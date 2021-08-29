Как переехать без проблем и пожара: четыре шага, которые помогут не сойти с ума

Рассказываем, как переехать на новое место, не потратив лишних сил и нервов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Конец августа-начало сентября — традиционное время переездов. У кого-то начинается учеба в другом городе, кто-то выходит на новую работу и по этой причине решает снять жилье в другом районе, а кто-то по старой школьной привычке именно с сентября начинает новую жизнь. Переезжать в новокупленную квартиру тоже удобнее всего в начале осени, за лето докончив там ремонт.

Как не превратить переезд в проблему, равную трем пожарам? Лайфхаками поделились эксперты компании «Метриум».

Шаг 1. Оставляем все лишнее в прошлом

Переезд с квартиры на квартиру – отличный повод избавиться от лишних и ненужных вещей. Эксперты предлагают такой подход: все накопившиеся в старом жилище вещи распределить на три категории.

Первая - одежда, мебель, предметы интерьера, которые переедут с вами на новую квартиру. Вторая - вещи в хорошем состоянии, которые по той или иной причине в новых обстоятельствах будут не нужны. Их можно выставить на продажу через соответствующие сайты в интернете или, если неохота возиться, просто подарить соседям и друзьям. Ну или оставить новым жильцам, если они не против.

Предварительно стоит сделать замеры помещений в новой квартире. Это позволит понять, что получится с собой забрать, а что лучше продать или отдать.

Третья категория – все старое, сломанное, непригодное. Одежда, мебель, кухонные принадлежности, гаджеты. Переезд — прекрасный повод избавиться от всего этого хлама и отправить его на помойку. Эксперты напоминают, что при этом можно проявить сознательность и какие-то вещи сдать на переработку (скажем, отслужившие свой век гаджеты лучше не выкидывать в обычную мусорку — крупные сети, торгующие электроникой, нередко организуют прием таких «отходов»).

Переезд с квартиры на квартиру – отличный повод избавиться от лишних и ненужных вещей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Шаг 2. Продумываем систему

Даже в таком, казалось бы, простом процессе, как сбор вещей, важна система. Не смейтесь — не подумаете о системе, потом долго будете вспоминать, в какой коробке что лежит и куда вы запрятали то, что вам на новом месте резко понадобилось в первую очередь.

Вот несколько вариантов, как систематизировать вещи. Например, можно использовать покомнатный подход. В одну коробку - то, что будет храниться в спальне, в другую – все для кухни. Еще вариант – разделить по типологии: отдельно одежда, отдельно обувь, отдельно кухонные принадлежности, посуда. Можно придумать что-то свое — эти примеры чисто для вдохновения. Вне зависимости от того, какой подход вы выберете, очень рекомендуется пронумеровать коробки и нанести на них крупные надписи или приклеить яркие стикеры.

Даже в таком, казалось бы, простом процессе, как сбор вещей, важна система. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Шаг 3. Семь раз отмеряем

Теперь надо спланировать, как собственно переезжать. Вы уже понимаете, какой объем вещей надо перевезти: это три коробки и чемодан или диван, два шкафа, пианино и дюжина габаритных коробок с вещами. В первом случае реально переехать своими силами, во втором не обойтись без помощи сторонних исполнителей.

Также следует примерно рассчитать, за сколько заходов вы переедете. Если вы переезжаете со всей обстановкой, не стоит пытаться все перевезти за один раз, лучше - в несколько заходов. В первую очередь вывозится габаритная мебель и бытовая техника. Это позволит избежать сложностей при ее установке в квартире, уже забитой коробками и чем-то еще. Только после того, как все крупное расставлено и подключено, можно перевозить мелкие вещи.

В некоторых случаях реально переехать своими силами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

НА ЗАМЕТКУ

Есть такой прием планирования: распределить, что вы сделаете за месяц, за 10 дней и за день до переезда. Так, за 30 дней можно начать продавать или раздаривать ненужные вещи и мебель. За 10 дней – приступить к упаковке, выбросить лишнее и договориться с компанией-перевозчиком о дате переезда. За день – закончить сборы.

Шаг 4. Выбираем перевозчика

Возможный вариант — попросить о помощи с погрузкой-разгрузкой друзей, а для перевозки использовать грузовой каршеринг (если личного автомобиля нет или в него нужные предметы не влезут).

Если это определенно не подходит, придется обратиться к профильным компаниям. Выбор лучше остановить на крупных фирмах, давно работающих на рынке и имеющих свой обширный автопарк и свой штат работников. Такие организации обычно предлагают не только банальную погрузку-разгрузку и перевозку, но и такую услугу, как переезд под ключ. Эта опция включает упаковку вещей, разборку мебели, непосредственно загрузку, перевозку, разгрузку и сборку мебели на новой квартире. То есть вы будете избавлены от большей части хлопот. В зависимости от объема того, что нужно перевезти, это обойдется как минимум в 20-25 тысяч рублей (в Москве, в регионах цены могут быть другими). Но в случае, если нет времени и сил лично заниматься переездом, это может оказаться спасением.

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