Сергей Шойгу рассказал, как его деда хватил инфаркт в Луганске

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» сделал ряд интересных заявлений.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ПУТИНЫМ

Когда Владимир Соловьев поинтересовался у Сергея Шойгу, каковы на сегодня отношения главы Минобороны с президентом страны, был получен вот такой ответ:

- Мы знакомы очень много лет. Взаимопонимание есть. Но я не думаю, что мы это можем выносить на общее обозрение. Я не считаю возможным такими вещами делиться - о своих отношениях с верховным главнокомандующим.

Глава военного ведомства уточнил, что когда Путин предложил возглавить избирательный список партии власти, у него «было волнение».

О ГИПЕРЗВУКЕ

Шойгу был задан вопрос и о гиперзвуковых системах и том, как они развиваются.

- У нас в перспективе, причем недалекой, увеличение дальности гиперзвукового оружия, - заявил глава военного ведомства, - Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке. Также это повышение точности. И это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия.

ОБ УНИФИКАЦИИ ОРУЖИЯ

Министр подчеркнул, что многие образцы суперсовременных вооружений уже поставлены в войска.

- «Кинжалы» стоят на боевом дежурстве, «Авангард» и «Пересвет» на боевом дежурстве. При том мы не можем под каждую ракету делать новый самолет и корабль. Мы должны сделать так, чтобы у нас одна пусковая установка была для всех. Нам есть не то что показать, нам есть чем оберегать страну.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С УКРАИНОЙ

Руководитель оборонного ведомства отметил, что народ соседней с нами Украины он всегда считал и считает братским:

- Это не только наши соседи. Мы один народ. Даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется. Надеюь, что ситуация там когда-то поменяется и найдется человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую.

Шойгу также не преминул пошутить в ответ на вопрос, почему не является по вызову его на судебные слушания в Киев :«Виноват, исправлюсь».

Министр обороны признал, что отношения с Украина касаются его лично и весьма глубоко.

- Моя мама с Орловской области, но после того как раскулачили, уехали в Луганскую область. Там бабушка, дедушка, - вспоминал Сергей Кужугетович, - Дедушка ефрейтор третьего Рижского драгунского его величества полка, который там похоронен. Он умер в тот день, когда немцы вошли в Луганск. Он с палкой пошел гонять мародеров. Там сахарный завод был. Он говорит: «Это же не ваше, что вы делаете»? Сахар там растаскивали. Мародеры сбежали, наши ушли, а немцы еще не пришли, и вот там деда инфаркт хватил....

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