходит от разговора и решения проблем. Но пишет нам письма... В одном таком письме, которое он повесил на стену, Олег Евгеньевич сообщил, что о нас думает: что мы - бездари, не умеете играть, не умеете танцевать...

И сам же приглашает бездарных режиссеров, которые ставят бездарные спектакли, которые Меньшиков через несколько показов снимает.

Вы спрашиваете, чего мы хотим?- негодовала Наталья Потапова. - Хотим, чтобы Меньшикова не было в нашем театре. Чтобы его сняли с должности. Чтобы отменили приказ об увольнении наших актеров. Вернули им их квалификации, которые были понижены противозаконно.