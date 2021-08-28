Лера Кудрявцева угодила в скандал с известным режиссером: "Прежде чем раскрывать свой грязный рот, проверьте информацию"

Лера Кудрявцева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лера Кудрявцева со сцены прошедшей в Сочи "Новой волны" позволила себе нелестно высказаться в адрес режиссера Сарика Андреасяна. Возмущенный мужчина поспешил жестко осадить блондинку.

Лера Кудрявцева несколько дней назад выставила Сарика Андреасяна в невыгодном свете. Телеведущая высказалась о качестве творений режиссера со сцены "Новой волны": "...их, как фильмов у Сарика Андреасяна очень много, но, как говорится, хорошего мало".

Когда режиссер узнал об этом, то отреагировал очень агрессивно. Задетый за живое Сарик закатил настоящий скандал. "Лерочка, а вам эти тексты пишут, или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала?", - возмутился 37-летний Андреасян.

После чего напомнил о собственной значимости. "Вы, в принципе, не понимаете, кто я? Или живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших, плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите, и тупую шутку, которую вам написали люди, плохо понимающие киноиндустрию. Мне просто стыдно за вас", - сказал, как отрезал, оскорбленный кинодеятель.

Напомним, Сарик Андреасян дебютировал как режиссер в 2009 году с комедией "ЛОпуХИ". Критики ругали фильм за непритязательный юмор и невнятный сюжет. Затем под его руководством вышел фильм "Служебный роман. Наше время", в котором снялись Светлана Ходченкова и Владимир Зеленский. Как и все остальные попытки снять ремейк советской культовой классики, новый "Служебный роман" был плохо принят и критиками, и зрителями. Комедию "Беременный", в которой главную роль играет Дмитрий Дюжев, многие кинообозреватели сочли плагиатом на фильм "Джуниор" с Арнольдом Шварценеггером. Картину "Тот еще Карлосон" с Михаилом Галустяном критиковали за крайне убогие спецэффекты и недетский юмор в детском фильме. В 2017 году Сарик выпустил на экраны кинокомикс "Защитники", который многие восприняли как "наш ответ «Мстителям»". Фильм о созданных в Советском Союзе супергероях стал одним из самых громких кассовых провалов последних лет. При бюджете в 323 млн рублей (из которых 200 миллионов составили полученные от государства деньги) "Защитники" собрали в прокате всего 262 млн рублей. Кинокомикс вошел в десятку худших фильмов всех времен.

Кроме того, режиссер весьма едко прокомментировал творчество многих своих успешных коллег. Так, по его мнению, Квентин Тарантино и братья Коэны снимают "не зрительское кино", Вуди Аллен "не делает ничего сложного". А "Королевство полной луны" Уэса Андерсона назвал "высшей степенью дебилизма".