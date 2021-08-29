Поисковики рассказали о еще одной двухлетней девочке, несколько дней выживавшей в лесу: «Она лежала в буреломе и скулила»

Люда Кузина из Смоленской области со своей мамой. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Громкая история с поисками маленькой Людочки Кузиной из Смоленской области до сих пор вызывает много вопросов.

Коротко:

- Девочка, которой всего 1 год и 9 месяцев, пропала с участка на окраине леса около 10:00 17 августа.

- Мама оставила Люду и вторую дочь (4,5 года) во дворе и пошла поговорить с соседкой. Вскоре старшая прибежала к маме, Люда оставалась на участке.

- Вернувшись домой (подсчитано, что прошло 13 минут) женщина не нашла ребенка. Начались поиски.

- В поисках девочки участвовали в общей сложности 780 человек - поисковики, местные жители, полицейские, сотрудники МЧС и проч.

- Было известно, что на ребенке не было ни одежды, ни обуви.

- На четвертые сутки поисковикам удалось найти девочку - в 4 км от места исчезновения. При этом многих удивило, что после трех проведенных в лесу ночей (во вторую ночь была гроза, температура опускалась до +10) Люда не выглядела изможденной голодом. Девочка плохо говорит и до сих пор непонятно, что она пила все это время, чем питалась. Несмотря на холодные ночи и отсутствие одежды, у нее даже насморка нет.

По одной из версий, девочка какую-то часть этих четырех суток, пока ее искали, могла быть вовсе не в лесу. Например, идут разговоры, что (теоретически) ее мог приютить кто-то из местных жителей, но когда услышал о широкомасштабных поисках, побоялся, что обвинят в похищении ребенка и еще чем-то нехорошем и - вернул девочку в лес, по пути следования поисковиков. (К слову, никаких повреждений в области половых органов медики не зафиксировали).

Словом, вопросов остается много. Мало кто верит, что девочка, которой и двух лет нет, вот так, без всяких последствий для здоровья, могла провести в лесу четыре дня и три ночи…

Между тем опытные поисковики вспомнили еще одну похожую историю, когда сотни человек искали в лесу двухлетнюю девочку.

«ОТОШЛА НА ДЕСЯТЬ МИНУТ»

Даже странно. Обстоятельства - очень похожи. Но та история почему-то не вызывала такого большого ажиотажа на всю страну. Хотя загадок тоже было хоть отбавляй.

Итак, 4 сентября 2019 года. Село Красное Тарногского района Вологодской области (до самой Вологды отсюда 350 км).

Василиса Пекур ушла в лес, ее искали три дня. Фото: СОЦСЕТИ

Василиса Пекур в то утро играла в песочнице на окраине села со своими сестрами - 4 и 6 лет. Мать потом рассказывала, что буквально на 10 минут отлучилась, чтобы покормить младшего ребенка, грудничка. Вернулась, Василисы нет, а старшие дети даже не могут объяснить, куда она делась. Женщина оббежала соседей и все окрестности. Безуспешно. Позвонила в полицию.

Искать ребенка в глухое село поехали поисковики из Вологды, Череповца и даже других областей. Буквально через сутки общее число участвующих в поисках перевалило за 400. Привлекли кинологов с собаками. Местность осматривали сверху с помощью квадрокоптера. Из областного центра даже специальный аппарат выписали - чтобы обследовать дно местной реки.

Это уже сентябрь. Температура по ночам падала до +6. При этом из песочницы девочка пропала в одном только платьице и колготках.

Нам удалось пообщаться с одним из участников тех поисков. Руководитель поисково-спасательного отряда «Мещера» Евгений Ильин (позывной Крокодил) рванул из Рязани с женой и еще несколькими волонтерами на машинах - до Красного по трассе предстояло промчать почти 1000 километров.

Поисковик Евгений Ильин Фото: СОЦСЕТИ

ПРОШЛА ВСЕГО КИЛОМЕТР

- Мы добрались уже на третий день поисков, пришли в штаб, нам поставили задачу, - рассказывает Евгений. - Я увидел на территории, которую нам предстояло обойти, небольшую ложбинку. И предложил: давайте попробуем там. Знаете, есть такая поисковая теория, которую никто не подтверждает, но и не опровергает - выбившись из сил после долгих блужданий люди, особенно дети и пожилые, идут уже не особо разбирая дороги туда, куда легче идти. Лощина шла под уклон. Вот я и подумал…

В итоге девочку там и нашли. Первой к ней подоспели местные жители, тоже участвовавшие в поисках.

- Василиса была очень слаба. Она запуталась в кустах, просто лежала и скулила… Уставшая, истощенная, почти без одежды. (Белого платья в синий горошек, в котором девочку видели у песочницы, на ней уже не было, - Авт.).

Сильно ободранную о ветки малышку укутали в плед и доставили к медикам.

К слову, по прямой от песочницы до места, где нашли кроху, - всего около километра. Потому тогда тоже возникли кривотолки. Мол, этот квадрат поисковики должны были уже несколько раз отутюжить. Не иначе, как девочку какое-то время кто-то прятал.

- Нет же, конкретно в том месте никто до этого почему-то не проходил, - уверен Ильин. - И девочка действительно была очень слаба, как могло быть через три дня без пищи и еды. Поймите главное: оказавшись в лесу, такой маленький человечек даже не понимает, что съедобно, а что нет.

Медики подтверждали: у девочки переохлаждение и сильное обезвоживание.

По словам очевидцев, от слабости Василиса даже говорить не могла, только тихо постанывала.

Слава богу, в итоге спасли, выходили.

В ЗОНЕ ПОИСКА ОКАЗАЛСЯ МЕДВЕДЬ

Супруга Евгения Ильина Римма тоже участвовала в поисках Василисы. Интересно, что буквально за несколько дней до этого, в августе того же 2019 года, Римма вместе с другими поисковиками прочесывала леса Нижегородской области в поисках другой маленькой девочки. Пятилетняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа, уйдя со двора в селе Степановка.

Пятилетняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа 2019 года Фото: СОЦСЕТИ

Местность сложная: село почти заброшенное, сразу за ним начинается бурелом, а леса здешние - заболоченные.

Поисковики, сотрудники полиции и МЧС искали «ногами» в лесу. Сверху сквозь деревья девочку пытались разглядеть с вертолетов и с помощью квадрокоптеров. Водолазы проверяли все окрестные водоемы.

Девочки нигде не было.

На второй день стало совсем страшно: волонтеры сначала в зоне поиска набрели на следы медведя, а потом и воочию увидели хищника издалека. На место вызвали лесников и егерей. Оставалось только молиться, чтобы зверь не набрел на малышку… В буквальном смысле молиться - в окрестных церквях священники читали прихожанам молебны о спасении маленькой Зарины.

Слава богу, девочку нашли на четвертый день - услышали слабые крики и пошли на голос. Зарина застряла в куче бурелома. Об этом, кстати, многие поисковики говорят - захламленность российских лесов упавшими деревьями становится настоящей проблемой. Многие лесные «потеряшки», даже вполне взрослые и сильные, в какой-то момент оказываются в настоящей западне, из которой без посторонней помощи и не выбраться.

Зарину нашли на четвертый день. Фото: СОЦСЕТИ

«ХОРОШО, ЧТО НЕ ЕЛА НЕИЗВЕСТНЫХ ГРИБОВ И ЯГОД»

Позже девочка объясняла, что ушла со двора без спроса (дома был один из родственников), чтобы найти бабушку, которая ушла в лес за грибами. При этом прихватила с собой пакет для грибов.

- Вечером пошел дождь, был сильный гром, Зарина говорит, что испугалась, кричала, звала бабушку, - рассказывали родители девочки. - От дождя она пряталась, натянув сверху пакет. Футболка оставалась сухой, а шорты промокли. В мокрой одежде было еще холодней. Поэтому, говорит дочь, она выбросила шорты. Спала эти три ночи на земле, подкладывая под себя пакет, чтобы не промокнуть. Говорит, что все это время она ничего не ела - ни грибов, ни ягод. Врачи, кстати, сказали, что это правильно. Дочь ведь не умеет различать, где съедобные грибы и ягоды, а где несъедобные. Такая «еда» могла ее запросто убить.

У спасателей девочка сразу же попросила воды и тортика, о котором уже несколько дней фантазировала себе - «ничего, меня сейчас найдут и накормят вкусным тортом». Следующие полторы недели она провела в больнице, под витаминными капельницами.

После таких историй случай Люды Кузиной из Смоленска вызывает вопросы даже у многих опытных поисковиков. Да, и двухлетняя Василиса, и пятилетняя Зарина тоже справились, выжили, но из леса их выносили на руках, от голода и обезвоживания дети даже говорить не могли. Людочка же, по словам волонтеров, встретила их в хорошем настроении, ей даже медицинская помощь толком не понадобилась. И что это? Обыкновенное чудо, которое не требует объяснений? Результат закаливания с первых месяцев жизни, которое практикуют в семье Кузиных? Или есть тут все-таки какая-то загадка?

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что на самом деле произошло с малышкой в смоленском лесу: Потерялась, похитили или кто-то оберегал ее в дни поисков

Наши журналисты изучили странности поисков девочки Люды и версии случившегося (подробности)

"Ура! Нашлась!": 5-летняя Зарина Авгонова блуждала в лесу почти четыре дня

Почти четыре дня продолжались поиски 5-летней Зарины Авгоновой. По последним данным, ее искали более 900 человек. Волонтеры постоянно сообщали о найденных следах. Казалось, что Зарина ходит кругами – доходя до оврага, она поворачивала назад в лес. Но поздно вечером 21 августа волонтеры нашли девочку. Живой (подробности)