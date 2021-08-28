Ученые нашли идеальный баланс между удаленкой и работой в офисе

Пандемия породила целую массу исследований на тему удаленной работы. Они были и раньше. Но сейчас их стало очень много Фото: Shutterstock

«Я уже 17 месяцев работаю на кухне. Позавтракали, разложил компьютер и работаю. Собрал обратно – пообедали. Разложил снова. И так до вечера. Любимая фраза маленькой дочки: «Ну что, коллеги!?», - примерно так расписал мне прелести удаленной работы знакомый айтишник.

Но хотя временами ему бывает сложно (например, когда дочка болеет и пропускает детский сад), отказываться от удаленки он не хочет. Потому что ездить в час пик и тратить каждый день минимум два часа на дорогу он не хочет больше.

ДОВОЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ – ВЫШЕ ПРИБЫЛЬ

Пандемия породила целую массу исследований на тему удаленной работы. Они были и раньше. Но сейчас их стало очень много. Результаты пока разнонаправленные. Кто-то убежден, что продуктивность работников вдали от офиса только растет. Мол, довольные жизнью и не уставшие от дороги сотрудники трудятся эффективнее. А кто-то считает, что домашние отвлечения съедают все сэкономленное на дороге время.

- Трансформация трудовой жизни будет иметь болезненные последствия для многих компаний, работающих в центральных частях крупных городов. Число поездок на общественном транспорте и продажи в кафе падают, а спрос на недвижимость в зеленых пригородах растет. В 2020 году американцы тратили больше времени на досуг и домашние дела, - пишет Bloomberg.

В 2013 году исследование Николаса Блума из Стэнфордского университета показало, что работа на дому повышает производительность на 13%. А исследование Оксфордского университета в 2019 году - что довольные менеджеры сделали больше продаж. Тем не менее до коронавируса никто не делал долгосрочных исследований. Одно дело – посидеть дома неделю или даже месяц. И совсем другое – работать так на постоянной основе.

- Кажется почти очевидным, что в будущем будет значительно больше удаленной работы. Это изменит характер работы и способ ее выполнения, - заявил недавно председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Но сколько именно удаленки полезнее всего для экономики? И нет ли здесь подвоха?

ДОМАШНИЕ ОТВЛЕЧЕНИЯ И ИГРЫ С ДЕТЬМИ

- Несмотря на весь оптимизм, окружающий эти тектонические сдвиги, некоторые экономисты проявляют осторожность. Хотя недавнее исследование Федерального резервного банка Сан-Франциско признает, что радикальные изменения в способах ведения бизнеса людьми могут повысить эффективность, оно предостерегает от того, чтобы считать недавний рост производительности труда результатом большего количества домашней работы, - пишет Bloomberg.

К примеру, большинство менеджеров жалуются, что им трудно организовать сотрудников на удаленке. Онлайн-встречи проходят не так эффективно. И многие вопросы решаются дольше. Особенно если речь идет о сотрудниках, плохо знакомых друг с другом или никогда не видевшихся вживую.

- Исследование, проведенное Чикагским университетом, показало, что работники дольше выполняли ту же самую задачу, поскольку во время рабочего дня они отвлекались на домашние обязанности и уход за детьми. В отчете также говорится, что люди, работающие на дому, могут преувеличивать свою продуктивность в опросах, чтобы стимулировать принятие этой практики, - пишет Bloomberg.

ДВА-ТРИ ДНЯ В НЕДЕЛЮ - ИДЕАЛЬНО

По данным недавнего исследования с участием более 30 тысяч сотрудников в США, работа на дому примерно один день в неделю повышает производительность на 4,8%.

Большинство компаний, не понимая, какое решение будет самым правильным, пошли на компромисс. Часть дней сотрудники работают в офисе, а часть – из дома. Это позволяет получать максимальный эффект.

- Множество компаний, новых и старых, хотят сочетать преимущества удаленной работы с эффективностью личных встреч. Google позволит сотрудникам провести два дня «там, где им лучше всего». И рабочие, и менеджеры склонны говорить, что два-три дня в неделю работать на дому - это идеально, - делает вывод Bloomberg.

Правда, есть маленький нюанс. По данным McKinsey Global Institute, в то время как гибридная работа укореняется среди образованных, хорошо оплачиваемых сотрудников, меньше половины работников в принципе имеют такую возможность. К примеру, в Великобритании всего 36% людей выполняли некоторую работу из дома в течение 2020 года, даже во время карантина. Всем остальным удаленка только снится.

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