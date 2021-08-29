Каратели из Украины убивали женщин и детей на Орловщине

Опубликованы имена украинский карателей, воевавших на стороне нацистов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти 80 лет назад, в 1942-м году по распоряжению генерал-майора Ганса Шлеммера, командира 134-й пехотной дивизии вермахта (была окончательно уничтожена в июне 1944-го) был создан карательный отряд «Украинская компания» для борьбы с партизанами. Основу отряда составили именно выходцы с Украины, а уничтожали они тех, кто «помогал и сочувствовал партизанам» - в основном женщин, стариков и детей.

Согласно документам, которые рассекретило управление ФСБ по Орловской области, отрядом численностью в полсотни человек, которым командовал бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко, были казнены не менее 170 жителей Орловщины.

Родившийся в Киеве командир взвода Иван Баюров, который командовал расстрелами и лично убил 8 женщин и девушек в Знаменском районе, в итоге, напившись до беспамятства, начал угрожать пистолетом истинным арийцам и был отправлен в концлагерь.

Его земляк Александр Родин сознался, что расстрелял семь человек, в том числе трех детей до восьми лет (позже по приговору суда он был повешен в СССР).

Отряд со столь откровенным названием несколько месяцев совершал рейды по орловским селам и хватал тех, на кого были составлены некие списки по подозрению в связях с партизанами - людей потом свозили в поселок Пешково Ливенского района. Там их допрашивали и в большинстве случаев расстреливали.

«Приговор в исполнение» приводили именно украинские каратели — солдаты их «шефской» 134-й дивизии, ведомые Гансом Шлеммером, в данном случае руки марать, похоже, не хотели ( генерал горных войск уже в 1945-м году счастливо попал в плен к американцам и позже спокойно встретил в родной Германии свое 80-летие).

В рассекреченных документах некоторые каратели названы по именам. Это командиры подразделений Иван Баюров, Иван Зеркаль и Алексей Пересыпкин. Отделениями командовали Василий Шатаев, Василий Оськин, Семен Ильян. В составе отряда значились рядовые Михаил Миронычев, Иван Мысяков, Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Петр Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин и рядовой по фамилии Шереметов.

Командир отряда «Украинская компания» Николай Мирошниченко позже был задержан и по приговору военного трибунала расстрелян в СССР. Но большей части карателей удалось уйти от нашего правосудия.

Сейчас с представленными в рассекреченных документах страшными фактами работают следователи СКР.

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