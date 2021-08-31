Жизнь после "Реальных пацанов": Антон Богданов - о новых проектах, воспитании сына и планах на свадьбу

Антон Богданов пять лет назад решился на радикальные перемены в карьере. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тот самый Антоха из "Реальных пацанов" - актер Антон Богданов давно уже вырос из своей первой роли. За пять лет после ухода из сериала он боролся с медведем в новогоднем хите "Елки 1914", воевал с фашистами в военной драме "Т-34", тушил лесные пожары в фильме-катастрофе "Огонь"... А в новой комедии "Друг на продажу" Богданов будет продавать охотницам за олигархами (в роли одной из них - Мирослава Карпович) свидания с "мачо-миллионером" (Антон Пампушный). На днях вышел саундтрек к фильму в исполнении Рамиля, чей прошлый хит "Сияй" взорвал ТикТок и музыкальные чарты. Всего за пару дней клип "Держись за меня" набрал полмиллиона просмотров на YouTube, а сама комедия выйдет на экраны 11 ноября.

О том, кто виноват в погоне девушек за красивой жизнью, безденежье, опыте отца-одиночки и съемках "Елок" теперь уже в качестве режиссера Антон Богданов рассказал в интервью "Комсомольской правде". Маленький спойлер: для поклонников "Реальных пацанов", у которых образ незадачливого простачка Антохи сросся с представлением о самом актере, оно может стать откровением...

"МЫ РАЗБАЛОВАЛИ ЖЕНЩИН"

- Антон, в вашем новом фильме девчонки сбиваются с ног, пытаясь захомутать липового миллионера. В жизни вам встречались такие охотницы?

- А как же. К сожалению, тенденция очень современная, болезненная и неправильная... В нашем фильме герой-милиционер из-за орфографической ошибки превращается в миллионера. И женщины клюют: о, мачо-миллионер! А в жизни разве не так? Девчонки стали зависимы от финансового статуса мужчины. С одной стороны, я и сам уверен: рая в шалаше не бывает даже с милым, в шалаше может быть только шалаш! Но сейчас почему-то все забыли, что девушка тоже может работать, да и вообще, дворцы - дело наживное. У меня есть много состоятельных друзей, чьи жены прошли с ними огонь, воду и медные трубы. Начинали с голодного студенчества, а сейчас в списке Форбс. Вот к таким женщинам я отношусь с огромным пиететом и уважением.

Богданов с партнером по комедии "Друг на продажу" Антоном Пампушным.

Но вот в чем фокус: в том, что женщинам нужны деньги, зачастую виноваты сами мужики. Мы страшно разбаловали женщин! Ведь порой легче купить, чем ухаживать. Позвал в ресторан, подарил последний айфон, и вот уже все согласны на продолжение банкета. И не надо поражать даму ни красотой, ни умом, ни богатой фантазией.

Но я в этом плане старомоден: своих девушек я всегда добивался без денег. Приходил на свидание на своих двоих, без машины, разве что на цветы всегда находил три-четыре тысячи. На самом деле, это не так уж сложно. Нет денег на цветы - нарви. Не хватает на ресторан - пригласи в кофейню или на прогулку в парке. Купи мороженое, покатайтесь на карусели или сходите в кино. Ну встанет тебе это в тысячу рублей. Это не великие деньги, зато какая романтика! И это честные отношения.

КАК ПРОЕСТЬ "МЕРСЕДЕС"

- После "Реальных пацанов" неожиданно для многих вы появились на экране в серьезных драматических фильмах, и даже внешне стали взрослее, серьезнее. Что случилось? Так надоел образ пермского рубахи-парня?

- На самом деле я всегда был ближе к драме, и в театре с самого начала играл драматические роли. Но "Реальные пацаны" создали образ Антохи, шлейф которого тянется за мной до сих пор. Поэтому я и постарался уйти как можно раньше. Мне перестало нравиться то, что я делаю: устал ходить по кругу и быть заложником образа человека из гаража. Я очень уважаю создателей сериала и своих коллег, да и деньги я получал очень приличные.

- Это ведь ваша первая большая роль. Неужто сразу хорошо платили?

- Конечно, нет! Первый сезон мы получали 30 тысяч рублей в месяц - это средний оклад слесаря или сварщика. Месячные оклады нам платили пять или шесть сезонов подряд. Понятно, что они росли, но вовсе не семимильными шагами. И хотя мы гремели на всю страну, мы точно не были селебрити из телевизора. Приличные суммы появились уже потом. И когда я сказал продюсерам, что хотел бы покинуть проект, мне предложили зарплату в два раза больше. От таких предложений, наверное, не отказываются, но я ответил, что дело не в деньгах. Хотя уйдя из сериала, я остался практически без копейки.

- Пришлось, наверное, сократить "хотелки"?

- Ха-ха-ха! Пришлось даже продать единственную машину! У меня был хороший "Мерседес", но надо было на что-то жить: я около года не снимался. Но знаете, я вырос на районе в городе Березники, застал голодуху ельциновской эпохи, когда дома был пустой холодильник. Папа-медик, мама-учитель, зарплаты сократили... С тех пор мне не страшно остаться на гречке. Поэтому я знаю, как жить без денег, меня это не пугает.

Зато потом проекты пошли один за другим, и я понял, что все правильно сделал. Меня позвали в "Т-34". А когда такие мэтры, как Алексей Сидоров, дают тебе шанс, не глядя на твой бэкграунд, на роли в "Реальных пацанах" и так далее, это дорогого стоит. Помню, я очень круто прошел пробы: меня и Витю Добронравова утвердили одними из первых, хотя на кастинге было 850 человек. Сашу Петрова, кстати, взяли уже самом конце.

На съемках фильма "Т-34" Богданов отказался от дублера и сам научился управлять танком. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Что же вы такое исполнили на пробах?

- Дело в том, что человек с фронта - это абсолютно мой типаж. Я всегда себя чувствовал уральским парнем того поколения, поэтому на пробах надевал бушлат, танковый шлем, скручивал себе самокрутку и просто жил этой ролью. Мог выругаться или сплюнуть. Когда танкист лежит на привале у костра, он же не будет подбирать красивых слов для беседы с однополчанами. Видимо, это я впитал еще в детстве из рассказов своего деда-фронтовика. Для меня все, что связано с Великой Отечественной Войной, очень личное, очень важное. Вот сейчас говорю с вами и смотрю на портрет деда на стене, на его медали и ордена, позавчера был у него на могиле. Так и фильмы о войне мне даются проще, чем современные сюжеты.

ДЕТИ - НЕ "ПРИЦЕП"

- Как так получилось, что после развода (супруга Богданова ушла к его коллеге Станиславу Тляшеву - Эдику из "Реальных пацанов". - Ред.) вы взяли сына и уехали в Москву? Не боялись быть одиноким папой, да еще и в большом городе?

- Никогда, тем более, что в Москву я переехал не от плохой жизни, а по работе. Но в отличие от друзей, которые снимали квартиры в центре столицы, я поселился в Подмосковье в собственном доме. В тот момент я лишил себя тусовок, клубов, ресторанов и прочих атрибутов разгульной молодости. Это был мой осознанный шаг. Я хотел, чтобы ребенок дышал свежим воздухом - рядом лес, русское поле; чтобы получил достойное образование - сейчас он закончил начальную школу в частной загородной академии. Я настолько люблю сына, что другой жизни себе не представляю. Меня даже мама моя ругает, мол, я его избаловал: сейчас ему 10 лет и других авторитетов, кроме папы, он не признает.

Мне странно видеть, что роль папы после развода обесценивается. Закон всегда на стороне мамы, она главная в жизни ребенка. А папа пусть появляется по выходным. Нет, я с этим не согласен. И комплекса мужчины с "багажом", "прицепом" или как там еще обзывают детей, у меня никогда не было. Если девушке не нравится, что я живу с ребенком, ну окей, найдется другая.

Сын Антона Богданова - 10-летний Демьян. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Сейчас у вас большая семья: любимая женщина, двое детей (у избранницы Богданова тоже есть сын. - Ред.). А вопрос штампа в паспорте для вас актуален?

- Я не заморачиваюсь с этим, но если моей любимой женщине будет нужно, то конечно, мы тут же поженимся. Я уважительно отношусь к институту семьи, но для меня это дело не первостепенной важности. Хотя почему бы и нет?

- Какая ваша идеальная свадьба? "Звездный" вариант на Мальдивах у океана вам бы подошел?

- Наверное, вдвоем - я бы не хотел большого праздника. Но мне надо обсудить это с любимой женщиной, а то сейчас наговорю лишнего! А на Мальдивах я никогда не был. Я простой парень, мало путешествовал по миру, мало что видел. Я часто думаю: "Почему я так много работаю и так мало зарабатываю?". Наверное, потому что выбираю по душе, а не по деньгам, как в случае с "Реальными пацанами".

Антон Богданов с любимой девушкой Лаурой Кемстач. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Оказался в "Елках" по ту сторону камеры

Несколько лет назад Антон Богданов решил попробовать себя в роли режиссера. Отучился, сколотил свою небольшую кинокомпанию, и теперь на его счету уже три полных метра: "Нормальный только я", "Многотрудная жизнь Ивана Семенова" и те самые "Елки", в которых актер играл четырежды. Киноальманах с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым в главных ролях выходил с 2010 по 2018 годы, и теперь его решено возродить.

- Два года люди писали письма Тимуру Бекмамбетову, кинокомпании BAZELEVS и даже мне, - признается Богданов. - Оказалось, что в новогодние каникулы, когда все ждут россыпь премьер, смотреть было особо нечего. А "Елки" за несколько лет успели стать для людей обязательной программой на Новый год. В итоге кинокомпания решила делать новый проект и предложила мне снять одну новеллу из фильма. По задумке, в новых "Елках" шесть городов, шесть историй, я снимаю в Перми. А когда Тимур узнал, что я снимаю пермскую новеллу, предложил мне отвечать за весь проект. Отказать ему я не мог: именно Бекмамбетов сделал меня в большом кино, сняв в своем фильме "Джентльмены удачи". Так я стал генеральным продюсером "Елок". О каком режиссерском успехе я мечтаю? Да, сборы в кинотеатрах и награды на фестивалях это, конечно, хорошо, но не главное. Мне важно понимать, что я снял хорошее кино, которое оставит свой след. Для меня образцовые фильмы в этом плане - "Калина красная", "В бой идут одни старики", "Они сражались за Родину".

Режиссер Богданов на съемках фильма "Многотрудная жизнь Ивана Семенова". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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