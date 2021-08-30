Чем будет заниматься сбежавшая из России пресс-секретарь Навального Ярмыш

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш у Преображенского суда, август 2021 г. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Кира Ярмыш, которая известна как пресс-секретарь Алексея Навального, вылетела из России в неизвестном направлении. Вылетела, воспользовавшись закончившимся домашним арестом. Источники говорят, что траектория ее полета возможно заканчивается где-то в районе Хельсинки, но по дороге она собиралась отметиться еще где-то в Европе.

Напомним, 16 августа Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к 1,5 года колонии по "санитарному делу"(подстрекательство выйти на несанкционированный митинг во время пандемии). И пока ее защита оспаривала решение, которое не успело вступить в законную силу, девушка сделала финт и рванула в аэропорт.

Уже по проторенной дорожке: в начале месяца из страны вылетела еще одна подручная Навального - Любовь Соболь. Ее дела в суде также были плохи.

Судьба подобного рода оппозиционеров в целом схожа. Они ведут бурную деятельность в стране за заграничные гранты и, зачастую, за гарантии трудоустройства в европейских или американских университетах. Не исключено, что Ярмыш будет теперь там готовить оппозиционеров для России.

Учитывая, что по "санитарному делу" кроме неё и Соболь проходят еще 8 человек, можно ждать еще громких отъездов.

В комментариях под новостью о бегстве пресс-секретаря Навального пользователи пишут, что приветствуют такую тактику: «зачем нам кормить всех этих господ в СИЗО и колониях?», «налогоплательщикам хватит и одного блогера-ретранслятора западных ценностей, тем более, что сидеть ему еще долго».

Речь идет, об Алексее Навальном, который содержится в Покровской колонии. На днях Следственный комитет сообщил о новом обвинении, которое выдвинули против него. Блогеру грозит еще 3 года по статье "создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Этот срок может быть прибавлен к 3,5 годам по делу «Ив Роше», которые Навальный отбывает сейчас. Но и это еще не всё. СК расследует еще одно дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Тут дело тянет на 10 лет. По данным следствия, Навальный похитил 356 из 588 миллионов рублей. Это те самые донаты, которые ему перечисляли «сочувствующие».

Алексей Навальный. Фото пресс-службы Мосгорсуда

Стоит отметить, что условно-досрочное освобождение блогеру не грозит — он признан "склонным к побегу".

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

4 августа выдержал апелляционные жалобы и вступил в силу закон о запрете двух экстремистских организаций: ФБК и "Штабы Навального". Согласно закону только за участие в запрещенных обществах Навального гражданам грозит 2 года колонии, а за финансирование или руководство ими можно и вовсе получить от 8 до 10 лет.