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Общество28 августа 2021 1:00

Что на самом деле произошло с малышкой в смоленском лесу: Потерялась, похитили или кто-то оберегал ее в дни поисков

Наши журналисты изучили странности поисков девочки Люды и версии случившегося
Наталья ВАРСЕГОВАНаталья ВАРСЕГОВА
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Ребенок был найден исцарапанным, покусанным клещами и с синюшными ножками.

Ребенок был найден исцарапанным, покусанным клещами и с синюшными ножками.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Продолжение. Часть первая и вторая.

Как это произошло

17 августа. Около 10 утра 29-летняя Антонина Кузина, оставив маленьких дочек Алю (4,5 года) и Люду (1 год и 9 месяцев) во дворе дома, отлучилась на несколько минут к соседке. Глава семейства Никита Кузин уехал по делам в райцентр.

Спустя несколько минут вслед за мамой побежала Аля. Ей хотелось поиграть с подружкой, которая живет там же. Антонина, заметив старшего ребенка, следила, когда на тропинке появится младшая дочь. Та всегда ходила за Алей хвостиком. Но малышки не было.

Позже спасатели подсчитают: с момента ухода мамы со двора и до начала поисков прошло всего 13 минут.

На усадьбе Кузиных небольшой домик.

На усадьбе Кузиных небольшой домик.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Кузины живут в урочище Шлыково Темкинского района Смоленской области. Там в пяти километрах от ближайшей деревни Кобелево расположился небольшой поселок. На просторных участках (у Кузиных, например, более 70 соток) построены частные дома. Кто-то живет там постоянно, кто-то, как Кузины, только летом. Кругом лес. Есть три речки - Угра, Воря и Уйка. По лесным дорогам проезжают разве что туристы, стремящиеся по выходным на берег Угры.

Здесь все друг друга знают, поэтому дети гуляют относительно свободно.

- Как и в любой деревне, - объясняет Антонина Кузина. - Мы по хозяйству хлопочем, дети играют во дворе или бегают к соседям. В лес не суются. Там очень много крапивы, даже вдоль дорог. Поэтому нам и в голову не могло прийти, что наша Люда уйдет покорять лесную глушь.

Начало поисков

Так продирались мы по маршруту малышки Люды.

Так продирались мы по маршруту малышки Люды.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Но Люда ушла. Да так стремительно, что за считаные минуты скрылась невесть куда по лесной развилистой дороге. По какой из развилок она пошла - неизвестно. Драматизма добавляет то, что малышка ушла абсолютно голой и босой.

До 14.00 родители и соседи искали девочку самостоятельно. Обежали все дворы, ближайшие дороги, обследовали берега рек, прудов, осмотрели колодцы. Ребенок пропал, казалось, бесследно.

К 15.00 на место приезжает первая группа МЧС. Именно они обнаружат пять детских следов возле мостика через реку Уйка. Два - на одном берегу, три - на другом. Все ведут в сторону от дома.

Так было определено направление поисков. Спасатели, полиция и кинологи начали прочесывать местность за Уйкой. Но ребенка не было.

Люда с мамой на детской площадке смоленской больницы.

Люда с мамой на детской площадке смоленской больницы.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Ее след не взяли даже собаки. Одна чуть покружила и уселась возле моста. Вторая уверенно пошла к соседям, но потом вернулась обратно во двор Кузиных. И все.

Странный писк собаки

К 21.00 в урочище приехали волонтеры поискового отряда «Сальвар», чуть позже «Лизы Алерт». Всего на поисках побывало больше 500 человек. Запустили коптеры с тепловизорами, разбились на группы и в режиме тишины прочесывали лес.

- В ту ночь было невероятно тихо, - вспоминает одна из соседей Кузиных - Елена Майорова. - Мы шли по лесу, не переговариваясь друг с другом. Нужно было слышать тишину и ни в коем случае не пропустить плач ребенка. Но мы ничего не слышали.

- В каждой группе обязательно была молодая женщина, которая нежно, как мама, звала Люду, - объяснял мне руководитель «Сальвара» Юрий Василевич. - Громких криков ребенок испугался бы, а на мягкий зов, наоборот, мог отозваться.

В какой-то момент в лесу послышался странный писк. Стоп! Работы прекратились.

- Людочка-а-а… - позвала одна из женщин. В ответ - тишина.

- Люда-а-а... - Снова тихо.

- По-моему, это была собака, - сказал кто-то из местных участников поиска.

- Что за собака? Покажите ее, - попросили поисковики. Собаку нашли в одном из домов, рядом с лесом.

- Мы ее почти что пытали, чтобы запищала, - рассказывал Юрий Василевич. - В итоге она издала тот странный писк, и мы поняли, что там, в лесу, не ребенок пищал.

Забегая вперед, отметим: когда мы, журналисты, пытались пройти по маршруту Люды, нас сопровождал странный собачий вой. Жуткое, надо сказать, ощущение…

Гроза ночью

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Во вторую ночь над урочищем прошла гроза. Столь мощная, что все взрослые закутались в куртки и прекратили поиски. Идти по лесу под проливным ливнем было нереально. Температура тогда опустилась до 10 градусов.

Где в этот момент была голая Людочка? Под каким кустом ее застала гроза? Или она пряталась от нее под поваленным деревом?

- В таком возрасте у детей нет паники, но они боятся двух моментов - темноты и громких резких звуков, - объясняла нам мама девяти детей, автор блога о материнстве Алеся Лавриенко.

Ночная гроза - самое, простите, удачное стечение обстоятельств, чтобы напугать потерявшуюся малышку. Минимум, что она должна была начать делать, - это звать маму, максимум - громко плакать.

Думаем, никому из родителей не нужно объяснять, что дети в моменты испуга оглушительно кричат и рыдают.

Но ливень стих, а в лесу снова тихо. Ни звука, ни намека на то, что где-то прячется маленький ребенок. Странная история.

На третий день надежд на спасение Людочки остается все меньше. Волонтеры развернули поиски в другом направлении, не ориентируясь на те следы у мостика. Начали прочесывать лес на другом берегу Уйки и еще дальше.

Следователи тем временем опросили родителей ребенка, жителей окрестных деревень, отрабатывая версии убийства, похищения, несчастного случая. Кузиных и других соседей свозили на полиграф. Но тот, судя по всему, ничего подозрительного не выдал.

Люду нашли после обеда 20 августа. Она лежала в жутком буреломе. Любопытная деталь. Сначала поисковики услышали тот же странный писк, что прозвучал в первую ночь. Махнули рукой - собака. Но на всякий случай позвали: «Люда!» В ответ - детский слабый голос: «Мами».

И вот поди разбери теперь - собака ли пищала в ту первую ночь…

Ребенок был найден исцарапанным, покусанным клещами и с синюшными ножками.

- Такие же ноги бывают у взрослых потеряшек, - уточнил Юрий Василевич.

Но удивительно бодрым. Малышка назвалась нашедшим ее людям принцессой, попросила кушать и пить. Размятую в воде вареную картофелину слопала за обе щеки. Затем принцессу увезли на скорой в смоленскую больницу. Через несколько дней выписали, так как состояние ребенка было удовлетворительным. У малышки даже соплей не появилось, не то что простуда или пневмония от переохлаждения.

Пожелаем нашей героине всего самого лучшего и перейдем к неудобным вопросам.

Почему собаки не взяли след?

Кинолог, эксперт международной категории Владимир Уражевский уверен: на поиски Людочки привезли неподготовленных собак.

- Собака всегда, 100 процентов, найдет человека, - объясняет он. - У каждой собаки от двух до четырех миллионов носовых рецепторов. Она может взять любой запах. Нет ни одного аппарата, который мог бы заменить нос собаки. Просто в данном случае или на место привезли неподготовленного кинолога и собак, которые не смогли грамотно сработать. Или девочку кто-то подхватил в машину и увез.

В пользу первого предположения эксперта вспоминается история с нашумевшими два года назад поисками опять же в смоленских лесах 16-летнего подростка Влада Бахова, который пропал во время дружеской вечеринки. Компания отмечала чей-то день рождения. Далеко не трезвый Влад отошел в лес и не вернулся. Тогда собака тоже не взяла след. Покружилась по местности и остановилась у дороги. Останки парня нашли спустя 9 месяцев в лесу в полутора километрах от места гулянки.

Версию с похищением тоже нельзя отметать. И вот почему.

Могли ли ее прятать в первые дни поисков?

По официальной версии, голая и босая малышка шла по лесу несколько дней. Для чистоты эксперимента наш журналист побывала в этом лесу, разделась и не смогла толком шагу ступить, потому что везде злая крапива. Но там и без крапивы ребенку надо было постоянно через коряги, бурелом перелезать или ползком под стволами пробираться. Воды в лесу нет. Разве что девочка выходила на дорогу, пила из лужи. Но не могла же она потом снова возвращаться в крапиву в лес? Иначе бы ее заметили.

Но кто мог ее похитить?

На карте видны рядом две деревни - Замыцкое и Кобелево. Но от Замыцкого до урочища - 7 - 8 км. От Кобелева - 5 км. Там примерно три десятка домов.

Еще ближе фермерский дом, в километре от которого девочку и нашли.

Мы приехали к нему. Приличный культурный мужчина с женой. Два сына - лет 6 - 8 на вид. Дети вежливые, здороваются. На великах ездят по тем дорогам, где искали девочку.

Фермера следователи возили на полиграф. Жену - нет. Дом и постройки, как оказалось, не обыскивали. Поэтому можно предположить, что некий полусумасшедший, например, из Кобелева, мог ехать или идти со сбора грибов, увидел на дороге девочку и привез домой. Может быть, хотел потом «героически отыскать» ее в лесу? Но испугавшись масштабных поисков, передумал и «вернул» ребенка в лес спустя пару дней. Но как он остался незамеченным, когда лес прочесывали и по земле, и с воздуха?

Мы не утверждаем, что так и было. Но давайте посмотрим на температурный график тех дней.

день месяца // утро // вечер

17 августа // 28°C // 23°C

18 августа // 26°C // 16°C

19 августа // 19°C // 14°C

20 августа // 23°C // 16°C

Ночами, понятно, было холоднее. Мы уже писали, что температура опускалась до 10 градусов.

Достаточно холодно даже для взрослого человека. Да, родители закаливали Люду, но они явно не готовили ее к такому экстриму. Следовательно, логично предположить, что ребенок не все три ночи и четыре для бродил по лесной глуши.

Почему она не плакала?

Внимание на ножки девочки. Опухшие, синие, исцапарапанные от долгой ходьбы по лесу.

Внимание на ножки девочки. Опухшие, синие, исцапарапанные от долгой ходьбы по лесу.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Повторимся. Люде Кузиной 1 год и 9 месяцев. В таком возрасте ребенок не может обходиться без родителей. Питье, еда, игра, прогулки и т. д. - только со взрослыми.

И вдруг Людочка остается один на один в глухом лесу и выживает без еды 4 дня и 3 ночи.

Допустим, она пила из луж. Но что она ела? Вероятно, могла срывать листики или грызть веточки. Но этого явно недостаточно для работы организма в полную силу, чтобы уберечься от переохлаждения.

По словам экспертов, дети в таком возрасте не паникуют. Нет еще понятия страха и смерти. Они - как центр мира. Закрывая лицо ладошками, они уверены, что спрятались.

Но ребенок всегда кричит от боли. Даже если малыш упал, он все равно хнычет. Устал, садится на попу и плачет. К слову, на такую логику рассчитывали все, кто искал Люду в лесу. Но никто не слышал плача ребенка.

Есть еще одна версия

Девочка в лесу была не одна. Не исключено, что где-то в чащобе могут жить отшельники, таких много летом по лесам обитает. Уходят в самую глубь, подальше от людей и мира. Питаются рыбой, ягодами, грибами. Одеты кое-как. В лесу их все равно никто не видит. Что если Людочку встретил один из таких лесных обителей. Вывести ее к людям не хотел или боялся, что его будут подозревать в похищении ребенка. Но пока шли поиски, укрывал ее от грозы и оберегал от опасностей словно ангел-хранитель. Он же мог утешать ее в минут плача.

Но, разумеется, это лишь версии.

Выживала 4 дня в лесу
Двухлетняя девочка 4 дня провела в лесу. Голая, без еды и воды. То, что ее нашли живой, никак иначе как чудом не назовешь. Корреспондент «КП» Наталья Варсегова решила пройти тем же маршрутом, что и маленький ребенок. И вопросов по загадочному спасению малышки стало еще больше…

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