«Меня заперли и отняли телефон!»: 31-летняя дочь Успенской умоляет о помощи

Дочь Успенской Татьяна Плаксина вышла на связь и попросила о помощи. Фото: Инстаграм.

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина долгое время жила в ссоре со своей знаменитой матерью. Девушка оставалась в США вместе с отцом и не хотела возвращаться в Россию. Недавно Успенской все-таки удалось наладить отношения с дочкой. Татьяна приехала в Москву, поселилась в доме матери и даже начала выходить с ней в свет. А Успенская объявила, что у них все хорошо, и что ее дочь тоже будет делать карьеру певицу. Однако последнее сообщение, которое Плаксина оставила в соцсетях, заставляет усомниться в том, что в звездном семействе все в порядке. Татьяна вышла на связь с поклонниками и сообщила, что ее держат взаперти.

В Инстаграме девушка буквально молит подписчиков о помощи.

- Дорогие друзья! У меня запланирован концерт 12 сентября. Меня заперли и отняли телефон. Помогите! - написала Татьяна на своей страничке.

Девушка оставила в соцсетях тревожное сообщение. Фото: соцсети.

Любовь Успенская тревожное сообщение дочки пока не комментирует. Некоторые фолловеры Татьяны решили, что девушка взялась за старое. В США Плаксина употребляла запрещенные препараты, из-за которых она порой вела себя неадекватно. Однако совсем недавно Успенская с гордостью объявила, что ее дочь вылечилась и сейчас чиста от наркотической зависимости. Но, возможно, девушка вновь сорвалась.

- Теперь она со мной. Она сегодня девочка чистая. Этот год для нее стал уроком. В Америке она поняла, что могла меня потерять, она опомнилась. Теперь дочь хочет, чтобы у нее волосы отрасли, чтобы была красивой куколкой. Я ее пока никому не покажу. Сделаю все возможное, чтобы ее восстановить. Потом только покажу всему миру, заставлю всех врагов, чтобы у них эпилепсия началась, чтобы они захлебнулись пеной у рта, - рассказывала певица в шоу «Однажды...» на канале НТВ.

Со своей звездной мамой Татьяна всегда то ссорилась, то мирилась. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Со своей звездной мамой Татьяна всегда то ссорилась, то мирилась. Хотя певица всю жизнь нежно заботилась о дочке и делала все, чтобы ее наследница ни в чем не нуждалась. Татьяна с детства привыкла к обеспеченной жизни. Окончив школу при американском посольстве в Москве и отучившись в нью-йоркском колледже по специальности «сравнительная литература и история искусств», она отправилась путешествовать по Индии, Франции и Таиланду. Но больше всего ей понравилось в Коста-Рике, где родители арендовали для нее особняк голливудского актера Мела Гибсона с бассейном и семью спальнями, расположенный прямо на берегу океана.

Сама же Плаксина причиной своего поведения называет недостаток родительского внимания. Девушка говорит, что в свое время ревновала маму к шоу-бизнесу и чувствовала себя лишенной материнской любви.

- Мы с мамой общаемся. Понимаю, что она моя мать, важный для меня человек. Просто у меня была обида, что в какой-то момент сцена для нее стала важнее меня. Не чувствую себя счастливым человеком по ряду обстоятельств. По-настоящему счастлива я была, наверное, только в школе, - рассказывала наследница 67-летней звезды.

В США Татьяна перебивалась случайными заработками: она рисовала картины и пыталась давать уроки йоги. В основном девушка жила на деньги мамы в купленной ею квартире. Несколько лет назад Успенская приобрела апартаменты в многоквартирном доме в одном из респектабельных районов Лос-Анджелеса. В элитном комплексе есть бассейн, квартира обставлена комфортной мебелью.