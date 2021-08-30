Оля может стать одноногим инвалидом, а может «прыгать и танцевать»

С рождения у Оли отсутствует тазобедренный сустав и сильно укорочена бедренная кость

Оле полтора года, но она не встает на ножки, не пытается ходить и гуляет только сидя в коляске. Пока это никого не удивляет. Как принято, прохожие сюсюкают, восхищаются, отпускают комплименты очаровательной малышке... Оля действительно красивый ребенок и похожа на куколку. Но есть дефект, о котором никто не догадывается, и который со временем станет решающим, превратив ее в тяжелого инвалида.

Никто не виноват. Так распорядилась природа. С рождения у Оли отсутствует тазобедренный сустав и сильно укорочена бедренная кость. То есть одна ножка сильно короче другой, и со временем ситуация будет только ухудшаться, так как больная нога почти не растет.

Ребенка могло бы спасти протезирование в ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России. Но осмотрев Олю, российские врачи только развели руками: «Девочка слишком маленькая - у нас нет ни опыта, ни аппаратуры для операции, которая могла бы ей помочь сейчас, приходите лет через шесть». Увы, в случае Оли это не выход. Ведь за эти годы разница в длине ног достигнет нескольких сантиметров. Ребенок будет пытаться двигаться, вставать, и из-за неправильного распределения нагрузки начнут деформироваться колени и позвоночник. То есть, тогда не избежать уже серьезных, непоправимых изменений во всем организме. Поэтому сами же доктора вынуждены признать, что если Оля продолжит наблюдение в России, то ее ждет ампутация. Другого лечения в нашей стране пока предложить не могут.

Однако родителям посоветовали обратиться в медицинский центр Святой Марии (США). Там работает известный на весь мир хирург-ортопед - доктор Дрор Пейли, который специализируется на случаях, подобных Олиному. Он берет нашу девочку на лечение и дает 100% гарантии, что она будет ходить, прыгать и танцевать. И хотя сумма, которая требуется на операцию огромна – более девяти миллионов рублей – львиная доля уже собрана фондом. Осталось найти всего 250 000 рублей, и Оля будет спасена.

Пожалуйста, помогите собрать их!

(499) 250-02-44 - Татьяна - координатор

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