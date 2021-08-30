Центр Ельцина провел теннисный турнир

Валентин Юмашев с дочерью Полиной. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

От имен теннисных звезд хотелось зажмуриться. Что бы в один день в одном месте на корт вышли Евгений Кафельников и Анастасия Мыскина, Елена Дементьева и Надежда Петрова, да еще и восходящая звёздочка Диана Шнайдер... Такое уже сложно представить.

Михаил Полубояринов. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Анастасия Мыскина. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Надежда Петрова. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Елена Дементьева. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

А тут вместе с ними играли еще и Полина Юмашева - недавно возглавившая Федерацию женского футбола России, и Валентин Юмашев — бывший глава администрации президента и «капитан» Алого паруса на страницах «Комсомолки» (кстати, он в свое время привёл шестилетнюю Полину на корты стадиона «Динамо», которые были тогда рядом с редакцией «КП»).

Надежда Петрова. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Полина Юмашева. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Всё происходящее снимала для семейного архива и Татьяна Юмашева, дочь первого президента России.

Татьяна Юмашева. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Собственно и сам этот турнир в последнее воскресенье лета — 29 августа в Москве организовали Президентский центр Бориса Ельцина совместно с Федерацией тенниса России.

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Анастасия Мыскина, Татьяна Юмашева и Елена Дементьева. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Идея была проста и благородна – собрать деньги для помощи детям с особенностями развития.

Елена Дементьева. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Участники турнира - бизнесмены-благотворители платили взнос, чтоб сыграть в паре с настоящими теннисными мастерами - звездами.

Михаил Полубояринов. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Михаил Полубояринов. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Во время игры мяч больно попал по руке Полине Юмашевой, но она продолжила играть. И даже провела матч против отца – Валентина Юмашева.

Валентин Юмашев. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Полина Юмашева. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Нелегко дался турнир Евгению Кафельникову — ему пришлось делать массаж, чтобы привести мышцы в тонус перед матчем.

Евгений Кафельников. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

А в конце турнира выступил шоу-балет Аллы Духовой «Тодес» (тоже на благотворительной основе, в подарок).

Награждали победителей и участников Татьяна Юмашева и знаменитый Шамиль Тарпищев.

Валентин Юмашев, тренер Сергей Леонюк, Елена Дементьева, Анастасия Мыскина и Шамиль Тарпищев. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

А кто же победил?

Победили в турнире Полина Юмашева. И Валентин Юмашев (он вообще сыграл 4 матча подряд, без перерыва).