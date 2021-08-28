Жену-миллионершу Прохора Шаляпина после свадьбы в тяжелом состоянии положили под ИВЛ

Прохор Шаляпин женился на Татьяне Клаудиа Дэвис Фото: из личного архива

Не успели поклонники Прохора Шаляпина порадоваться за своего кумира, который женился на миллионерше, как случилось страшное. 42-летнюю красавицу-блондинку Татьяну Клаудиа Дэвис, как две капли воды похожую на Леру Кудрявцеву, увезли в клинику в тяжелом состоянии сразу после свадьбы.

Прохор Шаляпин - мужчина видный. Нет ничего удивительного в том, что и в жены он взял себе даму с большими возможностями. У Татьяны Клаудиа Дэвис семейный бизнес в Канаде. А еще недвижимость в Монако и Мексике.

37-летний красавец обхаживал фигуристую миллионершу не один год. Свадьбу сыграли с особым шиком. Банкет, на который прекрасная Татьяна потратила 15 миллионов рублей, состоялся в фешенебельном отеле в Лас-Вегасе.

Счастью молодых радовались друзья и поклонники. Они лакомились черной икрой и лобстерами, запивая деликатесы наивкуснейшим игристым.

Однако на днях произошло то, чего никто не ожидал. Татьяне после свадьбы стало худо. Ее увезли в клинику в тяжелом состоянии, передает "Экспресс-газета".

"Мы после свадьбы должны были поехать к ним в гости в их мексиканское поместье. Татьяне все хуже. Когда приехала скорая помощь, ей поставили витаминную капельницу за 4500 долларов. Но после этого ее состояние стало еще более тяжелым. Как мне сказал Прохор, ее поместили под ИВЛ", - не находят себе места друзья новобрачных.

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