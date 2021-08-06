Лера Кудрявцева сняла обручальное кольцо

Лера Кудрявцева дала серьезный повод для тревог и волнений Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лера Кудрявцева не раз признавалась, что ее путь к счастью был сложен и тернист. В 2013 году она вышла за хоккеиста Игоря Макарова. Вместе они растят очаровательную дочку Машу. До союза со спортсменом телеведущая была замужем дважды. От барабанщика группы "Ласковый май" Сергея Ленюка она родила сына Жана. Вторым супругом теледивы был бизнесмен Матвей Морозов. Кудрявцева особенно настрадалась со вторым избранником. И вот теперь поклонники переживают за звезду. Фанаты боятся, что отношениям блондинки с третьим мужем пришел конец.

Лера Кудрявцева дала серьезный повод для тревог и волнений. Известная российская теледива, которой недавно исполнилось 50 лет, поделилась свежими фотографиями из Турции, где отдыхает с молодым мужем Алексеем Макаровым и дочкой Машей.

Эффектная блондинка показала роскошные южные виды, столы с бесплатной едой, море и чистейшую голубизну бассейнов. Не забывает Лера демонстрировать и себя. Звезда позировала в бассейне в черном бикини в рюшах.

Вот только внимание фолловеров привлекла не столько идеальная фигура знаменитости, сколько отсутствие на том самом пальце обручального кольца. Более того, сняла она и перстень с внушительным бриллиантом. А ведь телеведущая никогда не расставалась ни с украшением, преподнесенным ей Игорем на помолвку, ни, собственно, с самим обручальным кольцом.

Народ забил тревогу. Неужели в звездной семье случился разлад.

Отметим, муж младше Леры Кудрявцевой на 16 лет. Знаменитость не исключает, что ее благоверный может найти себе новую возлюбленную. Поэтому Лера согласилась отпустить Игоря Макарова с миром. "Если найдет девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу! А что я могу сделать?", - говорила Лера.