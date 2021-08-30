20 идей по развитию России: промышленность — основа основ

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Практически все они актуальны и сегодня. Посещаемость сайта 20idei.ru растет в геометрической прогрессии: 29 августа число уникальных пользователей перевалило за 12 миллионов.

ПАНДЕМИЯ ПОБУДИЛА К ЕЩЕ ОДНОЙ ПОПЫТКЕ

На сайте 20idei.ru до недавнего времени было выложено 18 идей. Пять лет назад Дмитрий делал многочисленные попытки донести их до администрации Президента, профильных министерств, мэрии Москвы. Однако власть оставила эту инициативу без должного внимания. Пандемия, обрушившая экономики всех стран, в том числе и России, побудила автора сделать еще один шаг навстречу и дать новую жизнь своим идеям пятилетней давности….

Дмитрий Давыдов, который настойчиво предлагает пути улучшения экономики и престижа России, никогда и никак не был связан ни с российскими политическими деятелями, ни с политиками других стран. Более того, автор даже не является гражданином России и не проживает на ее территории. Попытка Давыдова внести прогрессивные идеи для положительных изменений в стране – дань предкам, ведь Россия – его историческая Родина. Его прадед и другие родственники отдали жизни, сражаясь в Великой Отечественной войне.

Автор-активист убежден, что именно сейчас предложенные им идеи могут принести ощутимую пользу стране, если будут вовремя услышаны государством и воплощены.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ №19.2 РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Предложение №19 появилось на сайте совсем недавно. Она состоит из двух частей: 19.1 «Проблема донорства органов» и19.2 «Развитие промышленности».

Во второй части главы рассматривается создание условий, которые могут вызвать интерес у производителей и инвесторов со всего мира к строительству новых предприятий на территории России. Для этого нужно на срок от 30 до 50 лет сделать минимальные ставки по всем видам налогов для компаний, производящих три типа товаров.

№1

Товары, которые на данный момент не производятся в России и не планируются к производству, но после организации их производства в России будут исключительно экспортироваться. Например, Россия не производит и пока не планирует производить автомобили с правым рулем. Но по различным подсчетам около 35% населения мира живут в странах с левосторонним движением, где используются праворульные автомобили. Получается, спрос очень большой! Поэтому их после запуска производства можно экспортироваться в Индию, Австралию, Пакистан, Таиланд, ЮАР и т.д. Не будем тешить себя иллюзиями и вносить в этот список Великобританию и Японию – там своя великолепная автопромышленность. С другой стороны, а почему бы и нет? Есть же в этих странах и немецкие, и французские машины.

Из-за минимального налога появится значительный интерес к запуску производства таких автомобилей на территории России. С такими налоговыми льготами экспортируемые из России автомобили могут быстро вытеснить многие марки, поставляемые в страны с левосторонним движением, так как стоимость аналогичных автомобилей российского производства будет ниже.

№2

Товары, которые сейчас не производятся в России и не планируются к производству, но после организации их производства в России будут продаваться как на внутреннем рынке, так и отправляться на экспорт. Многие крупные мировые компании-разработчики и бренды развернули свои производства в Китае. Они же могут открыться и в России! Тогда стоимость компьютерной техники, смартфонов, брендовой одежды будет значительно ниже их текущей импортной стоимости, и это приведет к повышению покупательской способности. Они также пойдут на экспорт.

№3

Товары, которые будут экспортироваться в те страны, где российские производители и их торговые марки на данный момент еще не представлены. Например, основными экспортными рынками сбыта автомобилей Lada являются страны СНГ. А если российские автомобили начнут экспортироваться в страны, в которых они в настоящее время не представлены (возили же в советские времена наши машины в Финляндию, Скандинавию, Францию, Италию, Западную Германию, даже в Канаду и Австралию!), то вышеуказанные льготы будут применяться к оборотам/доходам от такого экспорта. Это даст больше возможностей для российских промышленников в освоении новых рынков сбыта, что будет способствовать наращиванию производственных мощностей.

В результате в стране появится больше промышленных объектов, создадутся новые рабочие места, и получит развитие бизнес, связанный с обслуживанием предприятий.

ВАЖНО!

Желательно запретить открытие новых заводов и фабрик по программе льготного налогообложения в Москве, Санкт-Петербурге и в радиусе 500 км от этих городов. Развитие промышленности в регионах приведет к оттоку огромного количества рабочих и их семей из этих мегаполисов в населенные пункты, где будут созданы новые заводы и фабрики. Это также поможет решению проблемы перегруженности, пробок и экологии в Москве и Санкт-Петербурге.