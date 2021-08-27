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Происшествия27 августа 2021 17:04

Полиция задержала 25 мигрантов после драки в московском хостеле

Семеро из них арестованы на 12 суток, пятерых будут депортировать из России
Семен ЕЛЕНИН
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Семеро из них арестованы на 12 суток, пятерых будут депортировать из России. Фото: МВД РФ

Семеро из них арестованы на 12 суток, пятерых будут депортировать из России. Фото: МВД РФ

Ссора двух мужчин в хостеле на территории Новой Москвы превратилось в целое побоище стенка на стенку. Инцидент произошел накануне вечером в общежитие на улице Адмирала Корнилова в Коммунарке.

- Как удалось выяснить, сначала поссорились двое иностранцев, ночующих на соседний койках, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Потом к спорам присоединились их земляки, в итоге все переросло в драку, которая выплеснулась в коридор хостела. Приехавшие на вызов сотрудники полиции задержали 25 человек.

По словам нашего источника, все задержанные - уроженцы разных стран Средней Азии.

В пресс-службе столичной полиции отвечают, что после разбирательств семь человек из числа задержанных отправлены под административный арест на 12 суток - за мелкое хулиганство. При этом пятеро из них, как выяснилось, находятся на территории России незаконно, у них просрочены необходимые документы.

- Решается вопрос о вынесении решения в отношении пятерых граждан о неразрешении въезда в Российскую Федерацию и об их депортации, - уточнили в ГУ МВД по Москве.

Нарушителей уже отправили в московский Центр временного содержания иностранных граждан.

На остальных задержанных участников потасовки оформили административные протоколы о нарушении санитарного режима (судя по записям с камер видеонаблюдения, обитатели хостела в общих зонах находились без масок). Им светят штрафы на 4 тысячи рублей.

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